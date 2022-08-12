Вартість знищених російських літаків на аеродромі в Криму може сягати від 300 до 850 млн доларів США

Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці, втрати Росії становлять тисячі мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За попередніми підрахунками видання, перед вибухами на аеродромі розміщувалося техніки на суму від 650 млн до 850 млн доларів, з огляду на приблизну ціну військового літака кожної з моделей: Су-30 СМ оцінювався в 50 млн доларів, Су-24МР – орієнтовно 6 млн доларів, Іл-76 – 86 млн доларів.

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Водночас, за підрахунками Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, втрати авіатехніки Росії після вибухів складають: 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн доларів.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – 5 винищувачів Су-30СМ та 6 ударно-розвідувальних літаків Су-24МР, їх ціна приблизно 300 млн доларів.

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Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.