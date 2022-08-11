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Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади

Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка, передані десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади 01

Як повідомив Петро Порошенко, який особисто передав машини десантникам, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади 02

Знадобилося 3,5 місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.

Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко

Порошенко також анонсував нові контракти на закупівлю гусеничної бронетехніки.

Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади 04

Зазначається, що з 24 лютого на потреби армії структури Порошенка спрямували понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Автор: 

Порошенко Петро (15192) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+94
Спасибо настоящему президенту и патриоту.
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11.08.2022 22:34 Відповісти
+82
Почувствуйте разницу

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11.08.2022 22:36 Відповісти
+75
все таки он молодец!
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11.08.2022 22:32 Відповісти
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все таки он молодец!
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11.08.2022 22:32 Відповісти
Спасибо настоящему президенту и патриоту.
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11.08.2022 22:34 Відповісти
Вы несправедливы к Боневтику. По числу "героических" дебильных гундосиков, снятых в противоатомном бункере он превзошёл всё волонтёрство Пороха на 2 порядка.
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11.08.2022 22:51 Відповісти
Ану, зелень, давайте про піар і "накрав"! Відлік розпочато!
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11.08.2022 22:34 Відповісти
Сергій михайлов, а я би тобі такого копняка дав під зад і кувалдою в твоє
бенівське рило , що ти би на все життя запам'ятав , що матюкатися тут
заборонено 😡
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11.08.2022 22:42 Відповісти
Зебіл, якби Порошенко не був президентом з 14 по 19 рік то України вже не було б
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11.08.2022 22:58 Відповісти
а 95 квартал передал привет
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11.08.2022 22:35 Відповісти
95 й протягує законопроект 7271 щоб військові немогли владу критикувати
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11.08.2022 22:39 Відповісти
с 19 эти мрази действуют на разрушение Украины
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11.08.2022 22:41 Відповісти
Да их не надо критиковать,их гнать надо битами.
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11.08.2022 22:45 Відповісти
Почувствуйте разницу

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11.08.2022 22:36 Відповісти
Один допомагає,а інший відосики показує .Істино говорять--хто на що вчився
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11.08.2022 22:36 Відповісти
Що там 95-й квартал виділив на ЗСУ? І особисто Зе, який виводив в офшори (по-суті крав, бо ті кредити ніхто не збирався повертати) десятки мільйонів доларів?
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11.08.2022 22:37 Відповісти
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11.08.2022 22:59 Відповісти
ермак инициировал уголовное дело против Марченко , якобы за то , что он разгласил государственную тайну, а тайной оказывается была сдача юга Украины , которой помешал Марченко и рассказал про это в интервью , вот так у нас убирают тех, кто знает и говорит правду про зеленых мудаков , приведших войну в страну.
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11.08.2022 22:37 Відповісти
За Марченка Єрмак відсосе. Навіть військовий стан не врятує від народних протестів в підтримку Марченка.
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11.08.2022 22:39 Відповісти
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11.08.2022 22:40 Відповісти
Відновив армію, ракетні програми, замінував Чонгар, зробив прибутковими держкомпанії, олігархів біднішими - мудрий нарід його ненавидить
Поклав х@й на армію й ракетні прогр., розмінував Чонгар, зробив збитковими держкомпанії, олігархів багаче -мудрий нарід його обожнює
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11.08.2022 22:38 Відповісти
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11.08.2022 22:45 Відповісти
Это просто злость за их выбор и не желание признавать,что крепко лоханулись,выбрав это карикатурное ничтожество.
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11.08.2022 22:56 Відповісти
а какой дурак признается, что он дурак? даже самому себе......
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11.08.2022 23:18 Відповісти
Гетьман 💪 👌
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11.08.2022 22:40 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1556639117005447168 Aug 8

***** так рішуче йшло на війну, бо знало багато різних речей, які не знали ми - про Чонгар, Херсон, ЧАЕС і ЗАЕС… думаю, було заплановано ще безліч здач, які не сталися, бо Тетяна Чорновол взяла Стугну і пішла гасити танки… і таких тетян виявилося забагато, як для 2 армії світу
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11.08.2022 22:43 Відповісти
Мені і зараз цікаво, чому були зупинені практично всі АЕС України і чому вони були запущенні прямо перед війною.

https://hromadske.ua/posts/energoatom-vpershe-v-istoriyi-zapustiv-vsi-energobloki-na-atomnih-elektrostanciyah-******** «Енергоатом» уперше в історії запустив всі енергоблоки на на атомних електростанціях України

30 янв. 2022 г

У 2020 році уряд ухвалив новий енергетичний баланс, через що українські атомні електростанції тривалий час працювали на https://hromadske.ua/posts/ce-novij-istorichnij-minimum-u-radi-povidomili-pro-rizke-skorochennya-virobnictva-atomnoyi-energiyi історичному мінімумі потужностей . В «Енергоатомі» також https://hromadske.ua/posts/v-energoatomi-zayavlyayut-pro-novij-istorichnij-minimum-viroblennya-energiyi-cherez-derzhavni-obmezhennya заявляли , що обсяги вироблення електроенергії українськими АЕС упали до історичного мінімуму через державні обмеження.
Державне підприємство «Енергоатом» забезпечує приблизно 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди - майже 70%. Компанія є оператором чотирьох АЕС в Україні: найбільшої в Європі Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.
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11.08.2022 22:55 Відповісти
Мені цікавить такий дивний збіг, коли залічені години перед вторгненням Україна відключилась від енергосистем агресорів. Щось надто багато перед 24.02 всіляких подій, які свідчать про підготовку України до повної здачі, при чому підготовка відбувалася в середині країни на всіх рівнях влади.

Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії: що це означає

КИЇВ, ЧЕТВЕР 24 ЛЮТОГО 2022 00:01

Україна в ніч на 24 лютого відключилася від енергосистем Білорусі та Росії. Найближчим часом країна буде перебувати в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-otklyuchilas-energosistem-belarusi-1645650403.html
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11.08.2022 23:17 Відповісти
Який збіг?

Почитайте інтерв'ю коломийського за осінь 2019-го року, все стане зрозуміло.

До речі, бєня за 160+ днів війни жодного разу не висловив своєї позиції.
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11.08.2022 23:31 Відповісти
Вам до роздумів про АЕС. Через зсув ремонтів блоків на АЕС і їх відключення пішло збільшення витрат вугілля на ТЕС. 1 листопада 2021 РФ безстроково припинила постачання в Україну енергетичного вугілля. Запаси на ТЕС розтанули. Постачання не було диверсифіковане, і ми знаємо кому тут дякувати: Зеленському і -видалено цензурою-. Ситуацію врятували приватні енергетики, я знаю імена людей, які прийняли рішення і привезли те вугілля і для себе, і для державних ТЕС, нашкрябавши по всьому світу, і нічого на тому вугіллі не заробили. Та то таке.
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11.08.2022 23:45 Відповісти
Неподдельная эмоция, неподдельное отношение к своему. И это не паркетный дядя в погонах. Это боец. Петро Порошенко побывал в Славянске, Краматорске, Бахмуте и далее мчится восточное, в самое в самое....
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11.08.2022 22:43 Відповісти
Дякую.
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11.08.2022 22:44 Відповісти
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11.08.2022 22:44 Відповісти
так тримати Гетьмане
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11.08.2022 22:44 Відповісти
НадайТЕ Порошенко більше можливостей тікати за кордон, бо він, як дурний, щось кожного разу пре для ЗСУ.
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11.08.2022 22:47 Відповісти
Порошенку щира подяка і респект!!

Я бачив очі хлопців , які отримали ці бронемашини - це в першу чергу
подив, так як не очікувано отримали такі броники і радість , а це основне !! 🙂

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11.08.2022 22:47 Відповісти
вже завтра, какашенко розкаже, шо унічтожил той сарай, шо попав в кадр, заразом з всіма переданими бронемашинами, які були запарковані на його горіщі ))
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11.08.2022 22:51 Відповісти
от Вы так написали "какашенко" и половину ж народа здешнего не поняли юмора)))
какашенко - это спикер мо рф - канашенков игорёша....который рапортует кожен день о великих пабедах и уничтожении HIMARSов пачками )))) особенно в офисах, на 2 этаже и на горищах ))))))))
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11.08.2022 23:08 Відповісти
)) скіко раз казать, шо мну звуть на ти, з малої букви! )) а по мну, "хто не знает какашеночку? какашеночку знают все" (С) (группа "захарова и медмедев") межпрочим, видео приложит, как ракета-самоубийца влетает в ту открыту дверку, шо на деревянном фронтоне )) это уже классика его пруфа о прилёте на тяжёлую технику, спрятанную на вторых этажах.
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11.08.2022 23:38 Відповісти
не коси род дурочка бот - ты же не написал какашенков?
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12.08.2022 03:30 Відповісти
та да... ну нехай будет "ты" с маленькой буквы))))))
то я не прав )))
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12.08.2022 08:55 Відповісти
Подяка гетьману
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11.08.2022 22:58 Відповісти
Дякуємо, пане Президент, вам і всім добрим людям.
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11.08.2022 22:59 Відповісти
Спасибо!!
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11.08.2022 23:09 Відповісти
тепер ще треба дивитися, щоб Ермаки і інша зелена наволоч їх не вкрала.
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11.08.2022 23:14 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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11.08.2022 23:14 Відповісти
Слава Гетьману Украины Петру Порошенко!!!

