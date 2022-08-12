В Україні щодня гинуть або зазнають поранень 500 російських військових, - NYT
Втрати російських військ в Україні становлять 500 росіян щодня, тому наступ Росії сповільнився.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Видання, посилаючись на коментарі чиновників адміністрації президента США Джо Байдена та військових експертів, зазначає, що через приголомшливо високий рівень російських втрат в Україні, Росія не зможе захопити весь східний регіон України в поточному році.
Темпи наступу росіян на Сході ще більше сповільнилися після прибуття американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони.
"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Вони домоглися певних успіхів на Сході, хоча і не дуже великих за останні пару тижнів, але це обійшлося російським військовим дуже дорого через те, наскільки добре діяли українські військові і яку допомогу вони отримали", - наголосив у коментарі NYT Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.
Два американських чиновники висловили думку, що така оцінка втрат Росії включає близько 20 тисяч загиблих, з них 5 тисяч осіб, ймовірно, є найманцями ПВК "Вангера". Оцінки озвучених втрат Росії засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ на місцях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В "котле" под Минском 356 тысяч...в котле под Киевом 650 000...в других котлах по 100 000 тысч...остальные разбежались по лесам болотам хуторам...
ОSINT-исследователи провели мониторинг русской «спецоперации по «демилитаризации» высокопоставленных лиц российской армии, ссылаясь на минимальные подтвержденные потери российских офицеров в Украине из открытых списков имен и званий.
По их сообщениям, на 12 августа число отправившихся на «концерт к Кобзону» составило ровно 1000 человек. Из них 2 генерал-лейтенанта и 8 генерал-майора армии РФ.
Остальные - ниже по званию, но не менее болезненные потери, так как воспитать толковых полковников, капитанов и т.д. - нужен не один год.
Но это раБеда...
Подсчет банально прост..
На 22 июня 1941г. В СССР проживало 170млн...в 1948 году 110...