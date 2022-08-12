У Слов’янську окупанти вдарили по мікрорайону Черевківка, знищено кілька будинків, - мер Лях

Окупанти знову обстріляли Слов’янськ, під обстріл потрапив мікрорайон.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 12 серпня окупанти обстріляли мікрорайон Черевківка. У результаті зруйновано декілька приватних будинків та згоріли дві автівки. Постраждалих в результаті атаки немає.

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У місті вже три місяці немає централізованої подачі води, підвіз його здійснюють автомобілями. Кожного дня триває евакуація. За минулого місяця 1202 людини зі Слов'янської громади, них - 226 дітей.

Організовано вивіз маломобільних людей санітарними вагонами до Дніпра, евакуаційними потягами в Кіровоградську область чи у Францію. Щодня виїжджають від 30 до 50 мешканців громади.

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