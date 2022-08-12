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Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ значно знизилися, - розвідка Британії

крим,новофедорівка

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" призвели до падіння потужностей морської авіації РФ. Тепер російська сторона не вважатиме окупований Крим своїм "безпечним тилом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Потужності морської авіації флоту РФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил", - йдеться у зведенні.

Як пише британська розвідка, хоч початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть свідчити про результат детонації чотирьох складів боєприпасів.

"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але переважно Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

Також дивіться: Нові фото знищених літаків та розгрому 43-го авіаполку ЗС РФ на аеродромі Новофедорівка. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5658) вибух (4517) Крим (14188) розвідка (3880) аеродром (310)


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Топ коментарі
+12
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
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12.08.2022 09:48 Відповісти
+11
Да, вот смотришь на событие в Крыму и понимаешь, как бы все изменилось, будь у нас ракетные комплексы.
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12.08.2022 09:59 Відповісти
+8
А ещё: современные системы ПВО, самолёты, танки.... патриоты депутаты и Президент....и народ при памяти !
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12.08.2022 10:05 Відповісти
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Поступают сообщения, что командующий Черноморским флотом Игорь Осипов был снят со своей должности.

Его место занял вице-адмирал Виктор Соколов.
__________________________________________________________________________________

"Москву" йому вибачили. Зумів відбрехатися
Знищення стратегічного аеродрому вже не пережив.
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12.08.2022 09:40 Відповісти
И это радует....
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12.08.2022 09:47 Відповісти
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
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12.08.2022 09:48 Відповісти
Лікувальна бавовна.
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12.08.2022 09:50 Відповісти
Дивує, що наші діють якось несміливо.Там щось взірвали, почекали місяць... Чому не підірвати у кацапів все і одразу ? Як вони нас бомбили в перший день війни.
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12.08.2022 09:54 Відповісти
Смакують задоволення від бавовни.
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12.08.2022 09:57 Відповісти
-"У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни."

-"Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром"

Даже розвідка Британії тонким намиканням **********.
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12.08.2022 10:06 Відповісти
"Намиканням"? Ці літаки є також незначною частиною від парку відправленного до кобзону, і що?
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12.08.2022 10:32 Відповісти
Так а воно кацапам нічого і не дало у військовому сенсі, що вони там бомбили в перший день війни. Мабуть, просто так все одразу забомбить не працює.
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12.08.2022 10:30 Відповісти
Косточки в ряд и звёздочки в ряд
В Саки летит украинский отряд.....
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12.08.2022 09:55 Відповісти
***** казало що Крим суверенна територія запаребріка, а коли влупили по ній то мовчать. Значить не така вже і суверенна.
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12.08.2022 09:55 Відповісти
Значит никто и не лупил. Наше МО уже открестилось от атаки на этот объект. Может действительно - кацапское рукожопство в деле.
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12.08.2022 11:33 Відповісти
И ты в это веришь? 🤡
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12.08.2022 12:34 Відповісти
Не хочется в это верить. Но наше МО меня в этом почему-то убеждает.
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12.08.2022 13:39 Відповісти
Какой урон мы смогли нанести кацапам с приходом химарса с дальностью на 80км? При том кацапы уже знали что идут ракеты и готовились к ним - отодвигали командные пункты в глубь тыла.. А вот если бы без пафоса и объявления начали их мочить, результат был бы куда эффективнее.
Поэтому я думаю что с ракетами на 300км будет все тихо и без шума, что бы по максимуму нанести урона.
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12.08.2022 14:30 Відповісти
Да, вот смотришь на событие в Крыму и понимаешь, как бы все изменилось, будь у нас ракетные комплексы.
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12.08.2022 09:59 Відповісти
А ещё: современные системы ПВО, самолёты, танки.... патриоты депутаты и Президент....и народ при памяти !
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12.08.2022 10:05 Відповісти
достатньо тільки народа при пам'яті, все інше буде автоматом.
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12.08.2022 10:33 Відповісти
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
Бо ми маємо право знати чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров'ю та героїзмом найкращих людей цієї країни.
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12.08.2022 11:09 Відповісти
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12.08.2022 11:04 Відповісти
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12.08.2022 12:22 Відповісти
Пароль "Чернобаевка 2"
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12.08.2022 21:08 Відповісти
 
 