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Жорстокий напад на тероборонівця у Павлограді: суд випустив на волю ще двох спільників кримінального авторитета Петровського

нарік

Апеляційний суд Дніпропетровської області відпустив на волю ще двох підозрюваних, які побили офіцера ЗСУ серед білого дня на АЗС у Павлограді.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gorsovet.com.ua та "Наше місто".

Це сталось через дев'ять днів після того, як на волю вийшов ще один причетний до побиття військового кримінальний авторитет з Павлограда Артур Матраницький на прізвисько Мальоля. Його називають "смотрящім" Олександра Петровського (Нарика), який у перші дні війни втік за кордон.

Він вийшов на волю 2 серпня.

Затримання кримінального авторитету було чи не найбільш обговорюваною подією березня цього року. Мальоля та ще двоє злочинців, причетні до побиття на заправці "ОККО" керівника ТрО, який завадив їм незаконно провезти через блокпост зброю та боєприпаси, були впіймані силовиками.

Читайте також: Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном

Красногвардійський районний суд Дніпра затвердив угоду про визнання вини та призначив Мальолі покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.

26 березня у місті Павлограді Дніпропетровської області співробітниками СБУ жорстко було затримано трьох кримінальних авторитетів, які тероризували громадян та погрожували бійцям територіальної оборони міста. Але, незважаючи на гучні звинувачення усі троє нападників, котрі побили тероборонівця Павлограда, вийшли на волю.

Автор: 

побиття (954) Павлоград (129) військовослужбовці (4805) Петровський Олександр (35) тероборона (386)


