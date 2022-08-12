У лютому військові РФ йшли захопити Харків, але заплутались у картах та рушили у протилежний бік, - голова Дергачівської громади Задоренко

Колони російських військових, що в лютому йшли захоплювати Харків, плуталися у топографії та їхали у протилежний бік від обласного центру, їх розбили 92 і 93 бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Про це розповів в інтерв’ю Харківському пресклубу голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, о 6-й ранку 24 лютого Збройні сили йшли назустріч ворогу, зав’язався бій біля Козачої Лопані. Українські захисники розбили першу колону загарбників і відійшли до міста Дергачі.

"Російські війська перегрупувалися і 25 лютого колоною йшли на Харків. Але вони плуталися в топографії, в картах. Поїхали в населений пункт Безруки, це не доїжджаючи до Дергачів, і через луки намагалися вийти на околиці нашого міста. В тих луках їх почали розбивати, і вони вискочили, знову переплутали, повернули не ліворуч, а праворуч і рушили в сторону Золочівської громади (в протилежний бік від Харкова. - Ред.). Піднялися на пагорб, є відео - там було до сотні одиниць техніки, включно з танками, "Градами", установками залпового вогню. І нагорі наші війська розгатили цю колону", - зазначив Задоренко.

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За його даними, залишки колони розділилися: частина рушила на село Карасівка в Золочівській громаді, частина – на Соснівку в тій самій громаді у бік Ветеринарного Дергачівської громади, де відбулися тяжкі бої.

"Якраз перед повномасштабним вторгненням 92-га бригада базувалася в місті Дергачі. Вона зустріла ворога в напрямку Козачої Лопані. А 93-тя бригада підтягувалася в напрямку Золочівської громади. Ці дві легендарні бригади розбили ворога і не дали йому зайти в місто Дергачі. Але ворог окупував частину території громади", - зазначив Задоренко.

Він також зазначив, що обстріл Дергачівської громади росіяни почали з "Градів". Ударів завдавали по критичній інфраструктурі, газопроводах, електропідстанціях, мостових перекриттях через річки. В громаді одночасно зникли світло, зв’язок, газ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують бої за звільнення тимчасово захоплених Козачолопанського, Проходівського, Токарівського округів Дергачівської громади. Підконтрольні Україні населені пункти ворог щодня обстрілює з танків, мінометів, артилерії. Деякі села знищені майже повністю.

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