Журналіст Портников знайшов "прослушку" у квартирі у Львові, де проживає з початку війни. ФОТО
У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій - диктофон з можливістю довго вести запис.
Про це повідомили у фейсбуці нардепи Микола Княжицький та Іванна Климпуш-Цинцадзе.
" У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначає він.
Пізніше Княжицький повідомив, що СБУ приїхали на виклик.
"Працюють. Дякую", - зазначив він.
Підтверджує цю інформацію також нардепка Климпуш-Цинцадзе.
"Дуже тривожна новина щодо записуючого пристрою у квартирі журналіста Віталія Портникова", - зауважила вона.
"Не хочеться вірити, що в момент таких тяжких випробувань, втрат, коли всі ресурси мають бути спрямовані на боротьбу з ворогом, спецслужби займаються не зрадниками, а людьми з чіткою і послідовною протягом багатьом років державницькою позицією. Хіба, може, це зробили вороги?", - порушує питання вона.
Депутатка наполягає, що слідство має відповісти на це питання.
Сам Портников прокоментував інцидент для "Еспресо": "Сьогодні прибираючи квартиру, в якій я оселився наприкінці лютого, коли почалась війна, я під ліжком знайшов записуючий пристрій. На пристрої був інвентарний номер. Я повідомив правоохоронні органи про свою знахідку, щоб вони розслідували цей інцидент".
Зазначимо, що Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".
У Національній спілці журналістів України обурені випадком стеження за журналістом Радіо Свобода і телеканалу "Еспресо" Віталієм Портниковим та закликають СБУ і Національну поліцію оперативно розслідувати факт виявлення прослуховуючого пристрою у помешканні медійника.
НСЖУ також висловлює підтримку Віталію Портникову.
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Инакоговорящих и инакомыслящих там на дух не выносят, а просто аккуратно пытаются убрать : российская школа!
Значить хотіли зробити компромат.
Значить це робили "свої". Бо для чужих він і без компромату ворог.
На мою думку, все якось підозріло з цією новиною. Чи це такі журналісти, що не можуть нормально розкрити тему.