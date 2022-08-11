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Новини
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Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять у 2023 році, - міністр культури Ткаченко

щит

Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу герба СРСР з монумента "Батьківщина-мати" та підготовку до технічних робіт.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону", - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За встановлення на "Батьківщині-матері" тризуба проголосувало 85% опитуваних, - Ткаченко

Окрім цього наразі існує законодавче суперечність між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проєктні, на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", - каже Ткаченко.

Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-матері" та замінити його тризубом.

Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.

"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", - сказав він.

Також читайте: Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко

Нагадаємо, в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.

Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через пів року.

Автор: 

Київ (19643) пам’ятник (931) Ткаченко Олександр (509) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+17
заменят вместе с ткаченко долбое..ом непременно
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11.08.2022 21:27 Відповісти
+16
так краще зробіть
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11.08.2022 21:31 Відповісти
+14
Увесь пам'ятник треба зруйнувати як символ совкового монументалізму.
Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
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11.08.2022 21:34 Відповісти
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МУДИЛО!
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11.08.2022 21:27 Відповісти
Ви можете організувати хвилю протесту. Час є
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11.08.2022 21:29 Відповісти
а ви?
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11.08.2022 21:32 Відповісти
А мені не до вподоби савєцький герб
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11.08.2022 21:41 Відповісти
ткаченко рішив розтягнути ностальгічні судороги за совком.але може бути і проплачен "цу" рашиста.
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11.08.2022 22:02 Відповісти
ты идиот ! полезь сам на щит я дам тебе напильник спиляй по быстрому ..типа сейчас забот нету только герб менять:
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12.08.2022 01:41 Відповісти
НЕДОРАБОТКА Вятровича !!! Пусть САМ ( !!! ) лезет герб снимает !!!
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12.08.2022 01:10 Відповісти
нет мы туда кацапов пленных пошлем
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12.08.2022 01:42 Відповісти
Это мудило 10 лет Бене очко полировало
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11.08.2022 21:33 Відповісти
і що з того? типа авторитетне мудило?
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11.08.2022 21:39 Відповісти
Ткаченко - дармоед.
На его зарплату можно купить тучу коптеров.
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11.08.2022 23:01 Відповісти
заменят вместе с ткаченко долбое..ом непременно
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11.08.2022 21:27 Відповісти
В одній руці меч , а в другій голова орка і все це в напрямку ордора
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11.08.2022 21:28 Відповісти
Іди в піхоту кацап , навіщо сидиш тут ? Твої коменти рубля не варті , а там (під кущами) хоть твоя матка заробить ( якщо не кинуть ) )
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11.08.2022 21:35 Відповісти
В спам , москалі краще з закритими ротами , а ще краще дохлі , жарені в трусиках
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11.08.2022 22:10 Відповісти
підарасєчкін, тебе повісять на щиті, в трусіках.
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11.08.2022 21:40 Відповісти
На щите нарисуют 95
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11.08.2022 21:29 Відповісти
Хай замість щита держить двоголову курку без обох голів...
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11.08.2022 21:30 Відповісти
курка должна быть придавлена ногой внизу, а не наверху.
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11.08.2022 21:34 Відповісти
если не щит с тризубом - то только отрубленная голова путлера с клеймом Азова на лбу - что бы вся рашка видела какого ублюдка они выбрали и сосали у него 20 лет
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12.08.2022 01:45 Відповісти
так краще зробіть
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11.08.2022 21:31 Відповісти
только морда должна быть не такой веселой - а как с отрубленной головы путлера
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12.08.2022 01:46 Відповісти
а чьом ця новина???
реально цей Ткаченко - записний манкурт і малорос. повне, комплектоване ганьбище.
підписуйтесь на Андрія Смолія, він його виводить на чисту воду раз по раз.
https://t.me/smolii_ukraine/10680
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11.08.2022 21:33 Відповісти
нiякоi новини все по закону, лом баба заберiть у баби ше лома пуга усю Дарницю
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11.08.2022 23:25 Відповісти
что ты несешь кацап? говори лучше на своем собачем
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12.08.2022 01:48 Відповісти
Увесь пам'ятник треба зруйнувати як символ совкового монументалізму.
Він не має естетичної цінності. Бо для демонтажу тільки серпа ці ткаченки намалюють кошторис в кільканадцять мільйонів гривень ...
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11.08.2022 21:34 Відповісти
Люди вже проголосували і я з ними згідний.

