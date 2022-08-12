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Росіяни посилюють охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській області, - Генштаб ЗСУ

кордон

Російські окупанти посилюють охорону ділянки кордону з Україною в Брянській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) кордон (4819)


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І муха не пролетить.
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12.08.2022 09:16 Відповісти
Мабуть, "бздять", щоб не було "Зябрівки-2" - тільки вже на території Брянщини! Бо теж може хтось "невдало покурить" коло артскладів, з яких кацапи снаряди й міни беруть для обстрілів Чернігівщини і Сумщини
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12.08.2022 09:18 Відповісти
В подмосковном Днепрорудном сгорела воинская часть...злые языки кажуть что казарма была деревянной ..о дохляках не сообщается...типа патерь Нет...
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12.08.2022 09:23 Відповісти
Брянська кажете?

В найкращих традиціях енкаведистів та на відновлення "істарічєскай справєдлівасті" (про яку весь час торочить юхло) по Брянщині скоро буде бігати партизанський загін Ковпака.
А скажуть, що то укроДРГ ОУНівців та УПАшників які злісно порушують правила протипожежної безпеки
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12.08.2022 09:53 Відповісти
 
 