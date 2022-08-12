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Новини Війна
16 538 98

Зеленський звернувся до військових експертів: Не час для марнославства та гучних заяв

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав осіб, які коментують події на фронті, озвучувати менше конкретних деталей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Хочу зауважити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства та гучних заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що необхідно відчувати відповідальність за кожне слово.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне вимовлене слово про те, до чого готується наша держава в обороні або у контрнаступах", – сказав Зеленський.

Також читайте: "Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318)


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Топ коментарі
+49
До преЗедента не доходить , що справа , далеко , не в заявах військових
екпертів , які ніби то шкодять краіні ,а справа у ФСБшних кротах на
Банковій , під його дахом !!
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12.08.2022 01:47 Відповісти
+46
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:06 Відповісти
+41
війна - це точно не час для марнославства та гучних заяв. Джерело:

Вот и скажи Дерьмаку, шоб больше не заставлял тебя гундосики записывать.
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12.08.2022 01:40 Відповісти
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Зеленський закликав осіб, які коментують події на фронті, озвучувати менше конкретних деталей - значить побільше конкретики від влади і бажано на всіх фронтах
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12.08.2022 01:34 Відповісти
Кожного дня х**рить відрежисовані відосиики а марнославство у військових.
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12.08.2022 06:15 Відповісти
Чергова перестраховка Зелепука перед залишками лохторату і зарубіжними ЗМІ. Стільки марнославства яке пре майже з усіх відосиків Верховного Янелоха немає більше ні у кого, хіба ще тільки у його холуїв-радників. Цікаво яка кінцева мета і ціль його чергового висера.
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12.08.2022 07:43 Відповісти
це наїзд на генерала Марченка. вже пишуть, що нову справу проти нього відкрили((((((((((
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12.08.2022 08:16 Відповісти
Все йшло по плану - Південь практично здали - і тут цей Марченко взяв і не пустив кацапів у Миколаїв. Таке не пробачають.
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12.08.2022 13:35 Відповісти
а може, вони вже задумали Південь не відвойовувати назад, а подарувати пуйлу, а тут Марченко виступив і сказав, що відвоюємо. (?)
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12.08.2022 13:38 Відповісти
НА ЦЕ МАЮТЬ ПРАВО ПОДОЛЯК- АРЕСТОВИЧ (радники ЄРМАКА) та ще ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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12.08.2022 01:36 Відповісти
зеленський як емблема на капотi авто. єрмакъ рулить, а вiн гундосики записує.
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12.08.2022 04:08 Відповісти
Какая разніца, Дєрьмак все одно першим усе доповідає *****.
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12.08.2022 01:39 Відповісти
війна - це точно не час для марнославства та гучних заяв. Джерело:

Вот и скажи Дерьмаку, шоб больше не заставлял тебя гундосики записывать.
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12.08.2022 01:40 Відповісти
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12.08.2022 07:15 Відповісти
Ха-ха-ха!

Цей йолоп серйозно вважає, що якщо хтось про щось здогадався на основі відкритих даних, то москальскі військові до цього не дотумкають?
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12.08.2022 01:41 Відповісти
До преЗедента не доходить , що справа , далеко , не в заявах військових
екпертів , які ніби то шкодять краіні ,а справа у ФСБшних кротах на
Банковій , під його дахом !!
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12.08.2022 01:47 Відповісти
Він своїм кротам дуже довіряє, тому і не хоче їх звільняти. Це ж перевірені часом та справами кроти.
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12.08.2022 01:50 Відповісти
так он и сам крот - до него как раз все доходит - он тупо 3 года косит под дурочка а тупые избиратели все это хавают и кивают гривами - а потом под бомбы или в беженцы
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12.08.2022 02:25 Відповісти
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12.08.2022 04:38 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

1. Спочатку Зє домовляється з ****** в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, шоу з Білецьким, Зє- не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль розширили!). Додаткова опція -виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещук радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещук дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Мінстра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда,бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака.
9. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні. Наші спортсмени як по команді обнімаються з русньою. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів медведчука. Тих самих каналів, які медведчук скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе.
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганді на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у справи Залужного і Кулеби.
14. Війна на носі.
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12.08.2022 04:45 Відповісти
15.Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, оні нє хотят воєвать.Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден,бачачи капітулянтські настрої влади,робить заяву про те,що США буде підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу русні.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. За 5 годин до масштабного нападу рашки арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
21. Почалась велика війна.

