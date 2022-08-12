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Новини
2 026 10

ICC виступає проти впровадження 10% збopy на валюту для купівлі імпортних товарів: це зупинить українську промисловість

канада,гроші,долар

Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC) виступає проти та вимагає від Уряду не впроваджувати 10% збір на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг.

Про це йдеться в офіційному листі на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Нацбанку Кирила Шевченка та голови податкового комітету Данила Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.

"Необґрунтоване введення додаткових мит та зборів на імпорт в умовах війни призведе до зростання обсягів контрабанди, чорного ринку валюти, бартерних відносин та тінізації економіки", - йдеться в листі.

За словами експертів ICC, це призведе також до ризику повної зупинки переробної промисловості, включно зі стратегічними галузями, адже значна частина ресурсів, обладнання, комплектуючих та послуг промисловість імпортує та оплачує валютою. Результатом стане зниження податкових надходжень до бюджету та масові скорочення.

Серед інших негативних наслідків ICC називає посилення девальвації гривні через падіння надходжень від експорту, прискорення інфляції, ускладнення повоєнного відновлення української економіки та погіршення відносин з ЄС, Великою Британією та США.

Нагадаємо, у владі обговорюють ідею запровадження податку для бізнесу у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. За інформацією нардепа від Голосу Ярослава Железняка, ініціатором став Нацбанк. Далі ідею підтримав Офіс президента в особі заступника голови по економіці Ростислава Шурми. При тому, роль офіційного розробника відповідного законопроєкту має виконати Кабмін, а затвердити його має Верховна Рада. Текст законопроєкту поки не зареєстрований у Раді.

Раніше ініціативу щодо "імпортного" податку розкритикував член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський: за його словами, це рішення призведе до зростання інфляції та обсягів контрабанди, в той час як українська промисловість може остаточно занепасти.

Такої ж думки дотримуються у Європейській бізнес асоціації: як заявила виконавча директорка ЕВА Ганна Деревʼянко, від запровадження податку на імпорт постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податок на купівлю валюти - це диверсія проти української економіки, - Соколовський

Автор: 

валюта (2428) податки (3880) промисловість (600)


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Топ коментарі
+3
Зате палата психлікарні, що очолила інститути державної влади, так не вважає!
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12.08.2022 12:20 Відповісти
+2
О це зараз почнеться справжнє грабівництво з посадками. Тільки саджатимуть не згодних. А канали заливають про підтримку зеленого аж 99% ну ну. На виборах тоді виграли не українці, а 73% малоросів, а війна це наслідок.
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12.08.2022 16:28 Відповісти
+1
нікуя!Я незгідний!Треба вводити!Добивайте,пляді зелені,те що рашка ще не зруйнувала!Ніяких напівмір!Тільки повна руїна!Нагодуйте люмпен лайном по вуха!
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12.08.2022 11:47 Відповісти
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нікуя!Я незгідний!Треба вводити!Добивайте,пляді зелені,те що рашка ще не зруйнувала!Ніяких напівмір!Тільки повна руїна!Нагодуйте люмпен лайном по вуха!
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12.08.2022 11:47 Відповісти
Пока не приберут ярого последователя школы Азирова тов.Гетманцева-толку не будет. До такой тупизны только он мог додуматься, ну еще ставленник Р.Л. Ахетова тов.Шмыгаль помогал.
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12.08.2022 11:50 Відповісти
вас уй@бків поки вперед ногами не винесуть то ви не заспокоєтесь
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12.08.2022 11:54 Відповісти
Что не делает дурак, всьо он делает не так 😕
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12.08.2022 11:55 Відповісти
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12.08.2022 13:54 Відповісти
Зате палата психлікарні, що очолила інститути державної влади, так не вважає!
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12.08.2022 12:20 Відповісти
Все тому що народ не думає перед голосуванням....
Дуже шкода адекватних людей ....голосуеться не за особу а за программу і курс якою йде країна....
Де в цій владі і хто фахівці????
Прошу список
Економістів
Юристів
Профі дипломатів
Фахових лікарів
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12.08.2022 12:37 Відповісти
Давай,Гетьманцев,щипай гусей и забей х@й на то что они кричат.Хватит миндальничать.
73%-процентные возмущаться не будут.

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12.08.2022 12:56 Відповісти
Идея твари-гетманцева! Сколько можно терпеть этого засланного казачка! На гилляку тварюка!
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12.08.2022 15:21 Відповісти
О це зараз почнеться справжнє грабівництво з посадками. Тільки саджатимуть не згодних. А канали заливають про підтримку зеленого аж 99% ну ну. На виборах тоді виграли не українці, а 73% малоросів, а війна це наслідок.
показати весь коментар
12.08.2022 16:28 Відповісти
 
 