Так що мрійте. І взагалі ваша ідея дуже сильно нагадує наратив рф. А я доводжу до вашого відома що совок під час проведення деімперіалізації коли вбивав імперців та всіх їх дітей і знищував всі символи імперії такі речі як зимовий палац та інше що було символом асимілював а не знищував.
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11.08.2022 23:22 Відповісти
впесту кацап мы лучше тебя разрушим - это символ Киева и он таким останется на всегда
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12.08.2022 01:49 Відповісти
сподіваюсь тебе, підора, раніше замінять
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11.08.2022 21:35 Відповісти
таких псевдоминистров украинцам надо гнать сцаними тряпками
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11.08.2022 21:38 Відповісти
украинцы тупые в массе своей или наивные - судя по последним выборам
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12.08.2022 01:50 Відповісти
Той герб треба перплавить краще для іншого пам'ятника, наприклад Василя Стуса.
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11.08.2022 21:38 Відповісти
мабуть, треба йти на його сторінку на фб і
якщо там не закриті коменти
то треба гнуть йому там матюки і прокльони
***** така
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11.08.2022 21:39 Відповісти
Демонтувати повністю пам'ятник совітизму. А на його місце поставити статую Христа-спасителя.
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11.08.2022 21:40 Відповісти
а чому не Будди?
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11.08.2022 21:41 Відповісти
А хто такий Будда?;індуський божок?
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11.08.2022 21:46 Відповісти
а ты кто такой мудило кацапское?
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12.08.2022 01:53 Відповісти
А може Перуна? Шануймо своє!
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11.08.2022 21:49 Відповісти
Це нереально. У нас майже нехристиянська країна.
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11.08.2022 22:12 Відповісти
ты идиот ватный это символ ИСТОРИИ в том числе и Киева и не вам заезжим падлам решать что сносить в столице!
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12.08.2022 01:52 Відповісти
Ткаченко з такою роботою-іди у сраку і не повертайся...
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11.08.2022 21:41 Відповісти
Ще. Версія : відбити голову артою щоб дешевше ) . Уявляю скільки пердаків вилетить в повітря , включно нашої вати
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11.08.2022 21:45 Відповісти
тебе тупая кацапская скотина быстрее башку отобьют
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12.08.2022 01:54 Відповісти
Ой ледацюги!!!!!
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11.08.2022 21:45 Відповісти
Памятник так себе

