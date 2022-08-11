Порошенко на Донеччині передав італійські бронемашини MLS SHIELD десантникам 79-ї бригади

Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка, передані десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як повідомив Петро Порошенко, який особисто передав машини десантникам, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Знадобилося 3,5 місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.

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Порошенко також анонсував нові контракти на закупівлю гусеничної бронетехніки.

Зазначається, що з 24 лютого на потреби армії структури Порошенка спрямували понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.