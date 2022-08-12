У Мелітополі пролунав вибух у дворі на вулиці Гоголя, - Федоров
Мер Мелітополя повідомив про вибух у місті.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зранку 12 серпня, близько 9:15, пролунав один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів на вулиці Гоголя.
Попередньо, це спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в бік мікрорайону поїхали "швидкі".
"Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя та на ім'я й нікого не залишить без належної уваги", - наголосив він.
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на вулиці Гоголя