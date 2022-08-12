Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткову військову допомогу і просить союзників замінити новим озброєння, яке вона передає

Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткове озброєння і заявляє, що цей процес ішов би швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, що передається.

Про це заявив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Віцеміністр оборони Маргіріс Абукявічюс (...) наголосив, що Литва все ще шукає можливості підтримки української армії додатковим озброєнням. За словами віцеміністра, це могло б статися швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, яке передається Литвою Україні", - повідомили в Міноборони Литви.

Литва передала Україні військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряне та протитанкове озброєння, міномети та іншу військову допомогу.

Міністерство також повідомило, що у другій половині серпня Литва підготує додатково п'ять курсів для українців у різних галузях та за шість місяців навчить близько 150 фахівців.

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