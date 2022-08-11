Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять у 2023 році, - міністр культури Ткаченко
Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу герба СРСР з монумента "Батьківщина-мати" та підготовку до технічних робіт.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону", - сказав Ткаченко.
Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.
Окрім цього наразі існує законодавче суперечність між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.
У Мінкульті також анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.
"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проєктні, на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", - каже Ткаченко.
Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-матері" та замінити його тризубом.
Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.
"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", - сказав він.
Нагадаємо, в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.
Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через пів року.
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На его зарплату можно купить тучу коптеров.
реально цей Ткаченко - записний манкурт і малорос. повне, комплектоване ганьбище.
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Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
Так що мрійте. І взагалі ваша ідея дуже сильно нагадує наратив рф. А я доводжу до вашого відома що совок під час проведення деімперіалізації коли вбивав імперців та всіх їх дітей і знищував всі символи імперії такі речі як зимовий палац та інше що було символом асимілював а не знищував.
якщо там не закриті коменти
то треба гнуть йому там матюки і прокльони
***** така
Мало того что символизирует СССР так еще напоминает Аленушку с мечом
какошнікішось на голову; а друга в цей час тицяє під носа коробку з пожертвами "на храм". При чому друга група ходила за нами весь час, не залишаючи наодинці з богом ні на секунду. В церквах пахне не приємним запахом ладану, а якоюсь гниллю та затхлістю. От чесно - гадюшник, справжній гадюшник! Потім пішли до Михайлівського Золотоверхого - от у ньому все так, як має бути у християнській православній святині зсередини.
і російський бізнес