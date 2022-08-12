США в Радбезі ООН: Росія має вивести війська з території Запорізької АЕС

Ситуація навколо Запорізької АЕС ще один трагічний результат рішення РФ розпочати вторгнення на територію незалежної держави Україна.

Про це заявила заступниця Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, виступаючи 11 серпня на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Заступниця держсекретаря наголосила, що США, як і раніше, відстежують усі події навколо Запорізької АЕС і стурбовані можливістю ядерних інцидентів, які можуть поставити під загрозу народ України, сусідні держави та світову спільноту.



"Причина цих подій усім відома – це ще один трагічний результат рішення РФ розпочати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права", – вказала вона.

Дженкінс наголосила, що наразі повномасштабне вторгнення РФ в Україну загрожує і ядерною катастрофою.



"Рішення абсолютно очевидне: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дасть змогу Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями", – заявила представниця США. Також Росія, на переконання Дженкінс, має відмовитися від дезінформації, яка відволікає від реальності та не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна у ситуації навколо Запорізької АЕС.

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Заступниця держсекретаря США наголосила, що "тільки Росія створює небезпеку", напавши на Україну. Поки РФ не пішла з території АЕС і з території України, США, за словами Дженкінс, наполягають на необхідності доступу персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС.

Дженкінс закликала Росію повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні та припинити будь-які воєнні дії на території станції та навколо неї.



"США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо АЕС", – підсумувала вона.

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