Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ значно знизилися, - розвідка Британії
Вибухи на території військового аеродрому "Саки" призвели до падіння потужностей морської авіації РФ. Тепер російська сторона не вважатиме окупований Крим своїм "безпечним тилом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
"Потужності морської авіації флоту РФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил", - йдеться у зведенні.
Як пише британська розвідка, хоч початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть свідчити про результат детонації чотирьох складів боєприпасів.
"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром", - йдеться в повідомленні.
У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але переважно Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.
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Его место занял вице-адмирал Виктор Соколов.
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"Москву" йому вибачили. Зумів відбрехатися
Знищення стратегічного аеродрому вже не пережив.
Больше на аэродроме авиации нету.
-"Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром"
Даже розвідка Британії тонким намиканням **********.
В Саки летит украинский отряд.....
Поэтому я думаю что с ракетами на 300км будет все тихо и без шума, что бы по максимуму нанести урона.
Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
Бо ми маємо право знати чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров'ю та героїзмом найкращих людей цієї країни.