361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 706 - поранені, - Офіс генпрокурора

Понад 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 12 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 706.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.



10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 705 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.