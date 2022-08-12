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Новини Війна
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Ситуація в Енергодарі критична. Відбувається найбільше загострення за останні 2-3 місяці, - мер Орлов

енергодар

Ситуація в Енергодарі є критичною. За останні декілька тижнів російські військові почали поводитись більш агресивніше та зухваліше.

Про це мер Енергодару Дмитро Орлов розповів у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Орлова, окупанти ведуть обстріл по території промислового майданчика ЗАЕС, а також протилежному берегу Каховського водосховища. Також фіксувались й удари по приватних будинках, внаслідок чого були жертви.

"Прикриваючись містоутворюючим підприємством, найбільшою атомною станцією Європи, вони ганебно і цинічно обстрілюють протилежний берег Дніпра, який підконтрольний Збройним силам України", - додав мер.

Наші бійці, як зауважив Орлов, не мають можливості надати адекватної відповіді, аби уникнути влучання по території атомної станції.

"Оскільки вогню у відповідь немає, а їм потрібно спровокувати якусь резонансну ситуацію, то вони почали обстрілювати саму станцію з гранатометів. Є навіть потрапляння в азотно-кисневу станцію, загальностанційні об'єкти Запорізької атомної станції", - розповідає Орлов.

Також були ворожі влучання по лінії електромереж та приватному сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову обстріляли ЗАЕС, зафіксовано 10 "прильотів". ВIДЕО

Наприклад, три дні тому, як розповідає мер, окупанти, під час мінометного обстрілу, влучили по розподільчій підстанції, яка забезпечує Енергодар електрикою. Внаслідок цього місто декілька годин було без електропостачання.

Газу в Енергодарі немає вже близько місяця.

"Тобто місто було вже на межі гуманітарної катастрофи. Але завдяки злагодженій роботі фахівців атомної станції та комунальників вдалося за три години відновити всі ці життєво необхідні послуги", - заявив Орлов.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Автор: 

армія рф (17801) обстріл (29105) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+9
Колотять понти щоб Україна пішла на якісь поступки.
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12.08.2022 12:26 Відповісти
+9
КАПИТУЛИРОВАЛА ПРИЗНАЛА КРЫМ ЗА РОССИЕЙ И ДОНБАСС ДЕМИЛИТАРИЗИРОВАЛАСЬ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ МЕЖДУ УРАЛОМ И ТИХИМ ОКЕАНОМ.... не дождется ***** ***** сдохнет все одно раньше...
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12.08.2022 12:30 Відповісти
+9
Ситуація в Енергодарі критична з моменту коли туди кацапня приперлася. Як вона туди потрапила? Може клован в черговому відосіку розповість?
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12.08.2022 12:36 Відповісти
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МАГАТЕ вже летит із спецназом
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12.08.2022 12:20 Відповісти
Ага, якомога далі від АЕС
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12.08.2022 12:24 Відповісти
Колотять понти щоб Україна пішла на якісь поступки.
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12.08.2022 12:26 Відповісти
КАПИТУЛИРОВАЛА ПРИЗНАЛА КРЫМ ЗА РОССИЕЙ И ДОНБАСС ДЕМИЛИТАРИЗИРОВАЛАСЬ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ МЕЖДУ УРАЛОМ И ТИХИМ ОКЕАНОМ.... не дождется ***** ***** сдохнет все одно раньше...
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12.08.2022 12:30 Відповісти
Китай після ваших слів:
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12.08.2022 12:34 Відповісти
Понтыгон рабZeи занимается шантажом уже больше ста лет...
Фишка такая у быдла Шариковых...
Киев взяли уже за три дня и шесть месяцев...вояки сраные...
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12.08.2022 12:32 Відповісти
Ситуація в Енергодарі критична з моменту коли туди кацапня приперлася. Як вона туди потрапила? Може клован в черговому відосіку розповість?
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12.08.2022 12:36 Відповісти
Пр******, понять і простіть
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12.08.2022 12:39 Відповісти
Там не было наших ,как сказал люся после захвата Мелитополя ,Бердянска и Энергодара рашистами
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12.08.2022 12:55 Відповісти
Ну так правильно, як і Херсонську та Запорізьку області.
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12.08.2022 13:17 Відповісти
после войны на зоне петухи их будут "прощать"
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12.08.2022 13:12 Відповісти
Як би цього не хотілось, дуже сумніваюсь, що когось із вищого керівництва посадять.
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12.08.2022 13:41 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:22 Відповісти
 
 