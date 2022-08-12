Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які були в списках зниклих безвісти, - Котенко

Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які числилися в списках зниклих безвісти.

Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків", - сказав Котенко.

Він запевнив, що Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників.

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