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Вартість знищених російських літаків на аеродромі в Криму може сягати від 300 до 850 млн доларів США

крим,аеродром,саки

Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці, втрати Росії становлять тисячі мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За попередніми підрахунками видання, перед вибухами на аеродромі розміщувалося техніки на суму від 650 млн до 850 млн доларів, з огляду на приблизну ціну військового літака кожної з моделей: Су-30 СМ оцінювався в 50 млн доларів, Су-24МР – орієнтовно 6 млн доларів, Іл-76 – 86 млн доларів.

Читайте також: Втрати авіації РФ на базі в Криму - найбільші з часів Другої світової, - CNN

Водночас, за підрахунками Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, втрати авіатехніки Росії після вибухів складають: 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн доларів.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – 5 винищувачів Су-30СМ та 6 ударно-розвідувальних літаків Су-24МР, їх ціна приблизно 300 млн доларів.

Також читайте: Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО

Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.

авіація (4161) армія рф (17801) Крим (14188) росія (65994) Саки (27)


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Топ коментарі
+19
Да и это не самое важное. Важно то, что все эти хваленные "Панцири", "Триумфы", С-400 и прочая требухень оказались абсолютно неспособными даже просто заметить атаку на объект. И на какой объект! А не то что попытаться отразить. Чем бы наши туда не шмальнули - орки этого даже не заметили. Хотя расстояние до наших позиций было минимум 240 км. по оккупированной территории, насыщенной эшелонами систем ПВО.
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12.08.2022 10:30 Відповісти
+16
Сама інтрига полягає в тому, що пішов уже 5-й день із вибухів, а ніхто-нікого-ні в чому не звинувачує і ніхто-нічого не зізнається.
Навіть натяку немає на правдиву інформацію.
Росія Україну не звинувачує, Україна вчинене не визнає, міжнародні інформаційно-розвідувальні центри говорять лише про результати і жодного слова, хто і як це зробив.
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12.08.2022 10:20 Відповісти
+15
Это хорошо, но еще интересует количество зажаренных паРашкинских пилотов и техников....
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12.08.2022 10:16 Відповісти
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Это хорошо, но еще интересует количество зажаренных паРашкинских пилотов и техников....
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12.08.2022 10:16 Відповісти
Да и это не самое важное. Важно то, что все эти хваленные "Панцири", "Триумфы", С-400 и прочая требухень оказались абсолютно неспособными даже просто заметить атаку на объект. И на какой объект! А не то что попытаться отразить. Чем бы наши туда не шмальнули - орки этого даже не заметили. Хотя расстояние до наших позиций было минимум 240 км. по оккупированной территории, насыщенной эшелонами систем ПВО.
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12.08.2022 10:30 Відповісти
Около 50 - 200 ( летчики и обслуга) и 50 ранених где то читал, на аєродроме за 4 часа до єтого било 36 сам, и 6 вертов, если сгорели машини на парковке, какие варианти
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12.08.2022 10:32 Відповісти
до знищених треба додати ще пошкоджені, які або вимагають ремонту, або вже не підлягають йому -
******** літак штука ніжна
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12.08.2022 11:35 Відповісти
мало, давайте ще!
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12.08.2022 10:17 Відповісти
Тисячі міліонів це міліарди.

