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Новини Війна
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Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко. ФОТОрепортаж

11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. За щасливим збігом обставин, жертв на поранених немає", - зазначає він.

Крім того, за словами Кириленка, цієї ночі рашисти обстріляли ракетами Курахове. Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Ніхто з них, на щастя, не постраждав.

"Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків", - додає Кириленко.

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Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 01
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 02
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 03
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 04
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 05
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 06
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 07
Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко 08

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюють наші міста та селища на руїни і знищують місцеве населення. Перебувати на території області небезпечно. Тож вкотре закликаю: евакуюйтеся! Евакуація рятує життя", - звертається він до мешканців регіону. 

Автор: 

армія рф (17801) Краматорськ (681) обстріл (29105) ракети (4066) Донецька область (8788) Кириленко Павло (907)


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П,охоже это все с Черного моря... Ночью в Одессе была тревога. Шокирует и бесит, что мы не в состоянии перекрыть это закрытое болото.
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12.08.2022 08:27 Відповісти
Всі без виключення рашисти - вбивці і варвари, злочинці і просто виродки! Але ми маємо бити по ним у відповідь ще жорстокіше ніж вони! Чому досі не палає Бєлгород?!!!!!!!???? Це не війна, а якесь посміховисько терпіли київських!
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12.08.2022 10:08 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 14:47 Відповісти
 
 