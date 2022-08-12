Голова НР "Укроборонпрому" Милованов звернувся до суспільства: "Скільки позашляховиків треба для армії?"
Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов звернувся до українців із запитаннями відносно того, скільки всього позашляховиків та пікапів потрібно Збройним силам України.
Свої запитання Милованов розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Два питання для вас:
1. Скільки зараз потрібно всього позашляховиків та пікапів для ЗСУ? 1 тис, 10 тис, 100 тис?
2. Скільки позашляховиків та пікапів є зараз в Україні, які не використовуються (власники поїхали за кордон, немає потреби, дорого / є альтернатива тощо)?", - звертається він із запитаннями.
Окрім того, він запитує також: "Чи варто використовувати позашляховики та пікапи, які простоюють, на потреби ЗСУ? Якщо так, як правильно і справедливо це робити? Якщо ні, то чому це правильно?"
"Дякую за розумні і конструктивні відповіді", - додає Милованов.
Будь ласка, зачекайте...
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Мало того що Укроборонпром це пародія на організацію яка забеспечує зброєю
і обладнанням ЗСУ, так вони ще нахабно граблі свої сують до кишень громадян
"Я спросил у ясеня...
Я спросил у осени...
Я спросил у тополя...
Я спросил у доктора ..."
а "поставили их на такую серьезнейшую должность" 73 дупоголових.
не варто приділяти увагу дрібному лайну, коли влада завалена великим
Может потому что именно на таких проще списать все грехи,воровство и т.д.
їй потрібні мрапи.
через те, що держава не забезпечує армію мрапами і почалася хе*ня з позашляховиками та пікапами.
щоб це виправити треба
1. на армію 30% б'юджету
2. військовий збір не в державу а волонтерам
3. ганебна смерть через шибеницю військовим, які розкрадатимуть армійське добро чи армійські гроші
але головне що треба це перестати дрочити на всіляких порошенків та зеленських а більше вірити в людську самоорганізацію та просування у владу від народа а не від олігархів.
Я людина проста. бачу, як хтось кидається лайном в Порошенка - вважаю це лайно кацапом або малоросом. Бо якби не Порошенко в 2014 став президентом, а отаке як в 2019 вибрали, то я б вже в землі лежав, як зараз лежать жителі Бучі, Ірпеня, Маріка.
Они тебя, гниду, от смерти спасают, а тебе им машины жалко?
Хотя, ты бы рад был на расее жить.
1. На хіба з бюджету годується стадо дармоїдів: Верховна зрада, кабмін, ОП? Ці суки все одно не несуть жодної користі державі, як в мирний час, так і під час війни.
2. Раз нема причин годувать з бюджету стадо дармоїдів з п.1, то значить треба продать всі держвні дачі, доміки, квартирки для депутатських та міністерських шлюх, для їх родичів та любих друзів, машинки класу а+ з броньованим склом, чартерні літаки, гелікоптери, яхти-******, і так далі, і так далі, і так далі.
3. На вилучені кошти купити США, щоб воювали (і гинули) замість нас, Ізраїль (щоб бомбили кацапів замість нас, бо нам же не можна, ****), та Швейцарію, в яку переселити всіх ЗСУшників на ПМЖ, бо вони заслужили це як ніхто.
4. А конкретно мілованова посадить не на пляшку від шампанського, а на саму справжню палю, як в часи Хмельницького, і поставить цю палю на Майдані, поруч з усіма такими ж "діячами" з 95 кварталу. І за 5 гривень кожному бажаючому українцю дозволяти плюнути в харю одному "діячу", а за 20 - вдарити кулаком. Всі гроші знову ж таки на ЗСУ. (Персонально я готовий задонатити 20000 за пару годин з гетманцевим вже зараз).