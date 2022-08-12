Після скандального звіту про ЗСУ співпрацювати з фінською філією правозахисної організації Amnesty International відмовилися 400 донорів

Кілька сотень донорів відмовилися від роботи з фінською філією правозахисної організації Amnesty International після звіту з критикою дій ЗСУ міжнародною організацією.

Про це розповів керівник фінського відділення Amnesty Франк Йоханссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на MTV Uutiset.

За його словами, цього тижня зросла кількість людей, які припинили надсилати пожертвування філії, але з'явилися й нові донори.

"Можливо, остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви", - сказав Йоханссон.

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Згідно з вебсайтом Amnesty, кількість донорів організації у Фінляндії становить близько 40 000 донорів, з них 30 тисяч донатять щомісяця. Припинили донорство майже 1% від загальної кількості. Це найбільший відтік донорів, за словами Йоханссона, який він пригадує за свою 32-річну кар'єру в Amnesty.

Раніше донори припиняли пожертви через позицію організації щодо проституції та наркополітики, а також через заяву Amnesty про те, що Ізраїль чинить апартеїд проти палестинців.

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За словами Йоханссона, у звіті про ЗСУ не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що Amnesty International засуджує військові дії Росії.

"Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty", - сказав він.