Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять у 2023 році, - міністр культури Ткаченко

Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу герба СРСР з монумента "Батьківщина-мати" та підготовку до технічних робіт.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону", - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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Окрім цього наразі існує законодавче суперечність між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проєктні, на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", - каже Ткаченко.

Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-матері" та замінити його тризубом.

Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.

"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", - сказав він.

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Нагадаємо, в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.

Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через пів року.