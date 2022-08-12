Росіяни посилюють охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській області, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти посилюють охорону ділянки кордону з Україною в Брянській області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В найкращих традиціях енкаведистів та на відновлення "істарічєскай справєдлівасті" (про яку весь час торочить юхло) по Брянщині скоро буде бігати партизанський загін Ковпака.
А скажуть, що то укроДРГ ОУНівців та УПАшників які злісно порушують правила протипожежної безпеки