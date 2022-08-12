Жорстокий напад на тероборонівця у Павлограді: суд випустив на волю ще двох спільників кримінального авторитета Петровського

Апеляційний суд Дніпропетровської області відпустив на волю ще двох підозрюваних, які побили офіцера ЗСУ серед білого дня на АЗС у Павлограді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gorsovet.com.ua та "Наше місто".

Це сталось через дев'ять днів після того, як на волю вийшов ще один причетний до побиття військового кримінальний авторитет з Павлограда Артур Матраницький на прізвисько Мальоля. Його називають "смотрящім" Олександра Петровського (Нарика), який у перші дні війни втік за кордон.

Він вийшов на волю 2 серпня.

Затримання кримінального авторитету було чи не найбільш обговорюваною подією березня цього року. Мальоля та ще двоє злочинців, причетні до побиття на заправці "ОККО" керівника ТрО, який завадив їм незаконно провезти через блокпост зброю та боєприпаси, були впіймані силовиками.

Читайте також: Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном

Красногвардійський районний суд Дніпра затвердив угоду про визнання вини та призначив Мальолі покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.

26 березня у місті Павлограді Дніпропетровської області співробітниками СБУ жорстко було затримано трьох кримінальних авторитетів, які тероризували громадян та погрожували бійцям територіальної оборони міста. Але, незважаючи на гучні звинувачення усі троє нападників, котрі побили тероборонівця Павлограда, вийшли на волю.