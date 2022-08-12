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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти намагалися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мали, біля Пісків та Кодеми тривають бої, - Генштаб ЗСУ

зсу

Російські окупанти вели наступальні бої поблизу низки населених пунктів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мали і змушені були відійти, біля Кодеми і Пісків бойові дії тривають.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 12 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

Читайте: Відбито штурмові дії ворога на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського.

Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного.

Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

Читайте: Майже 40% генералів та офіцерів армії РФ, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їхні носії.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) ЗСУ (7658)


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Топ коментарі
+4
"Складываются" некорректно говорить, потому что они не складываются, а их складывают. Полный пакет успеха потом домой возвращается.
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12.08.2022 09:10 Відповісти
+4
Геннадий Корбан резко высказался о заявлениях представителей украинской власти об освобождении Херсона «за 3-6 недель» - Корбан заявил, что они являются обманом.
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
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12.08.2022 09:52 Відповісти
+3
Много частичных успехов РФ - они в итоге складываются в один целый успех?
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12.08.2022 09:05 Відповісти
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Много частичных успехов РФ - они в итоге складываются в один целый успех?
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12.08.2022 09:05 Відповісти
"Складываются" некорректно говорить, потому что они не складываются, а их складывают. Полный пакет успеха потом домой возвращается.
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12.08.2022 09:10 Відповісти
Судя по карте Deep State у противника там не частичный ,а полный успех и Зайцево уже целиком оккупировано
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12.08.2022 09:25 Відповісти
https://espreso.tv/vorog-mae-chastkoviy-uspikh-u-napryamku-gorlivka-zaytseve-ydut-boi-bilya-piskiv-i-kodemi-genshtab-zsu
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12.08.2022 09:30 Відповісти
Геннадий Корбан резко высказался о заявлениях представителей украинской власти об освобождении Херсона «за 3-6 недель» - Корбан заявил, что они являются обманом.
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
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12.08.2022 09:52 Відповісти
Це зветься Дезорієнтацієй суспільства,з використанням ПІАР технологій. Ціль:-емоційне виснаження суспільства
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12.08.2022 14:09 Відповісти
мне одно волнует или выводите парней или поддержите Хаймарсами штурмовиками и гаубицами.. ну что это за война когда солдат тупо оставляют под грады и шквальную артилерию без всякой поддержки требуя при этом выполнения невыполнимых заданий
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12.08.2022 09:59 Відповісти
Нету тех хаймарсов и артиллерии в достаточных количествах, для поддержки ,что тут непонятного и скорее вряд ли они появятся до октября месяца. Хотя у меня есть подозрение ,что они вообще не появятся и после октября в достаточных количествах. Так что и дальше в сводках генштаба каждый день или через день будем читать о частичных успехах противника и обратите внимание на донецком направлении ,пока он всю донецкую область не оккупирует.Видать судьба донбасса как ни крути уже решена в том числе и с молчаливого согласия наших западных союзников .Судьба других оккупированных территорий по моему мнению ещё под вопросом
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12.08.2022 10:49 Відповісти
Маньовр,удар; меньовр,удар.... Й непотрібно інтеллектуальну неспроможність прикривати піснями про недостатність озброєнь. Херовому генералу,завше срака замість голови заважала. Керівництво військами- не зірочки,лампаси,черево,й пиха... Здатність,мислити,берегти людей й досягати перемог. Небачу за генералитетом відповідності рівню роботи бійців на передовій. Сумнівна відповідність
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12.08.2022 13:56 Відповісти
Ще в 2014р ,ситуація формулювалася:- перемога можлива за умови команди:- генштаб на вихід
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12.08.2022 13:58 Відповісти
Нам дають рівно стільки зброї, щоб рашка завязла, але і щоб і не була розгромлена. Ну не має інших пояснень. Вже навіть американські генерали визнать, що США спроможна була б краще озброювати Україну, але політичне керівництво має свою думку про це постачання зброї.
На жаль у українців не має іншого вибору, ніж боротися тим, що є, так як підготовку до війни в власній країні було зірвано.
Щось мені здається, що Херсон ми повернемо і це буде подана як велика перемога. А ось схід країни....Донбас, якесь погане почуття, що це все йде по якомусь сценарію.
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12.08.2022 11:02 Відповісти
Враження що підрозділи використовуються на виснаження й винищення. Слаька надія,що це наслідок роботи кількох генералів,більше схоже на цілеспрямовану діяльність. Чим дальше тим менше довіри до поточного генералітету
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12.08.2022 13:48 Відповісти
Нам дають рівно стільки ... Нам,дають,скільки дають...! Це,зовнішній посил,зовнішні обставини. Погано,що керівництво вживається в цю ідеологему й підстосовується під неї. З одним й тим же інструментом,можна зробити різну кількість роботи й різної якості. Все залежить від уористувача інструменту. Дуже великі дисонанси до використання захисників,зброї,й управління,якості рішень
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12.08.2022 14:06 Відповісти
Може Генштабу час змінити підходи до ведення дій на східних напрямках. Щось небагато розуму вкладується в управління військами
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12.08.2022 13:44 Відповісти
Враження,що генштабу нема,чим хвалитися. Зі зведень:- статистичні дописи служби статистики
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12.08.2022 14:24 Відповісти
Читаю комменти, люди для ах усе пропало свіженькі. Питання навіщо вони тут,коли не вірять ЗСУ, виказуючи своє фе без теми.
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12.08.2022 14:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.08.2022 16:12 Відповісти
 
 