І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють. Бо НЕНАЧАСІ.
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага) Була маса порваних контекстів у слуг наріду. Було шоу для бідних.
Була купа корисних ідіотів, які казали, що у владі просто тупі, а не вороги (це теж було російське ІПСО). І досі кажуть, що просто тупі. Корисні ідіоти кремля.
А потім виходить такий рєзніков і на голубом глазу бреше й накидує на ЗСУ. Мовляв, то все Залужний порозміновував. А ЗСУ й мовчить. Навіть не намагається спростувати брехню. Приймає помиї, якими обливають героїв. Дозволяє поливати. Підставляє плече щурам. Бо НЕНАЧАСІ.
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12.08.2022 04:48 Відповісти
Чия б корова мукала.
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12.08.2022 01:53 Відповісти
Глава держави наголосив,
що необхідно відчувати відповідальність
за кожне слово.
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12.08.2022 02:00 Відповісти
Він був правий, і гречка , і сірники в магазинах є .
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12.08.2022 02:45 Відповісти
😏
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12.08.2022 06:26 Відповісти
І ЯКОЮ ЦІНОЮ ми маємо ту "гречку" і ті "сірники"? За них десятки тисяч життям заплатили - як на фронті так і під бомбардуваннями та обстрілами міст і сіл І зараз платять! Чи не ЗАНАДДТО ВЕЛИКА ЦІНА?!
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12.08.2022 06:55 Відповісти
Думаю, це був сарказм крізь сльози від Viktor про гречку та сірники.
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12.08.2022 08:21 Відповісти
Тільки мертвим вони вже не потрібні
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12.08.2022 06:57 Відповісти
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ПреЗедент пообіцяв, що в 2022 в країні пануватиме мир.
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12.08.2022 07:42 Відповісти
І дійсно, нікого не вбили, всі разом зустрінуть 2023 рік. Це він про кого?
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12.08.2022 07:59 Відповісти
Сказав ЗЄ, котрий піклується виключно про свої рейтинги.
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12.08.2022 02:09 Відповісти
Зюзя , що ти мелеш ? Що зовсім дах поіхав ?
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12.08.2022 07:43 Відповісти
і за росію, бо там його бізнес, тільки там оцінять "сватів", а що в Англії чи США їх хтось буде дивитися?
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12.08.2022 08:00 Відповісти
Експердів розвелось як лайна.
І головне, що можна морозити все, що в голову прийде. Не вгадаєш - забудуть, вгадаєш - прославлять... Ніякої відповідальності.
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12.08.2022 02:23 Відповісти
Галя з ПМС, тут всі експерти, які мають свою думку. От тільки ти тупа корова без думки та тільки з лайкою.
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12.08.2022 02:35 Відповісти
есперДша чергова серонула...
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12.08.2022 06:57 Відповісти
зеленский тупой? так арестовичу хлебало закрой а то оно уже наговорило на два тюремных срока ..
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12.08.2022 02:23 Відповісти
Набирается опыта по пи..жу,готовится заменить Зелю!
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12.08.2022 02:27 Відповісти
А чи не ти хрипуча Зебоневтік, гундосила про визволення півдня за 3-6 тижня. Є ще люди котрі повірили тобі, і мені мозок майже не проїли "ось побачиш скоро контр насту", а тепер сидять обісрані. Та що, замкни пельку і не гундось.
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12.08.2022 02:47 Відповісти
Щоденний звіт *****,буратіно.
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12.08.2022 02:56 Відповісти
Ермака/Арестовича/Резнікова це не стосується, так ?
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12.08.2022 02:59 Відповісти
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:06 Відповісти
Разведка США сообщила что кремлевские власти перешли на новый этап войны. В кремле за последние несколько месяцев выделили огромные ресурсы для дескридетации президента Украины как внутри Украины, так и за ее пределами. Зрадофилы - выстроились в шеренгу для проверки в СБУ
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12.08.2022 03:17 Відповісти
Vітя ідинахуй,разом з каломийським та абрамовічем,й ***** не забудьте.
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12.08.2022 03:39 Відповісти
ти і твій боневтік пара дебілів з одною звивиною на двох)))
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12.08.2022 04:08 Відповісти
Альоша,ця вся тухта,про нібито розповсюдження планів фільдмаршала Буратіно,дивно співпала з інтерв'ю генерала,який не дав захопити Миколаїв.
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12.08.2022 03:44 Відповісти
********* завали споживач телелайна
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12.08.2022 04:30 Відповісти
Дурацкий перевод стрелок с дерьмака. Пробуй исчо.
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12.08.2022 05:58 Відповісти
на таком гавне, как ты - покалеченные судьбы миллионов людей...

