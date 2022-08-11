РФ не досягла своїх цілей в Україні та починає програвати на багатьох напрямках, - Воллес
Росія не досягла своїх цілей в Україні та починає потроху програвати, водночас Захід лише посилює свою підтримку Києва.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на кінцевому брифінгу після Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Надзвичайно важливо розуміти, що бої тривають, що гине дуже багато як цивільних, так і військових українців. Але також правдою є те, що Росія починає програвати на багатьох напрямках: вони не змогли і навряд чи зможуть коли-небудь завоювати Україну, вони постійно змінюють свої цілі таким чином, що зосереджені лише на частинах території на півдні та сході, що дуже далеко від їх "3-денної спеціальної операції", яка триває вже 6 місяців і принесла велетенські втрати як техніки, так і персоналу", - заявив Воллес.
Він зауважив, що і через 6 місяців міжнародна спільнота залишається на боці Україні в її боротьбі за відновлення свого суверенітету. Міністр назвав конференцію черговим великий успіхом, що засвідчив готовність міжнародного суспільства посилювати підтримку України.
Міністр наголосив, що Британія подвоїть кількість РСЗВ М270 (британських аналог HIMARS), і надасть значну кількість високоточних ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км, та нагадав про передані раніше протитанкові NLAW в кількості 5,5 тисяч одиниць.
Воллес також розповів про фонд зі збору коштів на придбання військової техніки, що його започаткувала Велика Британія, у якому вже є внески від Норвегії, Данії, інших країн; наразі в ньому пів мільярда євро, з яких 350 млн - від Британії.
Нагадаємо, 11 серпня у Копенгагені проходила Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками міністрів або іншими високопосадовцями.
Під час конференції, у якій взяли участь представники 26 країн, було акумульовано понад 1,5 млрд євро.
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Ганна Маляр (курва) проти КРИВОНОСА
Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації - зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.
Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас.
Тож, днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій.
З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.
реєнікову і арестовичу можна, патріотам не можна
Бо схоже, що самі москалі їх не знають...Сам Путін часто міняє їх....
І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.
путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.
Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.
Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.
Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.
Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
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