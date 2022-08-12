Голова НР "Укроборонпрому" Милованов звернувся до суспільства: "Скільки позашляховиків треба для армії?"

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов звернувся до українців із запитаннями відносно того, скільки всього позашляховиків та пікапів потрібно Збройним силам України.

Свої запитання Милованов розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два питання для вас:

1. Скільки зараз потрібно всього позашляховиків та пікапів для ЗСУ? 1 тис, 10 тис, 100 тис?

2. Скільки позашляховиків та пікапів є зараз в Україні, які не використовуються (власники поїхали за кордон, немає потреби, дорого / є альтернатива тощо)?", - звертається він із запитаннями.

Окрім того, він запитує також: "Чи варто використовувати позашляховики та пікапи, які простоюють, на потреби ЗСУ? Якщо так, як правильно і справедливо це робити? Якщо ні, то чому це правильно?"

"Дякую за розумні і конструктивні відповіді", - додає Милованов.

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