здохни, падло...
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12.08.2022 07:03 Відповісти
Звісно не час. Час щоб твій завхоз відчував себе кардіналом Рішельє.Час позбавити неугодних громадянства,захопити телеефір,щоб твоя пика з екранів не вилазила, час під шум війни підім'яти під себе всі правоохоронні органи в країні і дерибанити,дерибанити,дерибанити.
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12.08.2022 05:57 Відповісти
Эксперты пистят , а мужчины воюют
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12.08.2022 06:23 Відповісти
Легіон Свобода НГУ ВЧ 30/18
4 БрОП, батальйон №3
10.08.2022 пекельна битва під Зайцева, Донецька область.
Битва тривала з 7:00 і до заходу сонця, за підтримкою танків і переважаючої артилерії підари захопили наші позиції в вечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом. О 18:00 наша команда з трьох людей Я (Мавр), Расист https://www.facebook.com/profile.php?id=100002144029573&__cft__[0]=AZX4NYqm0bnrj9q_IacTwxDqaZ5bQ_h_jO3IW2ryp8L382gp1sOuvGNPUqPjjw0DGGF4NjxPSOHYWGcJvnudHHVoqchxIp_9rVhjrpqyGBMJO106NpG0x5qwN3wNHDfJvGIvrsDM77CrgVNGHWoBrkLOB4JnnQPig1pBPp5iJ44InqnUHNrbK-f3d1OqGyIEmhkoyj94H6cYLD3_UCq5Bi3m&__tn__=-]K*F Олег Вячеславович Дьяков і Вандам Костя Виноградский розрахунком розхірачили їх на захопленій позиції, всі підари які забігли в бліндаж 200-ті після чого штурмова бригада 30/18 висунулась на зачистку о 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже підчас мед. евакуації ми дізналися що все підчищено фронт під нашим контролем!!! Моя жертва не даремна!!!
Слава Україні!!!
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12.08.2022 06:25 Відповісти
А может всех экспертов на фронт пора забрать , а верещучка будет озвучивать планы командования о контрнаступлении .

про контрнаступление на Херсон уже месяц говорят - раша с перепугу уже в 10раз увеличила там состав. Хотя месяц назад было легче оккупантов выпхать оттуда. НО Я НЕ ЭКСПЕРТ и мало знаю реальность на фронте. Sorry .
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12.08.2022 06:30 Відповісти
про ситуацию и контрнаступление советую:

https://www.youtube.com/watch?v=sgy8RzIYerM&t=3s&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Кремль в шоке / Удар по базе в Саки кардинально изменил ситуацию в войне // №291 - Юрий Швец
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12.08.2022 07:06 Відповісти
як можна слухати всяких Чмотів, Срєців, то рідкічні мудаки, які заробляюють гроші на триндежі ротом, а ідіоти дають їм таку можливість, бо дивляться, дають перегляди.
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12.08.2022 07:44 Відповісти
Цікаве питання - що це за RU в українському Укрінформу?

