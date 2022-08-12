Зеленський звернувся до військових експертів: Не час для марнославства та гучних заяв

Президент Володимир Зеленський закликав осіб, які коментують події на фронті, озвучувати менше конкретних деталей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Хочу зауважити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства та гучних заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що необхідно відчувати відповідальність за кожне слово.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне вимовлене слово про те, до чого готується наша держава в обороні або у контрнаступах", – сказав Зеленський.

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