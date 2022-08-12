На південному напрямку ЗСУ знищили 19 окупантів, авіація вдарила по опорному пункту і скупченню ворога, - ОК "Південь"

Українська авіація завдала ударів опорному пункту ворога і скупченню росіян у районі Андріївки і Брускинського в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

У напрямку українських позицій та звільнених населених пунктів завдано 8 ударів вертольотами, 4 удари штурмовою авіацією. З боку ЗСУ втрат немає.

В результаті удару РСЗВ "Смерч" по Березнегуватому поранення зазнав місцевий житель.

Авіація ЗСУ завдала 2 ударів. По опорному пункту ворога недалеко від Андріївки і по скупченню ворожих сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань за добу знищили 19 окупантів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки та ще 1 склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

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