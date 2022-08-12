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Новини Війна
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У Мелітополі пролунав вибух у дворі на вулиці Гоголя, - Федоров

мелітополь

Мер Мелітополя повідомив про вибух у місті.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку 12 серпня, близько 9:15, пролунав один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів на вулиці Гоголя.

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Попередньо, це спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в бік мікрорайону поїхали "швидкі".

"Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя та на ім'я й нікого не залишить без належної уваги", - наголосив він.

Також читайте: У Мелітополі було чути вибух, попередньо горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти, - мер Федоров

вибух (4517) Мелітополь (773) окупація (6746) Федоров Іван (651)


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Ой бяда бяда-апять калабарантські пєрдаки вибухають...
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12.08.2022 09:28 Відповісти
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12.08.2022 09:47 Відповісти
мертві душі..
на вулиці Гоголя
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12.08.2022 09:51 Відповісти
Партизанам-бандерівцям Мелітополя респект та подяка!
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12.08.2022 10:20 Відповісти
 
 