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Голова НР "Укроборонпрому" Милованов звернувся до суспільства: "Скільки позашляховиків треба для армії?"

пікап

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов звернувся до українців із запитаннями відносно того, скільки всього позашляховиків та пікапів потрібно Збройним силам України.

Свої запитання Милованов розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два питання для вас:

1. Скільки зараз потрібно всього позашляховиків та пікапів для ЗСУ? 1 тис, 10 тис, 100 тис?

2. Скільки позашляховиків та пікапів є зараз в Україні, які не використовуються (власники поїхали за кордон, немає потреби, дорого / є альтернатива тощо)?", - звертається він із запитаннями. 

Окрім того, він запитує також: "Чи варто використовувати позашляховики та пікапи, які простоюють, на потреби ЗСУ? Якщо так, як правильно і справедливо це робити? Якщо ні, то чому це правильно?"

"Дякую за розумні і конструктивні відповіді", - додає Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корбан передає на фронт 60 машин, не зважаючи на позбавлення громадянства Зеленським. ВIДЕО

Голова НР Укроборонпрому Милованов звернувся до суспільства: Скільки позашляховиків треба для армії? 01

Автор: 

авто (6230) допомога (8436) ЗСУ (7658) Милованов Тимофій (418)


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Топ коментарі
+118
Йди на *** дебіл
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12.08.2022 08:57 Відповісти
+80
скажіть цьому дебілу, що його справа - відповідати на запитання, а не задавати їх
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12.08.2022 09:00 Відповісти
+72
Правильный ответ: дебил, мля...
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12.08.2022 08:58 Відповісти
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Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіл,пля...
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12.08.2022 12:56 Відповісти
Та пішов ти на по адресі руского корабля Зе тварина.
Мало того що Укроборонпром це пародія на організацію яка забеспечує зброєю
і обладнанням ЗСУ, так вони ще нахабно граблі свої сують до кишень громадян
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12.08.2022 12:58 Відповісти
*****.
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12.08.2022 12:59 Відповісти
придурок. спроси в МО, сколько и чего нужно..... 2. сократи гос аппарат , депутатов, судей и купи для Армии все что нужно!!!
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12.08.2022 13:06 Відповісти
Глава Укроборонпрома идёт в народ.Преданность, не означает компетентность.Закройте ему рот.
"Я спросил у ясеня...
Я спросил у осени...
Я спросил у тополя...
Я спросил у доктора ..."
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12.08.2022 13:11 Відповісти
Кремлевский хмырь Джугашвили просил у Рузвельта 500 000 Студэбэккеров для советских сраных Катюш получил за 4 года...450 тысч...просил 2 миллиона тонн тушонки Рузвельта и бинтов с ватой и Пенициллином тонны...и много чего ещё клянчил... более подробно смотрите Марк Солонин..Лэнд-лиз для дохлого Сссра
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12.08.2022 13:11 Відповісти
Как можно было поставить на такую серьезнейшую должность во время войны дебиловатого Милованова? Как от всякого дебила, от него можно ожидать всего, чего угодно.
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12.08.2022 13:12 Відповісти
арахамське/безугле/зеленське етс - більше дебіли, відповідно посаді! та фактично.
а "поставили их на такую серьезнейшую должность" 73 дупоголових.
не варто приділяти увагу дрібному лайну, коли влада завалена великим
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12.08.2022 15:11 Відповісти
Ну он не глава Укоборонпрому. Глава Гусев, что впрочем на работу оборонных предприятий также никак не влияет.
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12.08.2022 17:17 Відповісти
Как можно было поставить на такую серьезнейшую должность во время войны дебиловатого Милованова?
Может потому что именно на таких проще списать все грехи,воровство и т.д.
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13.08.2022 10:51 Відповісти
Давайте начнем с более простого вопроса. Г-н Милованов, а сколько у Вас автомобилей? Каких именно?
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12.08.2022 13:18 Відповісти
Вот я могу прочитать, что пожертвовал Порошенко, Корбан, Гончаренко и др. А что пожертвовал Ермак, Зеленский, Коломойский, Арахамия? Или они это делают не афишируя?
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12.08.2022 17:20 Відповісти
нічого дивного. Просто така реакція Козиря. Пороз завіз позашляховики, Гена завіз аж 60 штук. Тому і ермак психує. А Милованов, як ідіот, просто питає, скільки потрібно цих джипів, давайте реквізуємо у власників. Уже все відомо про квартал 95 картавих, а тепер сміливо можна називати квартал 95 картавих ідіотів.
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12.08.2022 13:27 Відповісти
Г-н Милованов, начните с себя и с зажравшегося квартала!
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12.08.2022 13:38 Відповісти
хотел ****** послать накуй но уже не однократно послали до меня, тогда пошлю его начальника, гей начальник ты дурак такого идиота держать у власти?
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12.08.2022 13:50 Відповісти
Дурак - это человек не на своем месте!!! Они там все не на своем месте!
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12.08.2022 17:21 Відповісти
Debil is stai debilow.
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12.08.2022 13:50 Відповісти
Придурок, навіть до двох не вміє рахувати...
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12.08.2022 13:53 Відповісти
Тупой и еще тупее...
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12.08.2022 14:10 Відповісти
убоге якесь ...
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12.08.2022 14:13 Відповісти
Мерзотник. Нехай звернеться до військових й військових експертів... Дегенерат,й паяц
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12.08.2022 14:22 Відповісти
Тімоха прикінь скоко пікапів можна купити на 50 000 дол. ( кожний міс. допплата н. д.) ×235=...В тебе є ще питання, дебіле...
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12.08.2022 14:33 Відповісти
Я перепрошую, це той самий що дебіл? Тоді якщо у нього є питання, то в мене до нього в мене питань взагалі нема.
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12.08.2022 14:36 Відповісти
Этот дебил Милованов(это он сам про себя так сказал на одном из эфиров ТВ) точно дебил и дебильные вопросы задаёт!!Ты лучше Милованов опубликуй сколько финансов, перечисли лично ты и Депутаты ВР ,Министры кабмина и прочая чиновничья шалупонь на нужды-потребы ЗСУ ??Сколько??..Лично я не слыша и не читал ни разу , За 168 дней войны, чтобы Депутаты ВР перечислили одноголосно пол-месячной зарплаты на нужды ЗСУ!! Зато себе депутаты, молча и нагло , в период войны значительно увеличили зарплату!!Вопрос . За что??...Зато что ни хрена не делают уже пол-года и работают в пол-силы!! Почему слова депутатов расходятся с делом (Кроме ПОРОШЕНКО)!! Остальные заныкали все награбленное у народа и только Призывают всех граждан Украины, потуже затянуть поясок и отдать последнюю рубаху на нужды ЗСУ !! ......И президент Зеленский тоже заныкал всё свои миллиардные сбережения В Лондоне , Крыму , Швейцарии , !!.... Нет бы купить для ЗСУ, за свои наличные, пару НАЙМЕРСОВ или десяток танков.. Не бойся, Зеленский, не обеднеешь.. Заграбастал незаконно ведь до хрена с Украинского народа!! За не оплату, Одних налогов, на офшорах сколько сэкономил-а попросту украл!!!??
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12.08.2022 14:43 Відповісти
Зеленый идиот из оборонпрома спрашивает у рядовых граждан-"скоко позашляховиків потрібно ЗСУ?" Все что надознать о зеленой власти. Там прохфессор на прохфесоре...
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12.08.2022 14:44 Відповісти
Ну а що ви чекали від влади,яка перетворила життя десятки мільйонів на свою приватну властність,а людей на бесправные кріпацьке бидло?Рабу майно не дозволено мати.Готуйтеся.
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12.08.2022 15:19 Відповісти
Що,розкуркулення вже почалися чи ще ні?Нащадки картавих комісарів все більш і більш входять в смак.Гени ...
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12.08.2022 15:30 Відповісти
Це той що признався що він дебіл???? то зрозуміло чому такі питання....
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12.08.2022 15:38 Відповісти
Милованов, ти вже віддав свій позашляховик для ЗСУ, чи переписав його на тещу перед зверненням до народу.
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12.08.2022 15:44 Відповісти
Який голова УкрОборонПрому такі і відповіді......
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12.08.2022 15:44 Відповісти
Кончений...АМІНЬ.
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12.08.2022 16:24 Відповісти
армії пікапи та позашляховики не потрібні.