Отой редактор, який розмістив пост школу закінчував?
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12.08.2022 11:28 Відповісти
Вибачте, між словами пост та школу я пропустив кому... 😂
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12.08.2022 11:56 Відповісти
Строят из воздуха?
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12.08.2022 10:26 Відповісти
Военные самолёты и вертолёты в Рашке строят на своих заводах, из своих ( в большинстве процентовки и контрабанду ещё никто не отменял) комплектующих и главное за свои деньги, которых запасено заранее не кисло. Это тоже надо понимать, а не закидывать врага шапками и лапшой на ушки своих граждан смешными подсчётами, которые у нас становятся новой забавой. А вот что наш ВПК сделал за это время и что с нашим военным бюджетом, вот это уже серьёзный вопрос, вечно на "дайте нам 5 лярдов долларов в месяц на пенсии и зарплаты" не просидишь и перехода экономики на военные рельсы мы тоже не видим
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12.08.2022 10:36 Відповісти
Не преуменьшайте их потери, ущерб для них значителен и для нас значительный эффект, ведь все это взлетало и бомбило, а теперь надо восстанавливать там инфраструктуру и завозить новое. А самолеты не за один день новые строятся. Врядли они их строят быстрей чем теряют.
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12.08.2022 10:50 Відповісти
А эффект пропагандистский тут даже измерить нельзя. Он колоссален. От вида пляжа на фоне взрывов и истошных криков всяких мамзелей, от многокилометровых очередей на выход на мосту, от истерик всяких понаехавших блогеров. Миф про "несокрушимость" превратился в дым и пепел.
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12.08.2022 12:12 Відповісти
Так это ещё и не начинали.......
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12.08.2022 14:57 Відповісти
Сама інтрига полягає в тому, що пішов уже 5-й день із вибухів, а ніхто-нікого-ні в чому не звинувачує і ніхто-нічого не зізнається.
Навіть натяку немає на правдиву інформацію.
Росія Україну не звинувачує, Україна вчинене не визнає, міжнародні інформаційно-розвідувальні центри говорять лише про результати і жодного слова, хто і як це зробив.
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12.08.2022 10:20 Відповісти
Так, трохи кумедно виглядає. Мої диванні припущення - росія, типово для неї, не хоче визнавати недоліки своєї ПВО та розвідки (нє по пацанскі, та глибинні не розуміють), а наші не розкривають усі карти, мабуть є якісь дуже вагомі козирі, принаймі сподіваюсь на це. Або до ЗСУ дійшло щось дальнобійне, або (у випадку діверсії) не розкривають дірки у контррозвідці рашистів.
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12.08.2022 10:27 Відповісти
Військові аналітики розкрили факт, що за 30 км від цього аеродрому стоїть полк ППО С-400 "Тріумф".
Не С-300 "Фаворит", ще радянської розробки, а С-400 вже ********, російський, без питань, що "аналоговнет" і супер-пупер модерновий, який збиває цілі ще до того, як їх запустили.
Думаю, що саме це і є причиною повного, гробового мовчання з російської країни. Системи С300/400 40 років вважалися найкращими у світі, але жодного разу не випробувались в умовах реального нападу. Тільки зі слів розробників. І, ось, перший раз, і таке тпру...
Літаки, то й хєр із ними. Але жодної шкоди для репутації С300/400 їм допустити не можна.
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12.08.2022 10:40 Відповісти
💯
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12.08.2022 11:31 Відповісти
Китайці колись вісловились із приводу С-400, що це ті самі С-300, тільки заново пофарбовані.
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12.08.2022 11:38 Відповісти
Саме так. У китайському аналогу газети "Звезда" була стаття на цю тему.
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12.08.2022 11:44 Відповісти
Саме так.
Трохи не на тему. Вже давненько, коли я ще дивився російські ток-шоу, мене зачепила репліка внучки Брежнєва. І начхати, що вона виглядала яка розпухла баба бомжувато-алкогольного вигляду, але слова вона сказала абсолютно правильні:
- Та ви навіть пофарбувати до ладу не можете те, що мій дід збудував.
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12.08.2022 11:52 Відповісти
Вдумайтесь какой Эрдоган лох.
Купил С400, посрался с НАТО, а они даже перделку не сбивают.
Лучще б бабло на ****** спустил. Пользы больше было бы.
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12.08.2022 11:42 Відповісти
💯😂
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12.08.2022 11:57 Відповісти
ракеты молния )
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12.08.2022 15:00 Відповісти
Так и запишем, что паРашкинцы обстреляли сами себя....
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12.08.2022 10:44 Відповісти
Форбс не пише, що кацапстан може дозволити собі виділяти на війну з Україною щоденно від 0,5 до 1 млрд.дол.США?
Все пізнається у порівнянні.
Коли тут, на шпальтах цензор.нет, пишуть про чесну журналістику, про донесення до суспільства обо'єктивної інформації, то воно саме про це...
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12.08.2022 10:21 Відповісти
Стільки не може.
До війни стільки не виділяв, а після конфіскацій та санкцій - тим паче.
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12.08.2022 11:37 Відповісти
Після санкцій у них покищо доходи тільки вирісли, бо вирісла ціна на нафту й газ, які є основними статтями доходу їх бюджету.
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12.08.2022 11:40 Відповісти
А обсяги впали...
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12.08.2022 11:58 Відповісти
У них бюджет не в баксах, а в рублях. Учитывая искусственное укрепление курса рубля внутри и уменьшение объемов поставок при вынужденном увеличении дисконта - бюджет уже трещит по швах. Это основы экономики. Обычная арифметика. Иначе бы ***** не прогибался так перед Эрдоганом по поводу обхода санкций.
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12.08.2022 12:17 Відповісти
Грошей у **** як у дурня фантиків, а ось наклепати нових ватольотів проблематично. Електронна начинка і т.п.
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12.08.2022 10:21 Відповісти
💯
Авіоніка по грошах складає більшу частину вартості бойового літака.

