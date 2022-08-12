Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які були в списках зниклих безвісти, - Котенко
Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які числилися в списках зниклих безвісти.
Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків", - сказав Котенко.
Він запевнив, що Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2022 10:36 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Oleh Bondarenko
показати весь коментар12.08.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
николай николаенко #464850
показати весь коментар12.08.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар12.08.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль