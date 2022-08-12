Ще два судна з українським зерном вийшли в Чорне море
З українського порту "Чорноморськ" 12 серпня вийшли ще два судна із продовольством. Кінцевим пунктом призначення судна Sormovskiy є турецький порт Текірдаг. Star Laura прямує до Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це у Twitter повідомляє міністерство оборони Туреччини.
Як зазначається, судна з українським зерном виходять із портів практично щодня. Винятком стало 11 серпня. Цього дня судно не змогло вийти через погодні умови.
Раніше, 9 серпня, судно Ocean Lion доставило 64,7 тис. тонн кукурудзи в Інчхон, Південна Корея. Друге судно, Rahmi Yaggi, перевезло близько 5,3 тис. тонн соняшникової олії до Стамбула, Туреччина.
Спільний координаційний центр (СКЦ) при ООН погодив вихід цих двох суден із Чорноморська Одеської області 9 серпня. Про це повідомляла пресслужба СКЦ.
Також два судна із зерном вийшли з українських портів 8 серпня. Перше судно із продовольством відправлено з найбільшого порту країни "Південний". Це балкер Sacura, який доставить 11 тис. тонн сої до Італії. Інший балкер – Arizona – відвезе із "Чорноморська" до Нідерландів 48,4 тонни кукурудзи.
Проблеми виникають із уже доставленим зерном через те, що затримка становить близько 5 місяців і більше, тому деякі покупці відмовляються приймати товар. Так, покупець українського зерна у Лівані відмовився від угоди.
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