їй потрібні мрапи.
через те, що держава не забезпечує армію мрапами і почалася хе*ня з позашляховиками та пікапами.

щоб це виправити треба

1. на армію 30% б'юджету

2. військовий збір не в державу а волонтерам

3. ганебна смерть через шибеницю військовим, які розкрадатимуть армійське добро чи армійські гроші

але головне що треба це перестати дрочити на всіляких порошенків та зеленських а більше вірити в людську самоорганізацію та просування у владу від народа а не від олігархів.
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12.08.2022 16:27 Відповісти
Порошенко це і є людська самоорганізація. А Ви думав, що це все Держдєп ??
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12.08.2022 16:39 Відповісти
Нє, він думає, що здав на ЗСУ 5 гривень в фонд юнайтед24, і гєрой тіпа.
Я людина проста. бачу, як хтось кидається лайном в Порошенка - вважаю це лайно кацапом або малоросом. Бо якби не Порошенко в 2014 став президентом, а отаке як в 2019 вибрали, то я б вже в землі лежав, як зараз лежать жителі Бучі, Ірпеня, Маріка.
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12.08.2022 16:45 Відповісти
Да убейте его уже кто-нибудь. Полудурошное...
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12.08.2022 16:36 Відповісти
Сколько СЗУ скажут -- столько и дай. + еще пол-столько.
Они тебя, гниду, от смерти спасают, а тебе им машины жалко?

