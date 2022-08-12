Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ значно знизилися, - розвідка Британії

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" призвели до падіння потужностей морської авіації РФ. Тепер російська сторона не вважатиме окупований Крим своїм "безпечним тилом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Потужності морської авіації флоту РФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил", - йдеться у зведенні.

Як пише британська розвідка, хоч початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть свідчити про результат детонації чотирьох складів боєприпасів.

"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але переважно Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

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