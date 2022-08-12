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Новини Війна
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США в Радбезі ООН: Росія має вивести війська з території Запорізької АЕС

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Ситуація навколо Запорізької АЕС ще один трагічний результат рішення РФ розпочати вторгнення на територію незалежної держави Україна.

Про це заявила заступниця Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, виступаючи 11 серпня на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Заступниця держсекретаря наголосила, що США, як і раніше, відстежують усі події навколо Запорізької АЕС і стурбовані можливістю ядерних інцидентів, які можуть поставити під загрозу народ України, сусідні держави та світову спільноту.

"Причина цих подій усім відома – це ще один трагічний результат рішення РФ розпочати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права", – вказала вона.

Дженкінс наголосила, що наразі повномасштабне вторгнення РФ в Україну загрожує і ядерною катастрофою.

"Рішення абсолютно очевидне: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дасть змогу Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями", – заявила представниця США. Також Росія, на переконання Дженкінс, має відмовитися від дезінформації, яка відволікає від реальності та не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна у ситуації навколо Запорізької АЕС.

Також дивіться: Всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької АЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Заступниця держсекретаря США наголосила, що "тільки Росія створює небезпеку", напавши на Україну. Поки РФ не пішла з території АЕС і з території України, США, за словами Дженкінс, наполягають на необхідності доступу персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС.

Дженкінс закликала Росію повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні та припинити будь-які воєнні дії на території станції та навколо неї.

"США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо АЕС", – підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН

Автор: 

США (23360) Радбез ООН (866) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+13
Неможливо було слухати рашистського представника в ООН , як він
нагло брехав і заперечував про іхні злочини в нашій краіні !
Цинічна потвора і мерзотник , як і всі кацапи !!

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12.08.2022 00:59 Відповісти
+8
Ми самі виведемо окупаційні війська із нашоі землі , тільки вже підуть
грузом 200 на росію !
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12.08.2022 01:01 Відповісти
+7
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12.08.2022 01:43 Відповісти
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"Рішення абсолютно очевидне: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дасть змогу Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями" -- срати орки хотіли на всі абсолютно очевидні рішення. Далі що?
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12.08.2022 00:57 Відповісти
Далі - нічого, як завжди. Пригадайте приїзд генсека ООН в Київ. Рашка тут таки ракету йому прислала. Загинула жінка. От і вся "користь" від діяльності цих міжнародних організацій.
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12.08.2022 10:24 Відповісти
Неможливо було слухати рашистського представника в ООН , як він
нагло брехав і заперечував про іхні злочини в нашій краіні !
Цинічна потвора і мерзотник , як і всі кацапи !!

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12.08.2022 00:59 Відповісти
уZZкій мір іншим й не буває
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12.08.2022 01:04 Відповісти
і закінчить так само як його чорноротий попердинк.
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12.08.2022 10:24 Відповісти
Ми самі виведемо окупаційні війська із нашоі землі , тільки вже підуть
грузом 200 на росію !
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12.08.2022 01:01 Відповісти
США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо АЕС", - підсумувала вона.

Потрібно демілітаризовану зону навколо кордону України зі сторони роZZii i їблоpyZZii в радіусі 200км зробити, задля міжнародної безпеки
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12.08.2022 01:03 Відповісти
навідник Микола на РСЗВ M142 HIMARS (на гражданці - айтішник), вчергове поколупавшись в GMLRS, заявив командиру батареї "ну, всьо, я пойняв, як знімати блокування на дальність". Комбат подумав, і спробував дістати спочатку по Скадовську, потім по Новофедорівці - благо, координати в нього були...
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12.08.2022 01:14 Відповісти
то нехай ще колупається, рашистів треба знищувати і далі
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12.08.2022 02:46 Відповісти
хороший анекдот, може й до мацкви долетить, а з такою точністю, то прямо в кабінет х..ла, або те, що у них називають думою, або міноборони, так щоби побільше тої мерзоти здохло
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12.08.2022 07:49 Відповісти
Пуск з літака збільшить радіус ураження в три рази. І це не хохма.
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12.08.2022 10:15 Відповісти
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12.08.2022 01:43 Відповісти
це русофобія - сказала небензя, та їнші потвори
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12.08.2022 02:41 Відповісти
якого хєра оон до сих пір існує? тупа організація яка ***** не може, чому рузьких підарів щє звідти не вигнали?
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12.08.2022 03:04 Відповісти
Думайте скоріше, а то як там у вас на расєї кажуть, "если враг не сдается, его уничтожают!"Так, здається.
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12.08.2022 10:08 Відповісти
только смерть и политическая ситуация в росии заставит это быдло покинуть Украину...
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12.08.2022 12:24 Відповісти
 
 