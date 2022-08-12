У лютому військові РФ йшли захопити Харків, але заплутались у картах та рушили у протилежний бік, - голова Дергачівської громади Задоренко
Колони російських військових, що в лютому йшли захоплювати Харків, плуталися у топографії та їхали у протилежний бік від обласного центру, їх розбили 92 і 93 бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Про це розповів в інтерв’ю Харківському пресклубу голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, о 6-й ранку 24 лютого Збройні сили йшли назустріч ворогу, зав’язався бій біля Козачої Лопані. Українські захисники розбили першу колону загарбників і відійшли до міста Дергачі.
"Російські війська перегрупувалися і 25 лютого колоною йшли на Харків. Але вони плуталися в топографії, в картах. Поїхали в населений пункт Безруки, це не доїжджаючи до Дергачів, і через луки намагалися вийти на околиці нашого міста. В тих луках їх почали розбивати, і вони вискочили, знову переплутали, повернули не ліворуч, а праворуч і рушили в сторону Золочівської громади (в протилежний бік від Харкова. - Ред.). Піднялися на пагорб, є відео - там було до сотні одиниць техніки, включно з танками, "Градами", установками залпового вогню. І нагорі наші війська розгатили цю колону", - зазначив Задоренко.
За його даними, залишки колони розділилися: частина рушила на село Карасівка в Золочівській громаді, частина – на Соснівку в тій самій громаді у бік Ветеринарного Дергачівської громади, де відбулися тяжкі бої.
"Якраз перед повномасштабним вторгненням 92-га бригада базувалася в місті Дергачі. Вона зустріла ворога в напрямку Козачої Лопані. А 93-тя бригада підтягувалася в напрямку Золочівської громади. Ці дві легендарні бригади розбили ворога і не дали йому зайти в місто Дергачі. Але ворог окупував частину території громади", - зазначив Задоренко.
Він також зазначив, що обстріл Дергачівської громади росіяни почали з "Градів". Ударів завдавали по критичній інфраструктурі, газопроводах, електропідстанціях, мостових перекриттях через річки. В громаді одночасно зникли світло, зв’язок, газ.
Нагадаємо, Збройні сили України продовжують бої за звільнення тимчасово захоплених Козачолопанського, Проходівського, Токарівського округів Дергачівської громади. Підконтрольні Україні населені пункти ворог щодня обстрілює з танків, мінометів, артилерії. Деякі села знищені майже повністю.
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Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
За легендою таке саме сталося, коли татари хотіли захопити Почаїв, а Мати Божа закрила його покровом та напустила на невірних облуду 🤔
а про того жукова хай назавжди забудуть, бо буде знову біда
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
Вони б ще леніна з мавзолея дістали...
"- О! Военные едут! Карту достали - сейчас дорогу спрашивать будут!"
А якщо серйозно - то тією картою ще треба вміть користуваться Зараз мало хто вміє "читать" карту Я сам уже позабував, як на неї наносить обстановку - тобто "піднімать" її
Не врахували лише одне: німці наступали з заходу на схід і на південь!
В мене є німецька карта з Мелитополем, видрукувана у 1941 р.!
Коли Олександр ІІІ вирішив захопить Середню Азію він розіслав більше десятка "наукових експедицій для вивчення тваринного та рослинного світу" Керували ними офіцери Генштабу В штаті - картографи Вони наносили на карти караванні шляхи, стежки, колодязі, караван-сараї (одним з них був Пржевальський) А ******* "картографи" в Кацапії гроші розтягли, карти не обновили і пустили війська в наступ по картах ще "дочорнобильських" часів - я бачив карту, на якій між станціями Дємєйки та Неданчичами - пустий лісовий масив А там вже чотири десятки років стоїть місто Славутич!
потому что воины так себя не ведут.
это мародеры, бвндиты, агрессоры, скоты, свиньи и убийцы.