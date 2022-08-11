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РФ не досягла своїх цілей в Україні та починає програвати на багатьох напрямках, - Воллес

рф,буча,знищення

Росія не досягла своїх цілей в Україні та починає потроху програвати, водночас Захід лише посилює свою підтримку Києва.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на кінцевому брифінгу після Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо розуміти, що бої тривають, що гине дуже багато як цивільних, так і військових українців. Але також правдою є те, що Росія починає програвати на багатьох напрямках: вони не змогли і навряд чи зможуть коли-небудь завоювати Україну, вони постійно змінюють свої цілі таким чином, що зосереджені лише на частинах території на півдні та сході, що дуже далеко від їх "3-денної спеціальної операції", яка триває вже 6 місяців і принесла велетенські втрати як техніки, так і персоналу", - заявив Воллес.

Він зауважив, що і через 6 місяців міжнародна спільнота залишається на боці Україні в її боротьбі за відновлення свого суверенітету. Міністр назвав конференцію черговим великий успіхом, що засвідчив готовність міжнародного суспільства посилювати підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія передасть Україні ще три установки РСЗВ та ракети до них, - Воллес

Міністр наголосив, що Британія подвоїть кількість РСЗВ М270 (британських аналог HIMARS), і надасть значну кількість високоточних ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км, та нагадав про передані раніше протитанкові NLAW в кількості 5,5 тисяч одиниць.

Воллес також розповів про фонд зі збору коштів на придбання військової техніки, що його започаткувала Велика Британія, у якому вже є внески від Норвегії, Данії, інших країн; наразі в ньому пів мільярда євро, з яких 350 млн - від Британії.

Нагадаємо, 11 серпня у Копенгагені проходила Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками міністрів або іншими високопосадовцями.

Під час конференції, у якій взяли участь представники 26 країн, було акумульовано понад 1,5 млрд євро.

Також читайте: Понад 1,5 мільярда євро донори вирішили надати Україні на конференції в Копенгагені

Автор: 

допомога (8436) росія (65994) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+40
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11.08.2022 21:54 Відповісти
+10
Пха, після того як нам надали атакамси, то сраки орків будь так палати, аж до кацапії смород дотягнеться) 950 кумулятивних зарядів в 1ній цаці. Еффективність пєрсік!
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11.08.2022 21:47 Відповісти
+6
та да. И хармов нам не дали. И вообще - это не мы, и нас там не было. А курить надо в отведенных местах.
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11.08.2022 22:20 Відповісти
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Пха, після того як нам надали атакамси, то сраки орків будь так палати, аж до кацапії смород дотягнеться) 950 кумулятивних зарядів в 1ній цаці. Еффективність пєрсік!
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11.08.2022 21:47 Відповісти
надали? ніхто їх не надавав.
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11.08.2022 21:52 Відповісти
та да. И хармов нам не дали. И вообще - это не мы, и нас там не было. А курить надо в отведенных местах.
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11.08.2022 22:20 Відповісти
КІЄВЗАТРИДНЯНАХ !!!
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11.08.2022 21:49 Відповісти
АЛАРМ!!!
Ганна Маляр (курва) проти КРИВОНОСА

Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації - зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас.

Тож, днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій.

З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.
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11.08.2022 21:53 Відповісти
это про Арестовича Гайдая Кима или Резникова? - который трындел что зеленский уже отдал секретный приказ звiльняти пiвдень
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12.08.2022 03:56 Відповісти
Це проти Марченка(((((((((((((((((((
реєнікову і арестовичу можна, патріотам не можна
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12.08.2022 08:13 Відповісти
То яка саме оперативна чи стратегічна інформація?
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12.08.2022 09:04 Відповісти
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11.08.2022 21:54 Відповісти
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11.08.2022 22:18 Відповісти
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11.08.2022 23:12 Відповісти
80 років пройшло ... , а а нічого і не змінилося :
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12.08.2022 01:40 Відповісти
Хроническая алкашка( как и 80 % свинособак) напрасно жалуется на отношение к лицам без национальности и бомжам без своей территории- она удмуртка. Ее дедушка правильно отметил - от момента появления понятия русский( конец 18 начало 19 века )- все считали их рукожопыми , кровожадными животными, дикими мутантами, поэтому не делились с ними и , наверное, близко боялись подходить. Сейчас они ещё больше деградировали- упорно двигаются к уровню своих предков -андрофагов
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12.08.2022 09:18 Відповісти
А шо случилась?
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11.08.2022 21:55 Відповісти
Трамп в кінці свого президентства зашкварився так що республіканці його й близько тепер не допустять до виборів . . Частка його прихильників в партії респів , невелика .
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11.08.2022 22:22 Відповісти
да ладно
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12.08.2022 03:58 Відповісти
Поразка засраші це не поразка недоімперії, це поразка злоякісної цивілізаційної пухлини
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11.08.2022 21:59 Відповісти
Поразки рф єрмак не допустить....вже скавчить про зимове перемир'я.
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11.08.2022 22:21 Відповісти
мы твоего ермака на ремни порежем или просто в штаты на пожизненное
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12.08.2022 03:59 Відповісти
Кацапи хотіли більшого, але й так чимало хапнули! Тільки розвіданих родовищ на 12 трильйонів доларів!!! Тому гнати за поребрик і вбивати грабіжників.
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11.08.2022 22:23 Відповісти
Більше заліза шоб гарно поутюжити шоб до них доишло шо вже всьо - харе пора отползать а то цеи паритет - ми ше довго будем чикатись
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11.08.2022 22:30 Відповісти
ХЗ як цей Воллес знає ці цілі?
Бо схоже, що самі москалі їх не знають...Сам Путін часто міняє їх....
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11.08.2022 22:45 Відповісти
Спасибо, Британия!
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11.08.2022 23:57 Відповісти
Уряд України має щомісячний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів, і країна потребуватиме відбудови після війни. Суспільна підтримка України на Заході буде підірвана безліччю тисків, від інфляції до виборів , включаючи, вже в 2023 році, агітацію в Америці українофобського шанувальника путіна, Дональда Трампа.

І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.

путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.

Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.

Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.

Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.

Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.



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18.08.2022 20:37 Відповісти
 
 