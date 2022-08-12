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У районі Нової Каховки на Херсонщині лунали вибухи, окупанти влаштували нічні обшуки в місті, - Соболевський

каховка

На Херсонщині вночі лунали вибухи, відбулися затримання окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

"Ніч на Херсонщині минула неспокійно. Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Все в найкращих традиціях 30-х років СРСР.

Для людей набагато страшніші не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового "Уралу", лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу", - написав він.

Також дивіться: Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань. ФОТО

Автор: 

вибух (4517) затримання (4355) Нова Каховка (181) обшук (1981) Херсонська область (5874)


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ти бач як не хочуть валити з херсощини, їх дистванційно знищують а вони кошмарять населення
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12.08.2022 07:40 Відповісти
там проста очень уютна, падамашнэму
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12.08.2022 07:47 Відповісти
Лапатнікі мабуть шукали Сєлітру з Бавовною...
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12.08.2022 07:57 Відповісти
Шукають чорні пакети яких вже не вистачає.
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12.08.2022 10:13 Відповісти
А що шукали орки?)) жіночий одяг, як кєрінскій?))
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25.08.2022 07:49 Відповісти
 
 