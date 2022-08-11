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Новини Допомога Україні
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Велика Британія готова тренувати більше українських військових, ніж планувала, – міністр оборони Воллес

навчання,велика,британія

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон готовий забезпечити підготовку більшої кількості українських військових, ніж раніше планувалося.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Відповідаючи на питання, чи може Британія підготувати більше 10 тисяч українських військових, як це оголошувалось раніше, Воллес відповів: "Гадаю, тепер ми зобов’язані вийти за ці межі. Ми тренуватимемо більше і довше".

Окремо глава британського оборонного відомства наголосив, що дії міжнародної спільноти щодо допомоги Україні "все ще рухаються по висхідній траєкторії".

"Втоми від дій немає. Ми почали з базової ручної зброї та дискусій про те, чи не будуть тренування провокаційними. Минуло пів року, і ми обговорюємо, скільки гелікоптерів, літаків, GMLRS і HIMARS надала міжнародна спільнота", – зазначив Воллес.

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Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що у Британії вже підготовлено 2400 військовослужбовців першої черги, триває підготовка ще 2400 військовослужбовців, а також заплановано відправити на навчання ще майже 5000 військових.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів. Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія і Норвегія.

Автор: 

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Ну, не знаю, Єрмаку треба спершу порадитись з кремлем...
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11.08.2022 21:25 Відповісти
Борис Джонсонюк побывал в Шотландии Где обучались морпехи Украины первой волны с мая этого года...всего Джонсонюк предложил обучить 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ...
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11.08.2022 21:31 Відповісти
За те що підготовите більше подяка а на рахунок довше - краще буде не затягувати з навчанням але як виходить, за науку вдячні і вчителів не підведемо.
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11.08.2022 21:33 Відповісти
Це те що було сказано раніше.Британці будуть готувати приблизно 20 тис людей ударну группу яка з новітнею технікою потім буде робити контрнаступ при підримці основних сил.Заявлені сроки 3-4 місяці.1.5-2 вже процшли.Виходить десь так картина і вимальовується.Про цю підготовку казали ще в березні.Наразі вона триває повним ходом там не тільки вже британці а інші найкращі специ з інших стран.
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11.08.2022 21:35 Відповісти
Еще в оранжевую эпоху чуть намекали смелые, мол давайте хоть по 100 выпускников школ направлять на учёбу в военные заведения НАТО. По родам войск. Каждый год. Даже вроде этнические украинцы в Канаде и США обещали проплатить или как то так. А дальше моя любимая фраза---ребята---мы всё просрали. Все вчистую!
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11.08.2022 21:39 Відповісти
Весь світ скидається грошима, найпродвинутіші країни постачають зброю, США, Німеччина і ВБ тренують військових.

Я дивлюся, задача програти цю війну у Зєлі з Єрмаком стає все складнішою і складнішою...
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11.08.2022 21:47 Відповісти
 
 