Мало того что символизирует СССР так еще напоминает Аленушку с мечом
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11.08.2022 21:50 Відповісти
даун ватный - сначала выдели свои деньги и построй лучше - а потом ломай
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12.08.2022 01:56 Відповісти
треба підписати цей памятник "Лагерта" і поруч поставити такий же з надписом "Рагнар"
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11.08.2022 21:57 Відповісти
тризуб НЕ МОЖЕ бути повноцінним гербом України і якщо нема повноцінного герба, то хай щит буде поки що просто пустим.
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11.08.2022 21:59 Відповісти
может еще как - от тризуба - у кацапов таких как ты пердаки разлетаются
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12.08.2022 01:57 Відповісти
Цю бабу я ненавиджу ось уже 42 роки! Ціле життя. Сором і ганьба київським пагорбам - символ окупації **********. Розібрати і забути. На фоні Києво-Печерської лаври оце опудало...
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11.08.2022 22:07 Відповісти
Позняки, Поділ, Солом'янка, Печерськ, Троєщина, Куренівка, Відрадний і Оболонь з вами!
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11.08.2022 22:12 Відповісти
То ще величезне питання, що наразі є гірше: совкова баба, яка тим не менш розвернута мечем і щитом в напрямку лаптєстану, чи лавра, яку окупувала мацковська погань, що не має нічого спільного з релігією.
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11.08.2022 22:12 Відповісти
Бабу зруйнувати, Лавру відібрати🤟
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11.08.2022 23:18 Відповісти
Справа в тому, що не думаю, що в лаврі після тридцяти років панування карпарациі ерпеце щось залишилось святого хоч на грам. Забрать само собою, цей гадюшник однозначно треба вичистить - але чи є сенс з нього намагатися зробити церкву? Десь приблизно в 2017 році був у лаврі, водив гостей міста. Це просто жах. Атмосфера приблизно як у пішохідному переході біля станції метро Деемеєвська. Бомжі і попрошайки на кожному кроці. Як зайдеш в якусь капличку, одразу з двох сторін кидаються навіжені якісь пропиті баби неукраїнської зовнішності, одна група вимагає у чоловіків знять наплічники, а у жінок - вдягнуть какошнікі шось на голову; а друга в цей час тицяє під носа коробку з пожертвами "на храм". При чому друга група ходила за нами весь час, не залишаючи наодинці з богом ні на секунду. В церквах пахне не приємним запахом ладану, а якоюсь гниллю та затхлістю. От чесно - гадюшник, справжній гадюшник! Потім пішли до Михайлівського Золотоверхого - от у ньому все так, як має бути у християнській православній святині зсередини.
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12.08.2022 08:49 Відповісти
Заберіть потворну бабу та поставте щось нормальне...
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11.08.2022 22:10 Відповісти
Там комплекс Києво-Печерської Лаври який комуняки хотіли перетворити на балаган і повністю нівелювати затуливши "війною і бабою з мечем".
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11.08.2022 22:18 Відповісти
свою мамашу в дурку забери урод ватный
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12.08.2022 02:01 Відповісти
Для влади ще не на часі.
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11.08.2022 22:11 Відповісти
так само, як і московський патріархіат
і російський бізнес
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11.08.2022 22:13 Відповісти
Ці комсомольці-активісти все якісь ініціативи видумують...Ніби немає війни, фронт, воїни повністю забезпечені, поранені вилікування, сім'ї тих, хто загинув забезпечені... Боже праведний, яке блюзнірство заради кар'єри і яка наруга над здоровим глуздом..
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11.08.2022 22:12 Відповісти
Дайте добро активістам, через годину знімуть.
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11.08.2022 22:18 Відповісти
кацап - ваших "активистов" сейчас собаки доедают в полях
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12.08.2022 02:02 Відповісти
Хорошо эту херню заменить одновременно с тобой за ненадобностью.
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11.08.2022 22:19 Відповісти
Збивай на#уй зараз.
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11.08.2022 22:20 Відповісти
а через ********* по мордяке цьому міхістру не бистріше буде?
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11.08.2022 22:20 Відповісти
А коли він звільнить крісло,бо він та Українська культура два різні поняття
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11.08.2022 22:30 Відповісти
Може Стугною? Секунда діло, а ювелірів у нас зараз дуже багато.
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11.08.2022 22:30 Відповісти
а чем же тогда вас кацапов гасить ?
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12.08.2022 02:03 Відповісти
З 22 грудня 1922 року по 24 серпня 1991 року що було?
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11.08.2022 22:42 Відповісти
була окупація
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11.08.2022 23:20 Відповісти
****** была бот
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12.08.2022 02:04 Відповісти
А вот если заменить министра Ткаченка, герб легко исчезнет за 3 дня.
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11.08.2022 22:58 Відповісти
Министра Ткаченка или светлый образ его. Пиши Джованни - или светлый образ его
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11.08.2022 23:21 Відповісти
ткаченко - кончене гівно малоросійське.
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11.08.2022 23:19 Відповісти
так ты не лучше
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12.08.2022 02:05 Відповісти
так сноси себе башку кацап - у тебя все равно мозгов нет
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12.08.2022 02:07 Відповісти
 
 