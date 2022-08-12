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Новини Війна Російська агресія
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Після скандального звіту про ЗСУ співпрацювати з фінською філією правозахисної організації Amnesty International відмовилися 400 донорів

amnesty,international,амнести

Кілька сотень донорів відмовилися від роботи з фінською філією правозахисної організації Amnesty International після звіту з критикою дій ЗСУ міжнародною організацією.

Про це розповів керівник фінського відділення Amnesty Франк Йоханссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на MTV Uutiset.

За його словами, цього тижня зросла кількість людей, які припинили надсилати пожертвування філії, але з'явилися й нові донори.

"Можливо, остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви", - сказав Йоханссон.

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Згідно з вебсайтом Amnesty, кількість донорів організації у Фінляндії становить близько 40 000 донорів, з них 30 тисяч донатять щомісяця. Припинили донорство майже 1% від загальної кількості.  Це найбільший відтік донорів, за словами Йоханссона, який він пригадує за свою 32-річну кар'єру в Amnesty.

Раніше донори припиняли пожертви через позицію організації щодо проституції та наркополітики, а також через заяву Amnesty про те, що Ізраїль чинить апартеїд проти палестинців.

Також читайте: Співзасновник шведської Amnesty International Вестберг пішов з організації через незгоду зі звітом про Україну

За словами Йоханссона, у звіті про ЗСУ не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що Amnesty International засуджує військові дії Росії.

"Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty", - сказав він.

Amnesty International (100) армія рф (17801) Фінляндія (1328) бойові дії (4059) ЗСУ (7658)


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Топ коментарі
+11
тепер нехай сосуть у *****
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12.08.2022 11:44 Відповісти
+10
Не вчи курву її ремесла ! 😂
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12.08.2022 11:45 Відповісти
+9
"Це була величезна помилка....." ©

у КОЖНОЇ помилки є ім'я і прізвище, а в деяких навіть "отчєство"!!!!
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12.08.2022 11:48 Відповісти
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тепер нехай сосуть у *****
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12.08.2022 11:44 Відповісти
Не вчи курву її ремесла ! 😂
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12.08.2022 11:45 Відповісти
Финны то причем?
Крысы в штаб-квартире организации засели
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12.08.2022 11:44 Відповісти
а финнов ни кто и не трогает а кошмарят филиал этой ******** организации
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12.08.2022 11:48 Відповісти
Чого варті ті 400 "клієнтів" проти одного папочки-буйла для Путінесті проститушинал?
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12.08.2022 11:44 Відповісти
Пропагандоны раши пишут, что они сбивают украинские ракеты над ЗАЭС. Странное дело. Ракеты над Оленивкой и Новофедоровкой у них не получается сбивать, а над ЗАЭС получается.
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12.08.2022 11:44 Відповісти
ЭТУ ПРОСТИТУТОЧНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ АМНИСТИЮ ФРАНЦУЖЕНКИ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ МИНЕТА ДЯДИ ВОВЕ ***** И ЗА ЕГО ЖЕ БАБКИ ЧУДОТВОРНЫЕ ДЕЛА ДЕЛАЮТ СПОНСОРСТВО И ДОНОРСТВО ДЕНЕГ НЕТ...... НАДЕЖДА-- ЧТО ДЯДЯ ВОВА ПОДБРОСИТ БАБЛО РЕАЛЬНА..... НО ДУМАЮ В ЕС США И МНОГИХ СТРАНАХ ЭТУ ОРГАНИЗАЦИЮ УЖЕ ВНЕСЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД САНКЦИИ ВООБЩЕ И РУКОВОДСТВА ЭТОЙ ПОДСТИЛКИ В ЧАСТНОСТИ
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12.08.2022 11:46 Відповісти
Яка там ще довіра до повій за викликом?
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12.08.2022 11:48 Відповісти
"Це була величезна помилка....." ©

у КОЖНОЇ помилки є ім'я і прізвище, а в деяких навіть "отчєство"!!!!
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12.08.2022 11:48 Відповісти
Їм достатньо одного, "хорошого" донора.
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12.08.2022 11:52 Відповісти
"За його словами, цього тижня зросла кількість людей, які припинили надсилати пожертвування філії, але з'явилися й нові донори."

Джерело:

КаZапи своїх агентів підгодовують.
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12.08.2022 11:55 Відповісти
У них є донор Московія, навіщо їм інші?
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12.08.2022 12:04 Відповісти
400 донорів... як круто. Про 1% в заголовку можна не писати.
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12.08.2022 12:13 Відповісти
***********- что называется. Бабла не видать.
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12.08.2022 12:13 Відповісти
Всякие "правозахисники" забугряндские играются в куколки, трясут законами, в то время как ***** и российцам законы не писаны. Мало того- эти самые законы, точнее их трактовку подкручивают под наросийскую пропаганду. Украинцы не расстреливают школы, детсады и прочие здания и помещения на авось. А рашенские твари уничтожают все подряд и без разницы был там кто или нет. Есть на карте институт- херанули по институту. Указана общага, влупят по ней. И завывают- там штаб игил... пардон, Азова. Или ПС. Или- да пофигу им кого...
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12.08.2022 12:14 Відповісти
Эмглисты интернеШинель использовали показания бывших мариупольцев...которых забрали в концлагерь путлера..типа фильтрационный лагерь..там под надсмотром ФСБ они чесали языком похлеще Ольги **********...типа Украина напала на Украину и убивает мариупольцев находясь с ними в одном городе... в такую туфту может поверить только Вофик Салавьев и Дима Сикелев ..
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12.08.2022 12:26 Відповісти
х..ло забашляє, будуть їснувати
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12.08.2022 12:30 Відповісти
Восстановите доверие, осудите кацапов за размещение военных аэродромов вблизи курортных зон. Что за безобразие? Мирные гражданские люди подвергаются опасности! Это преступная халатность и безответственность со стороны россии!

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12.08.2022 12:30 Відповісти
Один раз помилився і ти... помилився. Думати треба.
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12.08.2022 12:48 Відповісти
"... я побудував сто домів, але ніхто не згадує мене як Хуан-будівельник, я приготував найсмачнішу паєлью, але ніхто не загує мене як Хуан-повар. І лише один раз в житті я трахнув вівцю..." (С) з одного анекдота...
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12.08.2022 13:51 Відповісти
Та кому ці вонючі пропагандони потрібні! Тальки парашці.
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12.08.2022 12:50 Відповісти
найбільший спонсор мабуть газпром параши
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12.08.2022 13:07 Відповісти
вірус путіна, зроби ляп а потім тяп, здравствуй долар і до побачення авторитет...
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12.08.2022 13:20 Відповісти
Это скандально-коммерческая организация, зарабатывающая скандалами на человеческом горе, беззащитных людях и жертвах. Для них чем больше жертв - тем больше скандал - тем больше денег.
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Да против этих тварей надо дело заводить.
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12.08.2022 15:06 Відповісти
1% вышел. А должно было 99%! Значит, большинство все устраивает
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12.08.2022 15:21 Відповісти
"Це була величезна помилка в плані комунікації"

"Дорогая, ты не так всё поняла, я сейчас всё объясню..."
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12.08.2022 15:24 Відповісти
 
 