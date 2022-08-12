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Новини Війна
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У лютому військові РФ йшли захопити Харків, але заплутались у картах та рушили у протилежний бік, - голова Дергачівської громади Задоренко

армия,рф

Колони російських військових, що в лютому йшли захоплювати Харків, плуталися у топографії та їхали у протилежний бік від обласного центру, їх розбили 92 і 93 бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Про це розповів в інтерв’ю Харківському пресклубу голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, о 6-й ранку 24 лютого Збройні сили йшли назустріч ворогу, зав’язався бій біля Козачої Лопані. Українські захисники розбили першу колону загарбників і відійшли до міста Дергачі.

"Російські війська перегрупувалися і 25 лютого колоною йшли на Харків. Але вони плуталися в топографії, в картах. Поїхали в населений пункт Безруки, це не доїжджаючи до Дергачів, і через луки намагалися вийти на околиці нашого міста. В тих луках їх почали розбивати, і вони вискочили, знову переплутали, повернули не ліворуч, а праворуч і рушили в сторону Золочівської громади (в протилежний бік від Харкова. - Ред.). Піднялися на пагорб, є відео - там було до сотні одиниць техніки, включно з танками, "Градами", установками залпового вогню. І нагорі наші війська розгатили цю колону", - зазначив Задоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову. Пошкоджено заклад освіти, полотно дороги та адмінбудівлю, - Синєгубов. ФОТО

За його даними, залишки колони розділилися: частина рушила на село Карасівка в Золочівській громаді, частина – на Соснівку в тій самій громаді у бік Ветеринарного Дергачівської громади, де відбулися тяжкі бої.

"Якраз перед повномасштабним вторгненням 92-га бригада базувалася в місті Дергачі. Вона зустріла ворога в напрямку Козачої Лопані. А 93-тя бригада підтягувалася в напрямку Золочівської громади. Ці дві легендарні бригади розбили ворога і не дали йому зайти в місто Дергачі. Але ворог окупував частину території громади", - зазначив Задоренко.

Він також зазначив, що обстріл Дергачівської громади росіяни почали з "Градів". Ударів завдавали по критичній інфраструктурі, газопроводах, електропідстанціях, мостових перекриттях через річки. В громаді одночасно зникли світло, зв’язок, газ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують бої за звільнення тимчасово захоплених Козачолопанського, Проходівського, Токарівського округів Дергачівської громади. Підконтрольні Україні населені пункти ворог щодня обстрілює з танків, мінометів, артилерії. Деякі села знищені майже повністю.

Також дивіться: На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17801) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+24
а тепер прикиньте, якби бригада, чи бодай батальон прикривав виходи із Криму!!!!

Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
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12.08.2022 12:10 Відповісти
+13
Неудивлен.
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
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12.08.2022 12:10 Відповісти
+10
Після дєрєвні в бурятії, і Дергачі - місто-міліонник з унітазами 😂
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12.08.2022 12:11 Відповісти
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захопили білгород?
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12.08.2022 12:03 Відповісти
а тепер прикиньте, якби бригада, чи бодай батальон прикривав виходи із Криму!!!!

Окупації Таврії, трагедії Марика, обстрілів Миколаєва просто б не було!!!
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12.08.2022 12:10 Відповісти
глонас помогает
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12.08.2022 12:03 Відповісти
Задоренко ще той троляка.
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12.08.2022 12:05 Відповісти
Харківчанам треба намалювати та міцно молитись на ікону Покрова Божої матері

За легендою таке саме сталося, коли татари хотіли захопити Почаїв, а Мати Божа закрила його покровом та напустила на невірних облуду 🤔

