Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади
Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка, передані десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як повідомив Петро Порошенко, який особисто передав машини десантникам, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
Знадобилося 3,5 місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.
Порошенко також анонсував нові контракти на закупівлю гусеничної бронетехніки.
Зазначається, що з 24 лютого на потреби армії структури Порошенка спрямували понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бенівське рило , що ти би на все життя запам'ятав , що матюкатися тут
заборонено 😡
Поклав х@й на армію й ракетні прогр., розмінував Чонгар, зробив збитковими держкомпанії, олігархів багаче -мудрий нарід його обожнює
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1556639117005447168 Aug 8
***** так рішуче йшло на війну, бо знало багато різних речей, які не знали ми - про Чонгар, Херсон, ЧАЕС і ЗАЕС… думаю, було заплановано ще безліч здач, які не сталися, бо Тетяна Чорновол взяла Стугну і пішла гасити танки… і таких тетян виявилося забагато, як для 2 армії світу
https://hromadske.ua/posts/energoatom-vpershe-v-istoriyi-zapustiv-vsi-energobloki-na-atomnih-elektrostanciyah-******** «Енергоатом» уперше в історії запустив всі енергоблоки на на атомних електростанціях України
30 янв. 2022 г
У 2020 році уряд ухвалив новий енергетичний баланс, через що українські атомні електростанції тривалий час працювали на https://hromadske.ua/posts/ce-novij-istorichnij-minimum-u-radi-povidomili-pro-rizke-skorochennya-virobnictva-atomnoyi-energiyi історичному мінімумі потужностей . В «Енергоатомі» також https://hromadske.ua/posts/v-energoatomi-zayavlyayut-pro-novij-istorichnij-minimum-viroblennya-energiyi-cherez-derzhavni-obmezhennya заявляли , що обсяги вироблення електроенергії українськими АЕС упали до історичного мінімуму через державні обмеження.
Державне підприємство «Енергоатом» забезпечує приблизно 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди - майже 70%. Компанія є оператором чотирьох АЕС в Україні: найбільшої в Європі Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.
Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії: що це означає
КИЇВ, ЧЕТВЕР 24 ЛЮТОГО 2022 00:01
Україна в ніч на 24 лютого відключилася від енергосистем Білорусі та Росії. Найближчим часом країна буде перебувати в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-otklyuchilas-energosistem-belarusi-1645650403.html
Почитайте інтерв'ю коломийського за осінь 2019-го року, все стане зрозуміло.
До речі, бєня за 160+ днів війни жодного разу не висловив своєї позиції.
Я бачив очі хлопців , які отримали ці бронемашини - це в першу чергу
подив, так як не очікувано отримали такі броники і радість , а це основне !! 🙂
какашенко - это спикер мо рф - канашенков игорёша....который рапортует кожен день о великих пабедах и уничтожении HIMARSов пачками )))) особенно в офисах, на 2 этаже и на горищах ))))))))
то я не прав )))
Он Настоящий Президент!!!
А тупое стадо выбрало глупого и трусливого клоуна.
Ой, ні, перепрошую -- футболки йому видала держава....
9 мілліонів доларів всього
І до речі, ніхто з боневтіків та Ко не пропонував списати внутрішні борги. Чомусь.
Такого бы больше, и от всех!
Ну а насчёт гундосного даже писать не хочется, настолько оно убогое, мстительное, ничтожное
вместе со своим подельником ермаком. Пара мерзотников. Им не дадут сбежать, судьба чаушеску
светит, Костлявая уже пошла за ними! Завещания пишите, жабы зелёные!
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху