Експосол США в РФ Макфол закликає країни ЄС зобов’язати росіян при в’їзді платити збір на користь України

Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав запровадити для громадян Росії, які в’їжджають в європейські країни, спеціальний збір на користь України.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен громадянин Росії, який отримує візу для поїздки у вільну країну, повинен сплатити податок або додатковий збір. Кошти, зібрані з цих спеціальних податків чи зборів, потім мають бути передані до Фонду відбудови України", - вказав Макфол.

"Жоден росіянин не має права на відпочинок у вільному світі. Це привілей, особливо сьогодні. Водночас слід заохочувати росіян, які хочуть втекти від диктатури Путіна, особливо тих, хто намагається працювати заради свободи та прав людини в Росії з-за кордону", - зазначив він.

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"Цих російських відпочивальників ніхто не змушує платити цей збір. Це їхній вибір - подорожувати вільною Європою. Натомість вони могли б відпочивати в Білорусі", - додав Макфол.

Експосол зазначив, що не хоче покарання всіх росіян за війну проти Росії. Він також запропонував запроваджувати санкції проти конкретних державних посад або посад у компаніях у Росії.

"Надайте можливість людям йти у відставку, щоб уникнути санкцій", - пояснив він свою ідею.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.