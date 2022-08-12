УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12928 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 109 23

У Польщі запрацювала програма додаткової підтримки українських біженців, які мають "Карту поляка"

карта,біженці,польща,поляка

У Польщі запущено програму додаткової підтримки тих, хто мав або має "Карту поляка". Спільна умова для участі у програмі - біженець має виїхати з України після 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на організаторів програми допомоги Pomoc Polakom z Ukrainy.

Програма реалізується Асоціацією Wspólnota Polska, Фондом Wolność i Demokracja та Фондом Pomoc Polakom na Wschodzie за підтримки уряду країни.

У межах програми учасники можуть розраховувати на матеріальну допомогу (1505 злотих для дорослого, 752,50 злотих для неповнолітнього), безкоштовні курси польської мови для дорослих, співфінансування витрат на курси підвищення кваліфікації, курси професійної підготовки, співфінансування допомоги фахівців: психологів, присяжних, перекладачів, юристів, лікарів тощо.

Скористатися програмою можуть

  • Власники "Карти поляка" та їхні найближчі родичі, включно з подружжям, нащадками по висхідній і низхідній лінії;
  • Особи, які мали "Карту поляка", але термін її дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща чи польського громадянства, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.
  • Громадяни Польщі з постійним місцем проживання в Україні (реєстрація), а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.
  • Особи, які мають право на видачу репатріаційної візи чи рішення про підтвердження польського походження, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.
  • Спільною умовою у всіх вищезазначених випадках для кожного бенефіціара окремо є факт його прибуття на територію Республіки Польща у зв’язку з проведенням військових дій в Україні з 24 лютого 2022 року.

Детальніше про участь у програмі підтримки можна дізнатися на сайті організаторів.

Також читайте: У Польщі з лютого зареєструвалися 1,5 млн українських біженців, 300 тисяч працевлаштовані, - посол Зварич

Автор: 

біженці (1893) Польща (8621)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
І що тут дивного? Дай Боже, щоб в Україні колись би запрацювали такі програми підтримки Українців.
показати весь коментар
12.08.2022 11:12 Відповісти
+2
Просто дивує. В Росії повно юридичних фірм, які массово перетворюють росіян, бажаючих переїхати жити в ненависну ними Європу з путінського рая. За гроші ці фірми миттєво перетворюють росіян в "поляків", і ті радісно мчаться в ЄС з картою поляка, де їм зручно смачно і комфортно любити Росію і Путіна здалеку. А у Путіна є план, як використати цей проросійський біоматериал з європейськими паспортами, як зібрати їх разом в час "Ч" і влаштувати массові мітинги, переворот, погроми, як це було в Талліні. Вони будуть зупиняти танки НАТО з іконками в руках, перекривати своїми пенсіонними тілами мости - як це було у нас, памʼятаєте? Куди дивляться американські і Європейські спецслужби? Вони що, не бачили, як Путін використав їх проти нас? Вони що, не помітили "бронзові ночі" в Талліні? Вони так легко візьмуть любу невелику країну Європи, одночасно і зсередини і ззовні. І дуже велику роль тут зіграють емігранти з ерефії. Їх навіть в Британії повно. Як вони туди пролізли в такій кількості, для мене це незбагненно, бо Британія поставила дуже великі перепони для міграції до себе.
показати весь коментар
12.08.2022 11:23 Відповісти
+2
А де було написано про етнічних українців?
Навіть в заголовку написано "біженці які мають карту поляка".
показати весь коментар
12.08.2022 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так карта поляка по суті своїй немає ніякого відношення до етнічних українців. Не треба вводити людей в оману про немов би допомогу українцям.
показати весь коментар
12.08.2022 10:46 Відповісти
А де було написано про етнічних українців?
Навіть в заголовку написано "біженці які мають карту поляка".
показати весь коментар
12.08.2022 11:24 Відповісти
У Польщі запрацювала програма додаткової підтримки українських біженців

На очі балуєшся, курва?
показати весь коментар
12.08.2022 11:42 Відповісти
Це ж потрібно ще мати ту карту.
показати весь коментар
12.08.2022 10:56 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 11:19 Відповісти
Ця "капєйка" ще довго буде нам відригуватись (маю на увазі назву розмінної монети, а не пана із нікому "5 копійок"). Бо "атци і матєря" грошової реформи чи то навмисне, чи то не взяли до уваги, що там, де "капєйка", там і "рубль". А там де "рубль", там і "рускій мір".
показати весь коментар
12.08.2022 11:19 Відповісти
та не тільки грошовоі реформи, "атци і матєря" навіть в укр. паспорті є!!!!
а іхні отприски і дотепер рулять майже всюда!! 😡😡
показати весь коментар
12.08.2022 11:24 Відповісти
Підтримка українців здійснюється також і за рахунок малозабезпечених громадян Польщі. Зробив такий висновок, тому що бачив, якою була продовольча "пачка" для мешканців міста, в якому зараз перебуваю, у березні та квітні, і якою стала зараз.
показати весь коментар
12.08.2022 11:10 Відповісти
І що тут дивного? Дай Боже, щоб в Україні колись би запрацювали такі програми підтримки Українців.
показати весь коментар
12.08.2022 11:12 Відповісти
то ****** в кацапстан - на родіну!!!!
показати весь коментар
12.08.2022 11:18 Відповісти
кацапня використовує таких гандонів як ТИ!!
чи ти може ыксперд з польскоі допомоги????
КОЖЕН украінець так чи інакше знає міру польскоі допомоги!!
так шо ****** з відси гандон кацапский!!!!
показати весь коментар
12.08.2022 11:33 Відповісти
А в чому окозамилювання, можна запитати?
показати весь коментар
12.08.2022 11:21 Відповісти
Просто дивує. В Росії повно юридичних фірм, які массово перетворюють росіян, бажаючих переїхати жити в ненависну ними Європу з путінського рая. За гроші ці фірми миттєво перетворюють росіян в "поляків", і ті радісно мчаться в ЄС з картою поляка, де їм зручно смачно і комфортно любити Росію і Путіна здалеку. А у Путіна є план, як використати цей проросійський біоматериал з європейськими паспортами, як зібрати їх разом в час "Ч" і влаштувати массові мітинги, переворот, погроми, як це було в Талліні. Вони будуть зупиняти танки НАТО з іконками в руках, перекривати своїми пенсіонними тілами мости - як це було у нас, памʼятаєте? Куди дивляться американські і Європейські спецслужби? Вони що, не бачили, як Путін використав їх проти нас? Вони що, не помітили "бронзові ночі" в Талліні? Вони так легко візьмуть любу невелику країну Європи, одночасно і зсередини і ззовні. І дуже велику роль тут зіграють емігранти з ерефії. Їх навіть в Британії повно. Як вони туди пролізли в такій кількості, для мене це незбагненно, бо Британія поставила дуже великі перепони для міграції до себе.
показати весь коментар
12.08.2022 11:23 Відповісти
брати поляки,
гоніть западенських та з вільних областей біженців додому
і вам буде краще і на допомогу ЗСУ буде більше грошей
показати весь коментар
12.08.2022 11:49 Відповісти
 
 