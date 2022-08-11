Кулеба та Боррель погодили позиції щодо санкцій проти Росії та поставок зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter очільника МЗС України.

"Телефонував Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - зазначив Кулеба.

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