Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко. ФОТОрепортаж

11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. За щасливим збігом обставин, жертв на поранених немає", - зазначає він.

Крім того, за словами Кириленка, цієї ночі рашисти обстріляли ракетами Курахове. Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Ніхто з них, на щастя, не постраждав.

"Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків", - додає Кириленко.

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"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюють наші міста та селища на руїни і знищують місцеве населення. Перебувати на території області небезпечно. Тож вкотре закликаю: евакуюйтеся! Евакуація рятує життя", - звертається він до мешканців регіону.