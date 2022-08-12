Росіяни посилюють охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській області, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють охорону ділянки кордону з Україною в Брянській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: 20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС