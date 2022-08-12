Окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться родичам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант знаходячись в Херсонській області розповідає про те, що їх ніхто не збирається змінювати та жаліється на постійні обстріли зі сторони ЗСУ

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

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