Хотя, ты бы рад был на расее жить.
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12.08.2022 16:37 Відповісти
Нє, Милованов викладач у США, професор.
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12.08.2022 16:40 Відповісти
Простим Милованова. Парень просто на солнце перегрелся
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12.08.2022 16:43 Відповісти
Питання до милованова "1.Яка в тебе зарплата ? 2.Яку користь ти приносиш державі " Окрім того, "Чи варто використовувати держслужбовців, які простоюють, та получають за це шаленні гроші на потреби ЗСУ? Якщо так, як правильно і справедливо це робити? Якщо ні, то чому це правильно?"
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12.08.2022 16:53 Відповісти
Бачу уродів і в тилу вибивати теба... Урод...
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12.08.2022 16:58 Відповісти
Дебіл може поставити одне питання на яке 10 мудреців не знайдуть відповідь.
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12.08.2022 16:59 Відповісти
Повірте,він далеко не дебіл. В напіввійськових законів є положення про вилучення особистого автот ранспорту на оборонні цілі,тому, він прощупує питання, а там дойдуть і до примусового вилучення машин, замість їх централізованої закупівлі.м
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12.08.2022 17:04 Відповісти
дык вроде есть реестры таможня\ппс кто там еще, есть армия, там есть тоже реестры, вроде как - зачем спрашивать на фейсбуке? если нет доступа к гостайне \ реестрам и т.п. - опять же, зачем спрашивать? закон есть, это да, изымать имеют полное право, потому что война, иначе эти машины вообще никому скоро не понадобятся.
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12.08.2022 18:11 Відповісти
Суспільство теж задає питання, назустріч:
1. На хіба з бюджету годується стадо дармоїдів: Верховна зрада, кабмін, ОП? Ці суки все одно не несуть жодної користі державі, як в мирний час, так і під час війни.
2. Раз нема причин годувать з бюджету стадо дармоїдів з п.1, то значить треба продать всі держвні дачі, доміки, квартирки для депутатських та міністерських шлюх, для їх родичів та любих друзів, машинки класу а+ з броньованим склом, чартерні літаки, гелікоптери, яхти-******, і так далі, і так далі, і так далі.
3. На вилучені кошти купити США, щоб воювали (і гинули) замість нас, Ізраїль (щоб бомбили кацапів замість нас, бо нам же не можна, ****), та Швейцарію, в яку переселити всіх ЗСУшників на ПМЖ, бо вони заслужили це як ніхто.
4. А конкретно мілованова посадить не на пляшку від шампанського, а на саму справжню палю, як в часи Хмельницького, і поставить цю палю на Майдані, поруч з усіма такими ж "діячами" з 95 кварталу. І за 5 гривень кожному бажаючому українцю дозволяти плюнути в харю одному "діячу", а за 20 - вдарити кулаком. Всі гроші знову ж таки на ЗСУ. (Персонально я готовий задонатити 20000 за пару годин з гетманцевим вже зараз).
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12.08.2022 17:04 Відповісти
Если что-то надо от общества, подымай военный сбор, по-другому не получится.
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12.08.2022 17:24 Відповісти
Ще один провладний ушльопок.
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Боже, яке кончене.
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12.08.2022 17:42 Відповісти
Нет, ну он сам сказал, что дибил, но зачем же утверждать сказанное? Может у минобороны спросить сколько нужно внедорожников, а ещё лучше у Пороха спросить, вот он как то знает потребности ЗСУ, а Милованов не знает, хотя Милованов должен знать, но не знает, видимо потому, что дибил.
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12.08.2022 17:56 Відповісти
кому он там в фейсбуке задает вопросы? и зачем? и чем вообще занимается "наглядова рада" во время войны? это ж уже не мирное время попилов ********** бабла. за неправильные\ невовремя\ некомпетентные и т.п. советы\решения и т.п. нужно сажать и проверять пособничество\работу на оккупантов и т.п. "на фейсбуке написали" оно как отмазка не тянет, скорее наоборот.
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12.08.2022 18:05 Відповісти
Вот да, интересно, глава набсовета Укроборонпрома спрашивает в Фейсбуке, что нужно для армии, вот профессионализм где )))))
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12.08.2022 19:13 Відповісти
1 млн потрібно. Дибіле
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12.08.2022 19:08 Відповісти
Понапризначали *спеців* от і маємо результати
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12.08.2022 19:12 Відповісти
Милованов уже з'їв оселедця? То треба йому дати нового!
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12.08.2022 20:02 Відповісти
Так гарно наглядали та зряплату получали що як ворог прийшов нічого свого не було Всі програми закрили військо скоротили будівництво будували Пішли жебраками просити Від Укроборонпрому майже нічого не залишилося Донаглядалися
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12.08.2022 20:34 Відповісти
Воно запитує не у Резнікова, чи Залужного, а у народа... .
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13.08.2022 06:20 Відповісти
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