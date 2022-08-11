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Новини Санкції проти Росії Війна
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Експосол США в РФ Макфол закликає країни ЄС зобов’язати росіян при в’їзді платити збір на користь України

шенген,рф,віза

Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав запровадити для громадян Росії, які в’їжджають в європейські країни, спеціальний збір на користь України.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен громадянин Росії, який отримує візу для поїздки у вільну країну, повинен сплатити податок або додатковий збір. Кошти, зібрані з цих спеціальних податків чи зборів, потім мають бути передані до Фонду відбудови України", - вказав Макфол.

"Жоден росіянин не має права на відпочинок у вільному світі. Це привілей, особливо сьогодні. Водночас слід заохочувати росіян, які хочуть втекти від диктатури Путіна, особливо тих, хто намагається працювати заради свободи та прав людини в Росії з-за кордону", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол

"Цих російських відпочивальників ніхто не змушує платити цей збір. Це їхній вибір - подорожувати вільною Європою. Натомість вони могли б відпочивати в Білорусі", - додав Макфол.

Експосол зазначив, що не хоче покарання всіх росіян за війну проти Росії. Він також запропонував запроваджувати санкції проти конкретних державних посад або посад у компаніях у Росії.

"Надайте можливість людям йти у відставку, щоб уникнути санкцій", - пояснив він свою ідею.

Експосол США в РФ Макфол закликає країни ЄС зобов’язати росіян при в’їзді платити збір на користь України 01

Також читайте: Припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС, - DW


Експосол США в РФ Макфол закликає країни ЄС зобов’язати росіян при в’їзді платити збір на користь України 02

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

Автор: 

віза (736) росія (65994) Макфол Майкл (29) відбудова (362)


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Топ коментарі
+34
Оце геніальний хід. Тролінг 80 лвл
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11.08.2022 23:04 Відповісти
+31
Гарна ідея.
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11.08.2022 23:03 Відповісти
+15
И ещё в анкете на визу кацапов объязать писать фразу что Путин Х...й..о.
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11.08.2022 23:30 Відповісти
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Гарна ідея.
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11.08.2022 23:03 Відповісти
И ещё в анкете на визу кацапов объязать писать фразу что Путин Х...й..о.
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11.08.2022 23:30 Відповісти
Оце геніальний хід. Тролінг 80 лвл
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11.08.2022 23:04 Відповісти
Хорошо
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11.08.2022 23:07 Відповісти
Для чого цеи збор в пользу бідних не пускати-- ділов то
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11.08.2022 23:08 Відповісти
в українську ну ніяк не в'їдеш? еге ж, цапе?
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11.08.2022 23:17 Відповісти
Собака гавка -караван йде до дупи х*лу ті поради, хіба що так на міжнародну політику впливати. А вовачкє х*лу - тільки фізичний вплив. Атріцательноє раждение
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11.08.2022 23:09 Відповісти
С каждого по мильону ? А 100 евро - це ферня- пусть сидят без ЕС,
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11.08.2022 23:10 Відповісти
да плевать на те 100 евро ( хотя с другой стороны тоже деньги ) но этим налогом это все равно как по губам кацапам поводить известно чем
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11.08.2022 23:42 Відповісти
ничего не плевать - это очень солидная помощь ЗСУ и самое главное кацапы сами будут знать что они оплачивают убийство своих же кацапиков
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12.08.2022 03:01 Відповісти
А в квитанции писать: "Пожертвование средств на укрепление ВСУ".
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12.08.2022 10:05 Відповісти
Оце було б дуже добре!
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11.08.2022 23:15 Відповісти
5000$, не менше, в фонд допомоги МО України і мочіться в Карлових Варах. Прошу вибачення в чехів, але в нас війна😦
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11.08.2022 23:17 Відповісти
А ще дозволити немитим пересуватися світом лише у личаках і кокошниках. Словом, більше санкцій, хороших і різних.
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11.08.2022 23:20 Відповісти
Геніально!
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11.08.2022 23:20 Відповісти
Черт! Шикарная идея. Один евро. Но четко с пометкой "Сбор в пользу Украины, против войны, на выплату репатриаций." Ох, какой вой поднимется на болотах!
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11.08.2022 23:23 Відповісти
100 евро за 1 день пребывания в Европе)
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11.08.2022 23:34 Відповісти
нет 100$ за визу сверху минимум
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12.08.2022 03:03 Відповісти
круто,
щоб кожен москаль допоміг Україні
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11.08.2022 23:24 Відповісти
завтра госдура прийме закон, шо кожний лапатнік, який буде готовий оплатити збір, отримуватиме бонусом "10 лет без права переписки" ))
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11.08.2022 23:29 Відповісти
Ну от. Баба з воза, кобила в курсі дєла!
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11.08.2022 23:31 Відповісти
В США очень много из росии понаехало также нужно ввсести налог быдло длжно платить до седьмого колена чтоб дальше своей вонючей параши дорогу забыло навсегда...
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11.08.2022 23:30 Відповісти
Туризм це привілей для кацапа. Позбавити кацапів цього привілею. Всі винні. Всі без винятку. Так працює соціальна солідарність демократичних країн проти дикунів та варварів. І це вже було! Ну от що несуть Європі кацапи? Нічого крім кривавих корумпованих грошей. Брати такі гроші, чим стимулювати кацапів продовжувати війну, це підлість.
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11.08.2022 23:31 Відповісти
не пойдет. Я уже поругался с эуропейцами на эту тему. Эти дебилы свято верят в плохого путина и хароших русских. Они их жалеют, и говорят " мы должны им помочь"
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11.08.2022 23:42 Відповісти
Треба анкету, засуджуючу війну проти України, відеозвернення до керівництва країни, та співгромадан і погодження на публікацію цих даних. Цього буде цілком достатньо щоб вони перестали їздити до ЄС.
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11.08.2022 23:33 Відповісти
Гарна ідея.

Якщо доповнити її флешмобом опитуванням то це взагалі буде силою і росіяни нарешті будуть вимушені скинути свою владу.
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11.08.2022 23:35 Відповісти
они только трусы свои могут скинуты(у кого они есть) - а не владу так что не мели ерунды
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12.08.2022 03:04 Відповісти
шольц никогда не согласится. Бедные руские, скажет он. Мы должны их пожалеть. Это все путин виноват.
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11.08.2022 23:40 Відповісти
Ето прикольно будет. Каждый рашист при вьезде в ЕС должен заплатить налог на поддержку украинской армии. Чем больше рашистов тем больше денег. ***** взбесится от злости
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11.08.2022 23:43 Відповісти
Какая прекрасная идея!!!
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12.08.2022 00:12 Відповісти
Крутоо! Пропогадонам и известным шоу выродкам и мастерам классических искусств балет опера , т е рашистобогеме - ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАВЫШЕННГЫЙ ТАРИФ, с учетом возможного заработка на тех, кому какая разница какого Спивакова почитать ... Объявленым иноагентами и не уехавшим ЕЩЕ ПОКА - по заниженному . НО ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ!
Может лет через 10 появится поколение, подающих надежду отпрысков , пересекающих с мамкамипапками униженными рашистками и спрашивающими - А ЗА ЧТО???
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12.08.2022 01:03 Відповісти
Хорошая идея. Вата будет скрипеть зубами, а нормальные россияне, думаю, воспримут за честь
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12.08.2022 00:26 Відповісти
нормальные россияне? где они ? кто они? сколько их всего? хотя-бы сотня наберется? кацап не пались
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12.08.2022 03:08 Відповісти
"живешь овощем - будь готов к консервации" "Иван, здесь водки нет, иди дамой"
відомо, що сроссія ізвічно хоче "какой-то свой асобый путь".. ну а чо, мячты сбываються
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12.08.2022 00:42 Відповісти
наконец-то хоть что-то из адекватных предложений. по-правильному, наверное, нужно было бы ввести еще и дополнительные сборы с кацапо-торговли или как минимум покупать исключительно на сколько-там \десятков\ процентов дешевле, если по-другому не могут\не хотят и часть направлять на ликвидацию причиненного кацапами ущерба. какая может быть "рыночная экономика" с краденным товаром.
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12.08.2022 00:48 Відповісти
вряд ли конечно до такого быстро дорастут ... это прям политики должны стать полусвятыми высокоморальными индивидуумами (как минимум - часть), тогда бы в принципе и до войны бы не дошло.
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12.08.2022 00:53 Відповісти
а ты чего сам себе пишешь бот?
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12.08.2022 03:06 Відповісти
ніт, краще рів з крокодилами і сітка під струмом
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12.08.2022 03:04 Відповісти
не нiт а дiт -дбл блть
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12.08.2022 03:07 Відповісти
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12.08.2022 06:48 Відповісти
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12.08.2022 08:41 Відповісти
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12.08.2022 08:45 Відповісти
 
 