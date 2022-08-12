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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

танк,рф

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 200.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1849 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4108 (+8) од,

артилерійських систем - 975 (+1) од,

РСЗВ  - 261 (+0) од,

засоби ППО  - 136 (+2) од,

літаків - 233 (+1) од,

гелікоптерів - 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 778 (+6),

крилаті ракети  - 185 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,

спеціальна техніка  - 90 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) знищення (7542) техніка (1849) втрати (4443)


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Плюс один танчик в колгоспи им.мудищева..
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12.08.2022 09:44 Відповісти
Авіація і ППО це добре.
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12.08.2022 09:56 Відповісти
Доречі - з дном ввс рифи!
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12.08.2022 11:34 Відповісти
У кацапів новшество, не вивиси, а викиси вони іще до всього кацманавти.
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12.08.2022 12:55 Відповісти
Космічні довбой@би.
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12.08.2022 13:07 Відповісти
Ще +200 двохсотих. Якась містична та сакральна цифра для кацапів. Але ж ми, начебто, ще й не починали. Отже, чекайте кляті падлюки, коли ми врешті-решт вже почнемо! Тоді живі москалі будуть заздрити двохсотим
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12.08.2022 10:00 Відповісти
Путін наближається до замовлених 45 000 мішків для трупів. Що далі? Доведеться дозамовлять?
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14.08.2022 17:33 Відповісти
 
 