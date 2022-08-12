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У Слов’янську окупанти вдарили по мікрорайону Черевківка, знищено кілька будинків, - мер Лях

словянськ

Окупанти знову обстріляли Слов’янськ, під обстріл потрапив мікрорайон.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 12 серпня окупанти обстріляли мікрорайон Черевківка. У результаті зруйновано декілька приватних будинків та згоріли дві автівки. Постраждалих в результаті атаки немає.

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У місті вже три місяці немає централізованої подачі води, підвіз його здійснюють автомобілями. Кожного дня триває евакуація. За минулого місяця 1202 людини зі Слов'янської громади, них - 226 дітей.

Організовано вивіз маломобільних людей санітарними вагонами до Дніпра, евакуаційними потягами в Кіровоградську область чи у Францію. Щодня виїжджають від 30 до 50 мешканців громади.

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армія рф (17801) обстріл (29105) Донецька область (8788) Слов’янськ (627)


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а українською мовою назву міста не хочуть написати?
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12.08.2022 09:40 Відповісти
 
 