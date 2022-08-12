У районі Нової Каховки на Херсонщині лунали вибухи, окупанти влаштували нічні обшуки в місті, - Соболевський
На Херсонщині вночі лунали вибухи, відбулися затримання окупантами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.
"Ніч на Херсонщині минула неспокійно. Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Все в найкращих традиціях 30-х років СРСР.
Для людей набагато страшніші не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового "Уралу", лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу", - написав він.
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Bird Jackdaw
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