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Топ коментарі
+49
Корумпована судова гілка влади ось і результат.
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12.08.2022 12:39 Відповісти
+33
треба на волі їх і зажмурити
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12.08.2022 12:39 Відповісти
+32
Як то ще "тероборонівця" не звинуватили.
А те що відпустили бандюків, то тут треба придивитися до судді який відпустив. Бо просто так не відпускають!
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12.08.2022 12:40 Відповісти
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так. але це робили зацікавлені в своїй країні італійці, своїми руцями під тиском суспільства. Так само і в нас. Американці не приїдуть розбудовувати Україну. Вони інвестують кошти і ставлять нам вимоги, та працюємо ми.
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12.08.2022 13:43 Відповісти
я не Любаня, а ви читати не вмієте. За нас роботу цю ніхто робити не буде, окрім нас самих. Наглядний приклад - Афгагістан, Мирославуня.
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12.08.2022 13:39 Відповісти
отак о зермаки рехвормують судочинство України ..
та какаяразніца.. да, зебіли?
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12.08.2022 13:22 Відповісти
страной правит криминал а бубочки дерьмаки мальчики на подпевках
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12.08.2022 13:24 Відповісти
Все з точністью до навпаки.
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12.08.2022 17:33 Відповісти
Всі ці ублюдки при владі-Єрмак, Татаров і Ко працюють на руйнацію держави зсередини. Відверта корупція і факти зливаються в західне суспільство для дискредитації. Все частіше чути в Америці про корупцію Коломойського, Зеленського,Єрмака і української влади на загал і подається це все виключно для дискредитації українського опору. Із цим треба щось робити негайно до наступних виборів в Америці! Зеленського, ці корупціонери зробили «священною коровою», котрого не на часі чіпати але це все смердить до небес!!!
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12.08.2022 13:29 Відповісти
Чим кращий зєлєньський ? Облизуватимемо?
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12.08.2022 16:48 Відповісти
Военного избили криминальные утырки во время войны и их отпустили представляю что дальше будет...Хотя чему удивляться - коллаборантов пачками отпускают под небольшой залог!Все катится в пропасть с 2019 года через избирателей-приколистов.
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12.08.2022 13:33 Відповісти
Так було ДО і ВСІ роки незалежності України.
Хоч недоторканність, розділяюча людей на тих, кому все можна і терпіл, ліквідована?
Всі, хто рветься до влади, обіцяють це зробити, але не робить ніхто.
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12.08.2022 18:24 Відповісти
До 19го року усе було добре? Пан собаков з паном потрошенко добре по знущалися з країни, коли реформували поліцію.
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13.08.2022 12:50 Відповісти
"Країна мрій" Зеленського, коли один дзвінок з ОПи і підозрюваних в протиправних діях
випускають, або роблять потерпілими.
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12.08.2022 13:39 Відповісти
Привели до влади ушльопка
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12.08.2022 16:49 Відповісти
ОПГ Палатного(Вафля) и Кличка (Тормоз) накопили много оружия. Один из складов был в Отеле Хрещатик. Плотно общаются с кадыровцами и российской мафией, готовились сдать Киев.
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12.08.2022 13:42 Відповісти
Я дивлюсь що активному народу потрібно брати зброю та вистрілювати цих авторітетів, суддів, продажних ментів, та колаборантів (і тих хто дав наказ розмінувати Чонгар)
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12.08.2022 13:47 Відповісти
Самі незникнуть,й гадити неприпинять. Щури й життя несумісні
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12.08.2022 16:44 Відповісти
Вибачте, але це ****** на заклики до повалення влади і президента включно.
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12.08.2022 17:25 Відповісти
татаров це все покриває
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12.08.2022 13:58 Відповісти
бери вище
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12.08.2022 14:25 Відповісти
А,хто створив татарових,єрмаків,й хто їх покриває ...?
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12.08.2022 16:45 Відповісти
Цей випадок показує , що наша судова система повна *****. І якщо влада не може з цим нічого зробити, треба міняти владу. У конституційний засіб звичайно. На виборах.
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12.08.2022 14:14 Відповісти
Зеля не допустить вибори в нашій країні.
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12.08.2022 14:56 Відповісти
Поки йде війна, виборів не буде. Тому зешобла буде якомога довго затягувати бойові дії.
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12.08.2022 15:03 Відповісти
Ой, защитничек нашёлся порошенка, та у него на лбу написано - жидяра самая настоящая. Да по всему видать, ты тоже с его же племени.
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12.08.2022 19:14 Відповісти
Так ми не виграем ніколи.
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12.08.2022 14:15 Відповісти
Неякісна робота 'суду' потребує корегування Суспільство повинно контролювати Усі процеси в країні!!! Інституції несправляються
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12.08.2022 14:15 Відповісти
Тимчасово на місяць запровадити суд Лінча.
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12.08.2022 14:38 Відповісти
Які ще "авторитети"?! У цей час мають ходити і озиратися, ш
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12.08.2022 14:32 Відповісти
Цей авторитет не ходив озираючись ні за Порошенка ні за Зеленського. А навіть отримував урядові нагороди.
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12.08.2022 14:36 Відповісти
Чекайте, а зеботи тут розповідали, що Нарік - великий друг Пороха і тому його і його посіпак не чіпають. Так Петі при владі вже нема три роки, але посіпак Наріка все рівно випускають...
