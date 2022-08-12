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Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткову військову допомогу і просить союзників замінити новим озброєння, яке вона передає

литва

Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткове озброєння і заявляє, що цей процес ішов би швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, що передається.

Про це заявив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Віцеміністр оборони Маргіріс Абукявічюс (...) наголосив, що Литва все ще шукає можливості підтримки української армії додатковим озброєнням. За словами віцеміністра, це могло б статися швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, яке передається Литвою Україні", - повідомили в Міноборони Литви.

Литва передала Україні військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряне та протитанкове озброєння, міномети та іншу військову допомогу.

Міністерство також повідомило, що у другій половині серпня Литва підготує додатково п'ять курсів для українців у різних галузях та за шість місяців навчить близько 150 фахівців.

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Автор: 

Литва (2445) зброя (7526)


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А может лучше нам новое, а вы держите свое и дальше в исправности.
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12.08.2022 11:35 Відповісти
Ти ВАШЕ прислів'я про дарованого коня й зуби пам'ятаєш?
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12.08.2022 12:28 Відповісти
Щира подяка Литві за їх підтримку, вибирати не приходиться, все що є, згодиться. Хай би всі країни так переймались, як Литва.
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12.08.2022 11:43 Відповісти
Даваите шо є -- ви ж під зонтиком НАТО
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12.08.2022 11:46 Відповісти
Для прибалтів та парасолька дуже умовна, поки її відкриють - то й злива може вщухнути, та й калюжі висохнути.
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12.08.2022 12:57 Відповісти
О литовці дають! Не те що зсучена німчура, яка спить і думає як би то відпетляти від постачання зброї.
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12.08.2022 12:11 Відповісти
 
 