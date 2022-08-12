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Новини Війна
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Amnesty заперечує, що для свого звіту про дії ЗСУ використовувала свідчення ув’язнених чи депортованих Росією українців

amnesty,international,амнести

Amnesty International заперечила звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що для звіту про ЗСУ правозахисники взяли свідчення людей з окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і є абсолютно неправдивими", - йдеться у повідомленні.

Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала у російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях. Amnesty International каже, що навіть не має доступу до захоплених РФ територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співзасновник шведської Amnesty International Вестберг пішов з організації через незгоду зі звітом про Україну

Організація наголошує, що використовувала лише свідчення свідків, які добровільно та в безпечних умовах погодилися відповідати на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Також читайте: Дослідниця Amnesty International Ровера була стурбована не російськими бомбардуваннями, а перебуванням ЗСУ в покинутому коледжі в Бахмуті, - новозеландський журналіст Матч

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України.

Автор: 

Amnesty International (100) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+22
етім інтердєвочкам "Путінасті інтернешенал" вже нічого не допоможе щоб відмити свою продажно-лівацьку дєвічью честь
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12.08.2022 00:27 Відповісти
+17
Геть з України кремлівські повії!
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12.08.2022 00:28 Відповісти
+16
На#уй гнати їх з України ...
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12.08.2022 00:27 Відповісти
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етім інтердєвочкам "Путінасті інтернешенал" вже нічого не допоможе щоб відмити свою продажно-лівацьку дєвічью честь
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12.08.2022 00:27 Відповісти
На#уй гнати їх з України ...
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12.08.2022 00:27 Відповісти
Геть з України кремлівські повії!
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12.08.2022 00:28 Відповісти
Amnesty International ви такі ж хвойди як ООН !!!
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12.08.2022 00:28 Відповісти


Гірші, ООН - просто імпотенти, а Amnesty International ******** то паРаші (далеко не перший раз, поцікавтесь, що вони видавали ще на початку війни в 2014), то палестинскім терористам, то іншим покидькам.
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12.08.2022 01:01 Відповісти
Prostitution International, н... это
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12.08.2022 00:35 Відповісти
пнх. "гамнестi" вже не вiдмиється.
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12.08.2022 00:36 Відповісти
ой.. кто-то внезапно наступил на шланг , с которого вы кормитесь десятилетиями..
ой.. как-то невдобно.. девиц , которые себя продавали за приличных поймали на сугубом ******** за деньги..
Ай.. Судя по всему -свою репутацию они продали последний раз-в следующий-ну уже совсем никто не купит
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12.08.2022 00:39 Відповісти
А ці "свідки", часом, не родичи страчених колаборантів?
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12.08.2022 00:41 Відповісти
А хто страчав колаборантів? 😮 За українським законодавством страта не передбачена. Тому в Україні колаборанти переважно самоліквідуються або відпускаються владою під умовний термін, або під зобов'язання прочитати книжку з історії України.
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12.08.2022 06:13 Відповісти
Люба шлюха буде казати, шо вона "толька палюбви"...
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12.08.2022 00:53 Відповісти
А как же они какие-то отчеты клепают, если "не имеют доступа"??? С потолка?
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12.08.2022 00:53 Відповісти
Кацапським брехливим шльондрам немає що робити в Україні.
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12.08.2022 00:53 Відповісти
Єслі би ні ваши ваєнниє,расіі бі ні прішлось разрушать гарада,всьо абашлось бі ізнасілаванієм а каторам ми мічтаєм,патамушта нас старих шлюх нікто ні ябьоть
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12.08.2022 00:59 Відповісти
навіщо писати про продажних хвойд?
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12.08.2022 01:31 Відповісти
Тю. Так все ж просто. Дають дані про тих, з ким спілкувалися, і все перевіряється.

Не дають під будь-яким предлогом - значить збрехали.
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12.08.2022 02:07 Відповісти
Якщо глибше копнути Амнезію то наткнешся на газпромівське бабло.
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12.08.2022 02:14 Відповісти
видавали себе за порядних, а потім все таки за гроші. Влучно. Колись военатташе СРСР у бритів латиш Путна одружився з такою ж дівулею у бритів. Приїхали в СССР, вона почала "колекціонувати" ваєнних,партєйцев. Потім кинула і поїхала додому а там написала книженцію про свої походеньки, писала все гротескно і показала все дно. Путну і всіх її кавалерів арештували. А там були Тухачевський,Єнукідзе,Рудзутак та деякі інші. Сталін про це обмовився один раз, коли на початку липня 1937 року на зустрічі з воєнними розказував про підсумки цієї справи. І тут дівулі вже пристаркуваті, друга молодість " на ісході", ось і йдуть на всі тяжкі, а шо з них взяти ГО все таки.
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12.08.2022 02:43 Відповісти
Організація наголошує, що використовувала лише
методички ФСБ
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12.08.2022 03:31 Відповісти
Не, эта недоорганизация уже замазалась по полной,поздно проститутки...
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12.08.2022 04:59 Відповісти
все як вчить Фуйло
-це не ми
-нас там нєт
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12.08.2022 05:48 Відповісти
Ещё и огрызаются бл@ди. Мрази. Совсем попутали,подстилки кацапские.
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12.08.2022 05:50 Відповісти
Паразитів розвелось неміряно!
Ні хріна не створюють матблаг, а жирують краще за раба, який горбатиться від зірки до зірки!

Зарази, а як воювать якщо не стрілять і не розміщувать!

Сосуни путінські!
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12.08.2022 06:02 Відповісти
А теперь пусть эта продажная контора покажет хоть одно заявление против Кремля.
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12.08.2022 06:40 Відповісти
Зі слів організації виходить так, що звіт йшов від Покальчук? Тоді що це за демарш очільника україської організації?Дива дивні…
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12.08.2022 06:44 Відповісти
"використовувала лише свідчення свідків на підконтрольних Україні територіях" - а вся Украина говорит что такого не было.

Значит лгут те, кто составил доклад.
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12.08.2022 07:15 Відповісти
Головна зброя московитів - то не іскандери з калібрами чи ядерна бомба. Брехня - ось їх головна зброя. Але на тлі іскандерів з калібрами брехню стало добре видно - не тільки нам, а й усьому світові. Тож діагноз вже є, почалося лікування. Повільно, але процес одужання вже почався.
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12.08.2022 07:30 Відповісти
*********** одним словом.
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12.08.2022 08:23 Відповісти
наши воины погибают что бы эти ******** спокойно здесь сидели и их гавном обливали?
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12.08.2022 08:59 Відповісти
звичайно, а що брехуни ще можуть сказати,

вони ж не признаються що да отримали бабло і фсб сказали що написати
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12.08.2022 10:49 Відповісти
 
 