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12.08.2022 14:50 Відповісти
Угоду про винання винуватості сторона обвинувачення (прокурор) укладала, де вже було прописане узгоджене з обвинуваченим покарання, яке суд лише затвердив, але у статті про це ні слова)
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12.08.2022 15:02 Відповісти
Прикольно вы живете
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12.08.2022 15:06 Відповісти
....таке.
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12.08.2022 15:56 Відповісти
Піф-паф тихенько...ніяк???
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12.08.2022 15:09 Відповісти
ОПГ СН своих не бросает. Янелох им медальки повесит за оборону... туалета.
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12.08.2022 15:12 Відповісти
Подонки в мантиях! Таких судей нужно на скамью подсудимых
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12.08.2022 15:58 Відповісти
Судьи получают под сотню тысяч от государства и, судя по всему еще и от мафии.
И прекрасно себя чувствуют при таком позорном судилище.
Что делать с ублюдкам понимают все нормальные украинцы, а вот с судьей что делать?!
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12.08.2022 15:59 Відповісти
(((((
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12.08.2022 16:14 Відповісти
З тими судами гнилими нема ради. Та яка европа!? Нас з такою сранню, навіть в Африці не захочуть бачити. Розвівся гадюшник стріляти і різати нема кому цю нечисть! Чому у вікна аграріїв ракети залітають? а до суддів ні? на одна паскуда суддівська не постраждала від ракети. От чому так?
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12.08.2022 16:25 Відповісти
Ось тому теробороні по законам воєнного часу треба валити цю гидоту і не буде проблем.
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12.08.2022 16:38 Відповісти
Очевидно в Павлограді крім Територіальної оброни треба формувати ще й партизанський загін, бо без цього до ЄС з її верховенством права ми до тягнемо...
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12.08.2022 17:15 Відповісти
судей нужно гнать нахер всех, вот просто вообще всех, это династии, выращенные при совке, то есть в основе их жизненного и судейского принципа лежит не закон, а подчинение власть имущим, причем бесприкословное, в основе лежит принцип ничтожества, вознесенного питерским переворотом из самых низов общества к его вершинам, и более того наделенным правом вершить чужие судьбы по праву владения револьвером, кожанной курткой, сапогами ,картуза со звездой и обращения "Товарищ". Этой твари вообще не нужно было никакое правосудие, более того, он сам раньше не раз попадал к нему в лапы за воровство и имел к нему лютую ненависть.... Он легко доставал револьвер из кобуры и сам вершил "правосудие" по своему хотению или банальному желанию ограбить. Чуть устаканились времена, люди обладавшие мозгами, пришли к тому , что мочить людей из револьверов направо и налево нельзя, нужна "какая-никакая" законность, ну то-есть если очень хочется застрелить кого-то или отобрать его собственность ,то можно, если ты конечно бывший обладатель сапог,кожанки и револьвера, но надо посредством "суда" придать этому делу вкус вид и запах "законности" нужен приговор"суда", который оправдает твое людоедство..... Вот тут и выходят на сцену прабабушки и прадедушки нынешних судей, да, я утверждаю, что система закрытая, и посторонний в нее попадает либо посредством родственных отношений, либо посредством взятки, благо алчность людей из системы никто не отменял, безусловно есть еще процентов 10 идеалистов ,которые хорошо учились в школе и юридическом вузе, которых система впускает, что бы иметь право сказать: ну вот смотрите же, вот вам человек , честный и не предвзятый (честность и непредвзятость это на момент входа туда молодого юриста, впоследствии и то и другое начинает стремиться к нулю) В основе своей система имеет холуёв власти, с которой у них негласный договор, судьи выполняют "телефонное право" взамен власть не трогает их за взятки, взятки еще раз взятки и как вишенка на тортике прочие мелкие прегрешения как то езда бухим за рулем, стрельба по людям, езда по ним на машине и т.д.и т.п. В последние годы, может 20 может 40, судейская кодла еще и поняла, что власть ослабла, и не может вывезти в их в пещанный карьер, и стрельнуть в затылок, потому начала хамить еще и самой власти, попробуй уволь меня, по судам затаскаю и выиграю, будешь своим сраным государством еще и содержать меня до смерти.... Пока к власти не придут люди , которым не нужен нечестный суд, потому как честному человеку не нужны их услуги, династии продолжатся, и все родственники судей из системы будут очень удачливыми бизнесменами, ни один из президентов этой страны пока не решился, потому что всем без искючения президентам украины нужны были судьи с лакейским вышколом "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?" нынешний такой-же, очень надеюсь что будущий, хоть один, первый послевоенный, окажется человеком , которому не нужны услуги шельмоватого суда, и которому вообще не нужны лакеи..... И надеюсь у него найдется время, на слом системы судов, и постройки новой, ну хотя-бы американского типа. Повязка у фемиды на глазах должна закрывать и уши и нос, и все остальные отверстия, рот только оставить, для оглашения честного решения суда.....
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12.08.2022 17:17 Відповісти
Нарики тут керують усім... за нариків наші хлопці житя віддають?
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12.08.2022 17:22 Відповісти
Чому суддя і бандюги ходять щє живі,куди дивлятся соратніки по зброї.
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12.08.2022 20:07 Відповісти
"за шо жеж мы боролись, за шо жеж мы страждали, за шо жеж проливали свою кров? Они жеж там пирують, они жеж там гуляють, а мы деж подавай им сыновьев..." Л.Утесов
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14.08.2022 01:26 Відповісти
Бандиты, прокуроры и судьи - одна ОПГ.
Случай резонансный, чтобы его не заметить в ОП. А вот заметят ли?
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14.08.2022 21:14 Відповісти
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