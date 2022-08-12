Протягом доби ворог обстрілював з артилерії Миколаїв та громади, одна людина загинула, - Кім

На Миколаївщині кілька громад під постійним вогнем, окупанти гатять по населених пунктах.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За добу в області зафіксовано обстріли кількох громад та обласного центру. У Миколаєві вранці, 11 серпня, через ворожі обстріли загорівся житловий будинок у Корабельному районі міста. Постраждалих немає.

Ворог завдав ударів по селах Шевченківської громади. У селі Зоря зруйновано два житлових будинки. Зафіксовано влучання снарядів по околицях села Оленівка. Постраждалих немає.

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Тривають обстріли Березнегуватської громади. 11 серпня окупанти обстріляли села Лепетиха та Кавказ. Внаслідок обстрілів селища Березнегувате загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.

Вчора, 11 серпня, близько 18:00, зафіксовано ворожі обстріли за межами села Широке та по території села Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Вночі, 12 серпня, близько 1-ї години, окупанти обстріляли території за межами населених пунктів.

Російські окупанти гатили по території сіл Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються.

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В результаті артилерійських обстрілів з боку російських військ спалахнули дві пожежі в Галицинівському та Балабанівському лісовому урочищі.

12 серпня, близько 5:20, зафіксовані обстріли на околицях села Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.