«

https://www.ukrinform.ru

Новости Украины и мира. Укринформ - последние новости, новости политики, новости экономики, социальные новости, новости культуры, новости спорта, ...»⁉️⁉️⁉️
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12.08.2022 06:52 Відповісти
неначасі?НАЧАСІ! саме час -перевішати усіх кротів
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12.08.2022 07:13 Відповісти
Пізно пити Боржомі!! Твої зелені ідіоти вже наговорили на цю тему на 10 років наперед!! Та і сам ти вже не пам"ятаєш що базікав навіть два чи три дні тому!!
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12.08.2022 07:29 Відповісти
Із заяви Президента я зрозумів, що всі військові експерти, навіть Гогішвілі, визиваються на таємні наради, на яких доводяться "оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій"? А можливо Президент мав на увазі, що в Україні тільки він і його абдристович, подоляк і дермак мають право на інформацію,
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12.08.2022 07:35 Відповісти
Ти ба , яке кохання ?
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12.08.2022 07:52 Відповісти
Піаритися може тільки преЗедент.
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12.08.2022 07:53 Відповісти
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12.08.2022 07:55 Відповісти
А ще згадаємо про історію "з домовленостями" про здачу азовців, якої виявилося що нема.
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12.08.2022 08:25 Відповісти
... балачкі заважають підготовці до контрнаступу
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12.08.2022 07:55 Відповісти
Заважають капітуляції від Зелі.
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12.08.2022 08:08 Відповісти
Очередная тупость. Если эксперт может сказать секретные данные, то грош цена режиму секретности в армии.
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12.08.2022 08:01 Відповісти
Яка гидота !
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12.08.2022 08:06 Відповісти
Ганьбище!! я просто обурена! і Малярша туди ж! Це вони проти Марченка копають, уже, кажуть, і справу завели!! Печерський пагорб пише, що Єрмак там нєгодуєт!
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12.08.2022 08:25 Відповісти
"Якщо ви хочете залишити по собі гучні "зелені" заголовки - це одна справа. Відверто "зелена" і безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне вимовлене слово про те, до чого готується наша держава в обороні, або у контрнаступах"
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12.08.2022 08:26 Відповісти
Мені можна - а вам зась!
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12.08.2022 08:27 Відповісти
Сам тріпатись припини.
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12.08.2022 08:29 Відповісти
Бровки домиком, губки бантиком, )))
Хоч не поєднав в одному реченні «війна» і «нормальне життя».
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12.08.2022 08:30 Відповісти
наезд на комментаторов, как понимать? Признание , шо гундосикам пришла трында? Дык, нефиг на каждом слове витрiщати очi, еще и в такт ,покачиваясь подавать корпусом тела вперед... А чего стоят крупным планом жилистые(шагреневой кожи) загребущие руки эпохи великого крадiвництва. Руки получаются на весь экран, все остальное - за лаштунками.
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12.08.2022 08:43 Відповісти
Да, чуть не упустил про безсоромне свиное небритое рыло чувырлы. Хоть как под щетинуй не шифруйся, нервные тики на заточке не спрятать(признак забористости продукта споживання на протяжении всего нелошьего времени).
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12.08.2022 08:46 Відповісти
півроку пачку не бриє...
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12.08.2022 09:27 Відповісти
Це кропітка робота стилістів. Імідж - все.
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12.08.2022 14:11 Відповісти
Министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля рассказал британской газете https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-zelenskij-prikazal-otvoevat-jug-ukrainy/a-62431839 The Times , что президент Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить план операции по возврату южных территорий страны, оккупированных российской армией.
Т.е. дедушка Пендальф Резников озвучил стратегический план РФии, а нам это комментить никак нельзя. Это можно понять, если вместо ЮГа мы вдруг деоккупируем Донбасс, как обман противника. А если нет, то это шляпа какая-то.
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12.08.2022 08:59 Відповісти
"Не время для тщеславия и громких заявлений" - які гарні слова, аби ще воно їх дотримувалося.
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12.08.2022 09:04 Відповісти
Та вам би все втіхаря робити!
А в обмінниках вмвіски чому заборонили?
Також фронту вредят?
А абрамович чого прилітав в Київ в началі війни?
А чорт арахамія чому втіхаря в Стамбулі зкстрічався знову з абрамовичем?
вова,ти вже на иожиттєве заробив собі!
Ми пам'ятаємо,як ти вже писав, щоб ми не наганяли напругу по здачі в полон Азов!
ти краще дєрьмака,татарова посади!
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12.08.2022 09:07 Відповісти
Если держава не соблюдает права и обязанности в отношении своих граждан то и отношение граждан будет соответствующее.
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12.08.2022 09:30 Відповісти
"Гучні заяви" так это к Зелешобло претензии , что ни день так какой то высер от Зеленского или его окружения.
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12.08.2022 09:32 Відповісти
Не время для тщеславия и громких заявлений: скажите тихо: кто поставил прослушку Портникову, а не поставил ермаку ?
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12.08.2022 11:49 Відповісти
Це привілеї самої влади давати гучні обіцянки. "Даю наказ звільняти Південь!!!", бо Абдристович сказав. що ЗСУ почали великий контр наступ, і до кінця літа все позвільняють! А я ніби в стороні."
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12.08.2022 11:53 Відповісти
Їди на хер вилупок зі своїми заявами.
Знаєш, що вже срака підгорає.
Молись, чмо, щоб " Азовців" не стратили.
Бо армія прийде по тебе і за твоєю опою.
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12.08.2022 16:44 Відповісти
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12.08.2022 23:55 Відповісти
Передчасне розголошення інформації про деталі військової операції завдає шкоду ЗСУ - Ганна Маляр
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13.08.2022 00:15 Відповісти
 
 