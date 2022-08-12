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Новини Війна
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Федоров про вибух у Мелітополі: "По заслузі" отримав колаборант та поплічник гауляйтера Балицького Олег Шостак

мелітополь

Мелітопольське підпілля "полює" на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Міський голова прокоментував вибух у місті, який стався зранку 12 серпня. За його словами, це помста руху спротиву колаборантам, що готують "референдум". Відомо, що постраждав один з них - пропагандист та поплічник гауляйтера.

Читайте також: У Мелітополі пролунав вибух у дворі на вулиці Гоголя, - Федоров

"По заслугах" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс". Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до "расєї". Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано", - наголосив Федоров.

Раніше цього тижня рух спротиву підірвав головний штаб "єдиної расєї" по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі. Там окупанти формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців.

Також читайте: Колаборантів, які втікають з Мелітополя, затримують російські спецслужби, - Федоров

Минулого тижня було спалено будинок колаборантки - співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до "голосування". Поранень зазнали двоє поплічників окупаційної "влади", які ходили по селах із незрозумілими "списками". Тож тепер мешканці декількох населених пунктів навідріз відмовляються допомагати окупантам..

вибух (4517) Мелітополь (773) колабораціонізм (1170) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+14
Пердак не выдержал псевдорфередумной борьбы.
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12.08.2022 11:40 Відповісти
+12
Влада зеленського вимагає від усього світу санкцій та арешту активів рашистів.
Сама не робить цього.

War in Ukraine, Live from Kyiv

Майно гауляйтера росіян в окупованій частинні Запоріжжя регіонала і опзжешніка Балицького в Україні досі не арештоване.
Клопотання про арешт і конфіскацію подавали слідчий СБУ і прокурор.
Їх розглядали два судді в один день.

І обоє повернули клопотання авторам, щоб ті протягом 72 годин усунули недоліки.

В обох випадках була та сама причина, мовляв автори клопотань не додали документів про право власності, або не обгрунтували взагалі необхідність арешту майна.
Це було ще 11 липня.

Рішення оприлюднені 19 липня. Зараз 8 серпня. І я не бачу більше жоних рішень в реєстрі. ЧОМУСЬ ...
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12.08.2022 11:53 Відповісти
+4
Постпред раши в ООН ******** заявил, что если раша покинет ЗАЭС, то Украина может устроить провокацию там.

Лучше для всех будет, если провокацию на ЗАЭС устроит раша - заявил ********.
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12.08.2022 11:41 Відповісти
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Пердак не выдержал псевдорфередумной борьбы.
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12.08.2022 11:40 Відповісти
Постпред раши в ООН ******** заявил, что если раша покинет ЗАЭС, то Украина может устроить провокацию там.

Лучше для всех будет, если провокацию на ЗАЭС устроит раша - заявил ********.
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12.08.2022 11:41 Відповісти
вибухівка це діло
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12.08.2022 11:44 Відповісти
Лаптеногие бухают
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12.08.2022 11:46 Відповісти
Балицкий ещё та гнида...при Кучме был холуем путлера...но мудрий нарід обрав щура...сперечатися з народом дарма праця ..
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12.08.2022 11:50 Відповісти
Даремна .
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12.08.2022 12:39 Відповісти
Влада зеленського вимагає від усього світу санкцій та арешту активів рашистів.
Сама не робить цього.

War in Ukraine, Live from Kyiv

Майно гауляйтера росіян в окупованій частинні Запоріжжя регіонала і опзжешніка Балицького в Україні досі не арештоване.
Клопотання про арешт і конфіскацію подавали слідчий СБУ і прокурор.
Їх розглядали два судді в один день.

І обоє повернули клопотання авторам, щоб ті протягом 72 годин усунули недоліки.

В обох випадках була та сама причина, мовляв автори клопотань не додали документів про право власності, або не обгрунтували взагалі необхідність арешту майна.
Це було ще 11 липня.

Рішення оприлюднені 19 липня. Зараз 8 серпня. І я не бачу більше жоних рішень в реєстрі. ЧОМУСЬ ...
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12.08.2022 11:53 Відповісти
пердак рвануло у ватана =)
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12.08.2022 12:10 Відповісти
Надо внимательно читать инструкцию к стиральной машине, учитесь пользоваться хлопками!

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12.08.2022 12:38 Відповісти
Тобто у нього палала срака
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12.08.2022 12:45 Відповісти
Бережи Боже наших захисників
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12.08.2022 13:21 Відповісти
В отличии от наших судов, которые отпускают рашистских прихвостней, радует очень правильное использование в их отношении "пистолета макарова", динамита и прочих горюче-взрывоопасных средств доброй воли ... хотя нельзя забывать и про элементарный кусок мыла в сочетании с верёвочной петлёй !
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12.08.2022 13:53 Відповісти
 
 