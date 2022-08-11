РФ не досягла своїх цілей в Україні та починає програвати на багатьох напрямках, - Воллес

Росія не досягла своїх цілей в Україні та починає потроху програвати, водночас Захід лише посилює свою підтримку Києва.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на кінцевому брифінгу після Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо розуміти, що бої тривають, що гине дуже багато як цивільних, так і військових українців. Але також правдою є те, що Росія починає програвати на багатьох напрямках: вони не змогли і навряд чи зможуть коли-небудь завоювати Україну, вони постійно змінюють свої цілі таким чином, що зосереджені лише на частинах території на півдні та сході, що дуже далеко від їх "3-денної спеціальної операції", яка триває вже 6 місяців і принесла велетенські втрати як техніки, так і персоналу", - заявив Воллес.

Він зауважив, що і через 6 місяців міжнародна спільнота залишається на боці Україні в її боротьбі за відновлення свого суверенітету. Міністр назвав конференцію черговим великий успіхом, що засвідчив готовність міжнародного суспільства посилювати підтримку України.

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Міністр наголосив, що Британія подвоїть кількість РСЗВ М270 (британських аналог HIMARS), і надасть значну кількість високоточних ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км, та нагадав про передані раніше протитанкові NLAW в кількості 5,5 тисяч одиниць.

Воллес також розповів про фонд зі збору коштів на придбання військової техніки, що його започаткувала Велика Британія, у якому вже є внески від Норвегії, Данії, інших країн; наразі в ньому пів мільярда євро, з яких 350 млн - від Британії.

Нагадаємо, 11 серпня у Копенгагені проходила Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками міністрів або іншими високопосадовцями.

Під час конференції, у якій взяли участь представники 26 країн, було акумульовано понад 1,5 млрд євро.

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