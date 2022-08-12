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Журналіст Портников знайшов "прослушку" у квартирі у Львові, де проживає з початку війни. ФОТО

У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій - диктофон з можливістю довго вести запис.

Про це повідомили у фейсбуці нардепи Микола Княжицький та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

" У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначає він.

Пізніше Княжицький повідомив, що СБУ приїхали на виклик.

"Працюють. Дякую", - зазначив він.

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Журналіст Портников знайшов прослушку у квартирі у Львові, де проживає з початку війни 01

Підтверджує цю інформацію також нардепка Климпуш-Цинцадзе.

"Дуже тривожна новина щодо записуючого пристрою у квартирі журналіста Віталія Портникова", - зауважила вона.

"Не хочеться вірити, що в момент таких тяжких випробувань, втрат, коли всі ресурси мають бути спрямовані на боротьбу з ворогом, спецслужби займаються не зрадниками, а людьми з чіткою і послідовною протягом багатьом років державницькою позицією. Хіба, може, це зробили вороги?", - порушує питання вона.

Депутатка наполягає, що слідство має відповісти на це питання.

Сам Портников прокоментував інцидент для "Еспресо": "Сьогодні прибираючи квартиру, в якій я оселився наприкінці лютого, коли почалась війна, я під ліжком знайшов записуючий пристрій. На пристрої був інвентарний номер. Я повідомив правоохоронні органи про свою знахідку, щоб вони розслідували цей інцидент".

Зазначимо, що Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".

У Національній спілці журналістів України обурені випадком стеження за журналістом Радіо Свобода і телеканалу "Еспресо" Віталієм Портниковим та закликають СБУ і Національну поліцію оперативно розслідувати факт виявлення прослуховуючого пристрою у помешканні медійника.

НСЖУ також висловлює підтримку Віталію Портникову.

Автор: 

журналістика (1781) Княжицький Микола (89) прослуховування (208) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390)


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Топ коментарі
+62
в єрмака запитайте
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12.08.2022 09:25 Відповісти
+55
Нічого нового.
Тим самим займався і біглий на парашку овоч.
Зеля його найпалкіший учень.
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12.08.2022 09:26 Відповісти
+46
Беззаперечно прослушку встановили вороги України, такі пацаковаті зелені вороги
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12.08.2022 09:27 Відповісти
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на сайті агентура є стаття про12 відділ (ОТР) КГБ. При Андропові і Крючкову там керували виключно близькі люди Андропова бувші референти а на момент розпаду СРСР навіть бувший водій. А в Україні цими темними ділами займалось МВС. І зараз все продовжується, а коли МВС керують "від татарова" то таке і не дивно. Апаратура вже давно списана (по документах) і ніхтонічго не знайде. А за стацпрослушку є відповідальні і такий номер не проканає.
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12.08.2022 12:50 Відповісти
Seleni wuha styrchat.
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12.08.2022 13:45 Відповісти
военкомат поставил, бо не встав на облик)
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12.08.2022 14:12 Відповісти
Без кацапських спецслужб не обійшлося
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12.08.2022 14:56 Відповісти
Під ліжком? Та жінка поставила щоб впіймати на горячому.
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12.08.2022 15:23 Відповісти
Портніков з жінками не живе.
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12.08.2022 15:31 Відповісти
Дух Шерлока Холмса вызывать не надо и к ворожке можно не ходить, достаточно допросить (ой,что я говорю), просто при междусобойчике высокого уровня спросить у ермака.
Инакоговорящих и инакомыслящих там на дух не выносят, а просто аккуратно пытаются убрать : российская школа!
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12.08.2022 15:53 Відповісти
Сам собі поставив, а хто це зробив?
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12.08.2022 16:33 Відповісти
На цьому "диктофоні" лише не вистачає стікера з логотипом СБУ, датою, часом встановлення, прізвищем і номером посвідчення працівника, який за це відповідальний. Ну і пластилінової печатки зі шнурочком. Бу-га-га
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12.08.2022 16:57 Відповісти
Портніков - відомий український журналіст,******** і публіцист...
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12.08.2022 17:33 Відповісти
У блазня земля горить під ногами за здачу півдня...
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12.08.2022 18:16 Відповісти
Більше всього що цей пристрій встановив один з коханців портнікова чи сам портніков для медійного хайпу. У першому варіанті те що коханець може працювати у розвідці чи інших органах дуже ймовірно, одне іншому не заважає, але й звичайні ревнощі відкидувати не варто. Другий варіант теж доволі ймовірний тому що портніков за великим рахунком нікому вже не цікавий і звичайно це його бісить і він хоче уваги.
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12.08.2022 19:13 Відповісти
Ну ось які секрети можна підслухати у Портнікова ? Він каже в ефірі все що знає і користується відкритими джерелами.

Значить хотіли зробити компромат.

Значить це робили "свої". Бо для чужих він і без компромату ворог.
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12.08.2022 20:44 Відповісти
Прочитавши новину, склалось враження, що Портников з лютого не прибирав під ліжком, а тут раз прибрав і знайшов.

На мою думку, все якось підозріло з цією новиною. Чи це такі журналісти, що не можуть нормально розкрити тему.
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20.08.2022 17:06 Відповісти
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