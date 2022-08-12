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Новини Війна
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Українці повідомляють про рух ворожої техніки, чатботом "єВорог" скористалися вже 348 тисяч осіб, - Федоров

ворог,єворог

Громадяни повідомляють про переміщення російських військ на окупованих територіях та на лінії фронту

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за час роботи чатботу "єВорог" ним скористалися 348 тисяч людей. Наразі військовим потрібна інформація про бензовози, позиції артилерії, польові аеродроми гвинтокрилів, радіолокаційні станції, склади з боєприпасами, транспортування техніки залізницею, скупчення та переміщення колон техніки.

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"Не забувайте про безпеку. Ставте телефон на беззвучний режим, не підходьте до окупантів близько. Після надсилання повідомлення видаліть із галереї фото/відео та історію листування із чатботом єВорог", - наголосив Федоров.

армія рф (17801) Федоров Михайло (887) чат-бот (42)


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Іх би зразу погладити
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12.08.2022 12:53 Відповісти
думаю інформацію ретельно перевіряють... бо й туди можуть влізти дезинформатори...
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12.08.2022 12:58 Відповісти
звичайно , просто дрон вже знає де конкретно летіти ...
Ніхто по телефонній наводці - зразу пуляти не буде

Доречі , а у цій війні - замічені "надувні танки" ?
Москалі так любили ними бавитися ... ,але новин з України з ними нема ...
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12.08.2022 14:12 Відповісти
А вы ещё не слили базу в ФСБ? Или прессу?
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13.08.2022 11:21 Відповісти
 
 