а про того жукова хай назавжди забудуть, бо буде знову біда
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12.08.2022 12:06 Відповісти
Да разобрались уже с Жуковым без твоих советов.
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12.08.2022 16:10 Відповісти
ЗСУ наші рятівники!
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12.08.2022 12:07 Відповісти
Та ну нахер -- Дергачі попутали з Харковом
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12.08.2022 12:08 Відповісти
Після дєрєвні в бурятії, і Дергачі - місто-міліонник з унітазами 😂
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12.08.2022 12:11 Відповісти
Неудивлен.
У русожопых ракета Протон с дохера спутниками на борту упала после взлета, бо датчик вверх ногами молотком припендюрили.
Ракета хотела вверх, а обстоятельства тянули вниз.
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12.08.2022 12:10 Відповісти
Кацапи таки перемогли закони фізики - їх датчик виявився сильнішим за першу космічну швидкість 😂
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12.08.2022 12:13 Відповісти
Отрицательный взлет...
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12.08.2022 12:59 Відповісти
Скрепные карты,1969 года...
Вони б ще леніна з мавзолея дістали...
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12.08.2022 12:11 Відповісти
Що в них смартфонів нема?
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12.08.2022 12:15 Відповісти
мабудь, вони їх сдали, це в нас ******* зі смартфонами по окопах бігати і їх потім накривають...
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12.08.2022 12:19 Відповісти
Ще з радянських часів жарт ходить:
"- О! Военные едут! Карту достали - сейчас дорогу спрашивать будут!"
А якщо серйозно - то тією картою ще треба вміть користуваться Зараз мало хто вміє "читать" карту Я сам уже позабував, як на неї наносить обстановку - тобто "піднімать" її
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12.08.2022 14:21 Відповісти
Дураки и дороги... . Як же добре, що росіяни справжні довбойоби.
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12.08.2022 12:18 Відповісти
Це вони орієнтувались по картам, що від вермахту лишилися?
Не врахували лише одне: німці наступали з заходу на схід і на південь!
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12.08.2022 12:19 Відповісти
В німців карти були суперові!
В мене є німецька карта з Мелитополем, видрукувана у 1941 р.!
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12.08.2022 15:29 Відповісти
Пішли по стопам матроса Желєзняка, який йшов на Одесу а вийшов до Херсона.
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12.08.2022 12:23 Відповісти
Вони півдня шукали поворот на "Цюрюпинськ"! Бо він кілька років як повернув свою історичну назву - "Олешки"
Коли Олександр ІІІ вирішив захопить Середню Азію він розіслав більше десятка "наукових експедицій для вивчення тваринного та рослинного світу" Керували ними офіцери Генштабу В штаті - картографи Вони наносили на карти караванні шляхи, стежки, колодязі, караван-сараї (одним з них був Пржевальський) А ******* "картографи" в Кацапії гроші розтягли, карти не обновили і пустили війська в наступ по картах ще "дочорнобильських" часів - я бачив карту, на якій між станціями Дємєйки та Неданчичами - пустий лісовий масив А там вже чотири десятки років стоїть місто Славутич!
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12.08.2022 14:30 Відповісти
Нє мудрєно. Набірают мясо із села. От єслі би масквічі каренниє єхалі било би еще лучше. Касмічі, падгребайте.
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12.08.2022 12:25 Відповісти
да они и родились не в ту сторону
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12.08.2022 12:28 Відповісти
сам ты "запутался"!, наши их размочили!!!
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12.08.2022 12:50 Відповісти
так заплутались, шо окупували південь України
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12.08.2022 12:50 Відповісти
Кацапи захопили Казачу Лопань, це на самому кордоні з Бєлгородом, люди живуть під окупацієй, хто як, вата радіє, інщі терплять, електрику їм підключили до кацапських електромереж, газ мабуть також.
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12.08.2022 13:01 Відповісти
Глонасс рулит,они тогда одну БТГ отправили на Полтаву с стороны Охтырки думая что наступают на Киев.
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12.08.2022 13:08 Відповісти
только не "военные рф".
потому что воины так себя не ведут.
это мародеры, бвндиты, агрессоры, скоты, свиньи и убийцы.
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12.08.2022 13:30 Відповісти
Що,за дебільні співанки? У лютому загарбник був в цетрі Харкова. Суцільні нісенітниці від несповнарозумних
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12.08.2022 14:18 Відповісти
В каком ещё центре Харькова? Что ты несёшь?
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12.08.2022 16:12 Відповісти
 
 