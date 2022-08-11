Експосол США в РФ Макфол закликає країни ЄС зобов’язати росіян при в’їзді платити збір на користь України
Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав запровадити для громадян Росії, які в’їжджають в європейські країни, спеціальний збір на користь України.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен громадянин Росії, який отримує візу для поїздки у вільну країну, повинен сплатити податок або додатковий збір. Кошти, зібрані з цих спеціальних податків чи зборів, потім мають бути передані до Фонду відбудови України", - вказав Макфол.
"Жоден росіянин не має права на відпочинок у вільному світі. Це привілей, особливо сьогодні. Водночас слід заохочувати росіян, які хочуть втекти від диктатури Путіна, особливо тих, хто намагається працювати заради свободи та прав людини в Росії з-за кордону", - зазначив він.
"Цих російських відпочивальників ніхто не змушує платити цей збір. Це їхній вибір - подорожувати вільною Європою. Натомість вони могли б відпочивати в Білорусі", - додав Макфол.
Експосол зазначив, що не хоче покарання всіх росіян за війну проти Росії. Він також запропонував запроваджувати санкції проти конкретних державних посад або посад у компаніях у Росії.
"Надайте можливість людям йти у відставку, щоб уникнути санкцій", - пояснив він свою ідею.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.
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щоб кожен москаль допоміг Україні
Якщо доповнити її флешмобом опитуванням то це взагалі буде силою і росіяни нарешті будуть вимушені скинути свою владу.
Может лет через 10 появится поколение, подающих надежду отпрысков , пересекающих с мамкамипапками униженными рашистками и спрашивающими - А ЗА ЧТО???
відомо, що сроссія ізвічно хоче "какой-то свой асобый путь".. ну а чо, мячты сбываються