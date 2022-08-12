Протягом доби ворог обстрілював з артилерії Миколаїв та громади, одна людина загинула, - Кім
На Миколаївщині кілька громад під постійним вогнем, окупанти гатять по населених пунктах.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За добу в області зафіксовано обстріли кількох громад та обласного центру. У Миколаєві вранці, 11 серпня, через ворожі обстріли загорівся житловий будинок у Корабельному районі міста. Постраждалих немає.
Ворог завдав ударів по селах Шевченківської громади. У селі Зоря зруйновано два житлових будинки. Зафіксовано влучання снарядів по околицях села Оленівка. Постраждалих немає.
Тривають обстріли Березнегуватської громади. 11 серпня окупанти обстріляли села Лепетиха та Кавказ. Внаслідок обстрілів селища Березнегувате загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.
Вчора, 11 серпня, близько 18:00, зафіксовано ворожі обстріли за межами села Широке та по території села Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Вночі, 12 серпня, близько 1-ї години, окупанти обстріляли території за межами населених пунктів.
Російські окупанти гатили по території сіл Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються.
В результаті артилерійських обстрілів з боку російських військ спалахнули дві пожежі в Галицинівському та Балабанівському лісовому урочищі.
12 серпня, близько 5:20, зафіксовані обстріли на околицях села Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
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