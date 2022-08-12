В Україні щодня гинуть або зазнають поранень 500 російських військових, - NYT

Втрати російських військ в Україні становлять 500 росіян щодня, тому наступ Росії сповільнився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Видання, посилаючись на коментарі чиновників адміністрації президента США Джо Байдена та військових експертів, зазначає, що через приголомшливо високий рівень російських втрат в Україні, Росія не зможе захопити весь східний регіон України в поточному році.

Темпи наступу росіян на Сході ще більше сповільнилися після прибуття американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони.

Читайте також: Морські піхотинці знищили ворожу БМД та ліквідували 8 окупантів

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Вони домоглися певних успіхів на Сході, хоча і не дуже великих за останні пару тижнів, але це обійшлося російським військовим дуже дорого через те, наскільки добре діяли українські військові і яку допомогу вони отримали", - наголосив у коментарі NYT Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.

Два американських чиновники висловили думку, що така оцінка втрат Росії включає близько 20 тисяч загиблих, з них 5 тисяч осіб, ймовірно, є найманцями ПВК "Вангера". Оцінки озвучених втрат Росії засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ на місцях.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА