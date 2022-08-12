Amnesty заперечує, що для свого звіту про дії ЗСУ використовувала свідчення ув’язнених чи депортованих Росією українців
Amnesty International заперечила звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що для звіту про ЗСУ правозахисники взяли свідчення людей з окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.
"Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і є абсолютно неправдивими", - йдеться у повідомленні.
Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала у російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях. Amnesty International каже, що навіть не має доступу до захоплених РФ територій.
Організація наголошує, що використовувала лише свідчення свідків, які добровільно та в безпечних умовах погодилися відповідати на підконтрольних Україні територіях.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.
За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України.
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Гірші, ООН - просто імпотенти, а Amnesty International ******** то паРаші (далеко не перший раз, поцікавтесь, що вони видавали ще на початку війни в 2014), то палестинскім терористам, то іншим покидькам.
ой.. как-то невдобно.. девиц , которые себя продавали за приличных поймали на сугубом ******** за деньги..
Ай.. Судя по всему -свою репутацию они продали последний раз-в следующий-ну уже совсем никто не купит
Не дають під будь-яким предлогом - значить збрехали.
методички ФСБ
-це не ми
-нас там нєт
Ні хріна не створюють матблаг, а жирують краще за раба, який горбатиться від зірки до зірки!
Зарази, а як воювать якщо не стрілять і не розміщувать!
Сосуни путінські!
Значит лгут те, кто составил доклад.
вони ж не признаються що да отримали бабло і фсб сказали що написати