Нє, вони можуть випускати, звісно літаки попроще - без подушок безпеки та кондиціонерів.... 😂
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12.08.2022 11:40 Відповісти
один день нафтових доходів?
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12.08.2022 10:23 Відповісти
А літати на чому? На нафтових доходах?
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12.08.2022 10:26 Відповісти
Женщина, сэр
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12.08.2022 11:02 Відповісти
Русофобы!
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12.08.2022 10:25 Відповісти
Пілоти більш важливі, насправді
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12.08.2022 10:26 Відповісти
Якутский скульптор этих сушек наклепает, только дождутся холодов
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12.08.2022 10:30 Відповісти
"тисячі мільйонів доларів" називаються мільярдами. Цікаво з яких шкіл та вишів виходять такі автори?
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12.08.2022 10:38 Відповісти
З КШЕ, якою керує такий собі Мілованов.
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12.08.2022 10:41 Відповісти
Тисяча мільйонів це на 999од. більше ніж всього навсього один мільярд.
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12.08.2022 10:45 Відповісти
Не все так просто. У різних країнах великі числа називають по різному. Наприклад, трильйоном у США, Франції називають число 10^12 , а в Англії, Німеччині 10^18 . Ми словами «мільярд» і
«більйон» називаємо одне й те саме число 10^9, а в Німеччині більйоном прийнято називати число 10^12.
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12.08.2022 11:55 Відповісти
втрати Росії становлять тисячі мільйонів доларів. Джерело:

Писатель в школе наверное заочно учился?
Вообще-то, "тысячи миллионов" это называется "миллиарды" . Событие конечно масштабное, но убытки все-таки не "тысячи миллионов", а пока только "сотни тысяч тысяч"
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12.08.2022 10:49 Відповісти
Может все-таки "сотни миллионов"?
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12.08.2022 10:58 Відповісти
До відома великих арифметиків, які писали й редагували цей допис, тисячі мільйонів називаються мільярдами.
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12.08.2022 10:50 Відповісти
А если вы так хорошо учились в школе то вам не приходила мысль что это может быть не математическое а литературное выражение ))
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12.08.2022 10:52 Відповісти
В принципе, да...
Что такое "один миллиард"?
Миллиард, он и есть миллиард.
А вот "тысячи миллионов", это уже звучит солидно!
Зачем говорить просто и понятно, если можно говорить "вчено" и непонятно.Называется "Метод Филиппа Петровича Голохвастова":

- "Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
НО НЕТ......

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12.08.2022 11:00 Відповісти
Пречудова новина!!!!
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12.08.2022 11:29 Відповісти
Где-то мелькала инфа что смотрят на возвращение в строй су-17-22 и миг27. Не знаю чего пропустили Су-24, но то что вообще пропали су34 из информационного поля это точно.
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12.08.2022 12:08 Відповісти
 
 