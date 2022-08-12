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За минулу добу росіяни 10 разів обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 137 "прильотів", - Живицький

сумщина

За день 11 серпня росіяни 10 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за день росіяни 10 разів обстрілювали наші прикордонні громади: Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську. Зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.

На щастя, без людських втрат. Але є руйнування та втрата врожаю.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству.

Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки", - написав він.

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Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862) Живицький Дмитро (466)


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