Кулеба та Боррель погодили позиції щодо санкцій проти Росії та поставок зброї в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter очільника МЗС України.
"Телефонував Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+3 Vladimir Longer
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+2 Aleks_15
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+1 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар11.08.2022 23:03 Відповісти Посилання
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много украинцев выехало с 2014 года в Турцию с детьми . В курсе ли МИД Украины , что эти дети покинув Украину в возрасте старше 10 лет и не зная турецкого языка уже не пошли в школу? Так и остались с 5 летним образованием . 10+8 =18 . Украинцы с пятью классами образования уже работают,
Такие же проблемы и в других южных странах.
КУЛЕБА , надо срочно разобраться и организовать онлайн образование , чтобы дать возможность украинским детям закончить школу
сейчас пошла новая волна отъезда украинок в эти страны . Едут с детьми.
должна быть программа онлайн украинской школы для таких детей. Не надо забывать , что многие женщины идут работать , чтобы содержать семьи и им не до детей.
в странах Азии и Африки на украинских детей всем плевать - у них своих неучей хватает
об украинских детях за рубежом должна думать ИУкраина