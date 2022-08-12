Вартість знищених російських літаків на аеродромі в Криму може сягати від 300 до 850 млн доларів США
Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці, втрати Росії становлять тисячі мільйонів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
За попередніми підрахунками видання, перед вибухами на аеродромі розміщувалося техніки на суму від 650 млн до 850 млн доларів, з огляду на приблизну ціну військового літака кожної з моделей: Су-30 СМ оцінювався в 50 млн доларів, Су-24МР – орієнтовно 6 млн доларів, Іл-76 – 86 млн доларів.
Водночас, за підрахунками Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, втрати авіатехніки Росії після вибухів складають: 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн доларів.
Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – 5 винищувачів Су-30СМ та 6 ударно-розвідувальних літаків Су-24МР, їх ціна приблизно 300 млн доларів.
Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.
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******** літак штука ніжна
Отой редактор, який розмістив пост школу закінчував?
Навіть натяку немає на правдиву інформацію.
Росія Україну не звинувачує, Україна вчинене не визнає, міжнародні інформаційно-розвідувальні центри говорять лише про результати і жодного слова, хто і як це зробив.
Не С-300 "Фаворит", ще радянської розробки, а С-400 вже ********, російський, без питань, що "аналоговнет" і супер-пупер модерновий, який збиває цілі ще до того, як їх запустили.
Думаю, що саме це і є причиною повного, гробового мовчання з російської країни. Системи С300/400 40 років вважалися найкращими у світі, але жодного разу не випробувались в умовах реального нападу. Тільки зі слів розробників. І, ось, перший раз, і таке тпру...
Літаки, то й хєр із ними. Але жодної шкоди для репутації С300/400 їм допустити не можна.
Трохи не на тему. Вже давненько, коли я ще дивився російські ток-шоу, мене зачепила репліка внучки Брежнєва. І начхати, що вона виглядала яка розпухла баба бомжувато-алкогольного вигляду, але слова вона сказала абсолютно правильні:
- Та ви навіть пофарбувати до ладу не можете те, що мій дід збудував.
Купил С400, посрался с НАТО, а они даже перделку не сбивают.
Лучще б бабло на ****** спустил. Пользы больше было бы.
Все пізнається у порівнянні.
Коли тут, на шпальтах цензор.нет, пишуть про чесну журналістику, про донесення до суспільства обо'єктивної інформації, то воно саме про це...
До війни стільки не виділяв, а після конфіскацій та санкцій - тим паче.
Авіоніка по грошах складає більшу частину вартості бойового літака.
Нє, вони можуть випускати, звісно літаки попроще - без подушок безпеки та кондиціонерів.... 😂
«більйон» називаємо одне й те саме число 10^9, а в Німеччині більйоном прийнято називати число 10^12.
Писатель в школе наверное заочно учился?
Вообще-то, "тысячи миллионов" это называется "миллиарды" . Событие конечно масштабное, но убытки все-таки не "тысячи миллионов", а пока только "сотни тысяч тысяч"
Что такое "один миллиард"?
Миллиард, он и есть миллиард.
А вот "тысячи миллионов", это уже звучит солидно!
Зачем говорить просто и понятно, если можно говорить "вчено" и непонятно.Называется "Метод Филиппа Петровича Голохвастова":
- "Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
НО НЕТ......