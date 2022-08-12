БЕБ відкрило провадження щодо 1xBet в Україні: підозрюють в ухиленні від сплати податків

Бюро економічної безпеки України підозрює ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яке отримало ліцензії на роботу російського букмекера 1xBet в Україні, в ухиленні у сплаті податків в особливо великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню delo.ua у відповідь на запит повідомили у відділі комунікацій Бюро.

Нагадаємо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня 2022 року, на 36-й день повномасштабної війни РФ проти України, видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино російській букмекерській конторі 1xBet, яка публічно підтримує військову агресію РФ проти України.

У КРАІЛ в коментарі delo.ua зазначали, що при видачі ліцензій не побачили зв’язку з РФ у букмекера 1xBet, який належить трьом громадянам росії Роману Семіохіну, Сергію Каршкову і Дмитру Казоріну.

З метою перевірки достовірності даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія", детективи Бюро економічної безпеки направили до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запит про отримання копії ліцензійних справ ТОВ "Твоя беттінгова компанія", але в КРАІЛ відмовили детективам в наданні таких документів.

Через це БЕБ звернулось до суду, який надав детективам тимчасовий доступ до документів: наразі БЕБ вилучило копії ліцензійних справ 1xBet для проведення аналізу, який триває.

"Водночас, співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. В межах досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи компанії, за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, організували та провадили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі "Інтернет" без відповідної ліценції, за минулий період", - повідомили у відділі комунікацій Бюро.

Таким чином, додають в БЕБ, в діях ТОВ "Твоя беттінгова компанія" попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного типу діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як раніше повідомлялось, за один тиждень петиція на сайті Президента України з вимогою заборонити 1xBet в Україні набрала понад 26 тисяч голосів. Володимир Зеленський у відповідь на цю петицію доручив Прем'єр-міністрові Денису Шмигалю вирішити це питання, наголосивши, що при видачі ліцензій операторам азартних ігор є обмеження щодо тих операторів, що пов'язані з країною-агресором.