Он Настоящий Президент!!!

А тупое стадо выбрало глупого и трусливого клоуна.
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11.08.2022 23:15 Відповісти
На выборах опять проголосую за Порошенко.Посмотрим,сколько тупиц выздовероло.
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11.08.2022 23:17 Відповісти
на жаль нисколько, быдло с Польши на выборы придет и прагаласуе
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12.08.2022 02:32 Відповісти
а в америке много быдла кацапского? а то я тут одну вижу
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12.08.2022 03:31 Відповісти
а що за ці роки купив Нєлох?
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11.08.2022 23:31 Відповісти
Ще пару зелених футболок, і крем для пом'якшування бороди.

Ой, ні, перепрошую -- футболки йому видала держава....
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11.08.2022 23:33 Відповісти
Як що купив ? Будиночок для мами Ріми і батька Олександра в Ізраілі за
9 мілліонів доларів всього
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11.08.2022 23:38 Відповісти
ОВДП, наприклад. І кожного року має прибуток з цих акцій.
І до речі, ніхто з боневтіків та Ко не пропонував списати внутрішні борги. Чомусь.
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12.08.2022 00:26 Відповісти
Гарні машини. Дякуємо, пане Президенте! Слава Україні!
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11.08.2022 23:52 Відповісти
Респект Пороху!!!
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12.08.2022 00:18 Відповісти
Петя с фондом купил уже техники на фронт больше, чем вся зеленая команда с кварталом за 3 года.
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12.08.2022 01:43 Відповісти
ты тупой бот или только вылупился - Порошенко спонсирует фонд на половину от пожертвований
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12.08.2022 03:33 Відповісти
А Шмаркля в якості допомоги відосик запуляла
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12.08.2022 04:35 Відповісти
Так чисто цікаво, скільки бронетранспортерів "заради піару" купив для ЗСУ доларовий мультимільйонер зеленський? А квартал95 і грін філмс, які заробляють мільйони, скільки чого купили для армії? Чи це не їхня війна? Ані тут просто на гастролях?!!
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12.08.2022 07:19 Відповісти
И всё таки "узкий кругозор" у Порошенка по сравнению с Зеленским. То он броники привезёт, то грузовички, то лекарства и средства защиты. То, что нужно в конкретном месте и ситуации. А вот величайший лидор Зю пиарится на всём и всегда.
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12.08.2022 07:44 Відповісти
Кодломойские чуваки запишут очередной аидос гундосого Буратины..
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12.08.2022 08:13 Відповісти
Крысы мавзолейные бояцца Пороха что Ольга ********* Алексея Гончаренко... все кто угодно...лишь бы не Порошенко...Алексеич политик.. а шут он и в Африке дЕрмак...
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12.08.2022 08:17 Відповісти
А де те той тік токер що їх знайшов в Польщі,за кермом,чи шукає цукерки Рошен в Польщі.
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12.08.2022 08:54 Відповісти
Хороший пиар.
Такого бы больше, и от всех!
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12.08.2022 10:42 Відповісти
Столько слов благодарности от всего народа и низкий поклон Гетьману!
Ну а насчёт гундосного даже писать не хочется, настолько оно убогое, мстительное, ничтожное
вместе со своим подельником ермаком. Пара мерзотников. Им не дадут сбежать, судьба чаушеску
светит, Костлявая уже пошла за ними! Завещания пишите, жабы зелёные!
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12.08.2022 16:20 Відповісти
навіть не знала, що Цензор стан пристанищем для порохоботів, чи то просто під цією новиною всіх зігнали. Треба погуляти по іншим новинам, що зрозуміти що до чого)
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12.08.2022 17:30 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5486 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик, нині - солдат ЗСУ :
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху
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18.09.2022 21:13 Відповісти
 
 