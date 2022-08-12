Ще два судна з українським зерном вийшли в Чорне море

З українського порту "Чорноморськ" 12 серпня вийшли ще два судна із продовольством. Кінцевим пунктом призначення судна Sormovskiy є турецький порт Текірдаг. Star Laura прямує до Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це у Twitter повідомляє міністерство оборони Туреччини.

Як зазначається, судна з українським зерном виходять із портів практично щодня. Винятком стало 11 серпня. Цього дня судно не змогло вийти через погодні умови.



Раніше, 9 серпня, судно Ocean Lion доставило 64,7 тис. тонн кукурудзи в Інчхон, Південна Корея. Друге судно, Rahmi Yaggi, перевезло близько 5,3 тис. тонн соняшникової олії до Стамбула, Туреччина.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше судно з українським зерном розвантажать в Туреччині, - посол України в Лівані Осташ

Спільний координаційний центр (СКЦ) при ООН погодив вихід цих двох суден із Чорноморська Одеської області 9 серпня. Про це повідомляла пресслужба СКЦ.

Також два судна із зерном вийшли з українських портів 8 серпня. Перше судно із продовольством відправлено з найбільшого порту країни "Південний". Це балкер Sacura, який доставить 11 тис. тонн сої до Італії. Інший балкер – Arizona – відвезе із "Чорноморська" до Нідерландів 48,4 тонни кукурудзи.

Проблеми виникають із уже доставленим зерном через те, що затримка становить близько 5 місяців і більше, тому деякі покупці відмовляються приймати товар. Так, покупець українського зерна у Лівані відмовився від угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вкрадене з України зерно перевозять 87 суден, - посол України в Лівані