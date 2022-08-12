Федоров про вибух у Мелітополі: "По заслузі" отримав колаборант та поплічник гауляйтера Балицького Олег Шостак

Мелітопольське підпілля "полює" на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Міський голова прокоментував вибух у місті, який стався зранку 12 серпня. За його словами, це помста руху спротиву колаборантам, що готують "референдум". Відомо, що постраждав один з них - пропагандист та поплічник гауляйтера.

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"По заслугах" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс". Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до "расєї". Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано", - наголосив Федоров.

Раніше цього тижня рух спротиву підірвав головний штаб "єдиної расєї" по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі. Там окупанти формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців.

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Минулого тижня було спалено будинок колаборантки - співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до "голосування". Поранень зазнали двоє поплічників окупаційної "влади", які ходили по селах із незрозумілими "списками". Тож тепер мешканці декількох населених пунктів навідріз відмовляються допомагати окупантам..