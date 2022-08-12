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Новини Війна
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В Україні щодня гинуть або зазнають поранень 500 російських військових, - NYT

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Втрати російських військ в Україні становлять 500 росіян щодня, тому наступ Росії сповільнився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Видання, посилаючись на коментарі чиновників адміністрації президента США Джо Байдена та військових експертів, зазначає, що через приголомшливо високий рівень російських втрат в Україні, Росія не зможе захопити весь східний регіон України в поточному році.

Темпи наступу росіян на Сході ще більше сповільнилися після прибуття американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони.

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"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Вони домоглися певних успіхів на Сході, хоча і не дуже великих за останні пару тижнів, але це обійшлося російським військовим дуже дорого через те, наскільки добре діяли українські військові і яку допомогу вони отримали", - наголосив у коментарі NYT Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.

Два американських чиновники висловили думку, що така оцінка втрат Росії включає близько 20 тисяч загиблих, з них 5 тисяч осіб, ймовірно, є найманцями ПВК "Вангера". Оцінки озвучених втрат Росії засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ на місцях.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

армія рф (17801) знищення (7542) втрати (4443) New York Times (55)


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Топ коментарі
+12
Весь світовий шлак суне на засрашку на заробітки.
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12.08.2022 13:20 Відповісти
+8
Що ніс учора Стівен Сігал у студії Соловьйова про азовців та Оленівку, про котрих він тіпа зніає фільм - це важко навіть переказати, це тупіше ********** й Симонян !!!
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12.08.2022 13:18 Відповісти
+6
М'ясо. Тупе, ї@ануте м'ясо.
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12.08.2022 13:18 Відповісти
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Патєрь нєт. 😆
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12.08.2022 13:17 Відповісти

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12.08.2022 14:05 Відповісти
Що ніс учора Стівен Сігал у студії Соловьйова про азовців та Оленівку, про котрих він тіпа зніає фільм - це важко навіть переказати, це тупіше ********** й Симонян !!!
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12.08.2022 13:18 Відповісти
Весь світовий шлак суне на засрашку на заробітки.
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12.08.2022 13:20 Відповісти
А ще, це тупе створіння систематично лупцювало свою жінку...Коротше кажучи-сциклива мурлина!
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12.08.2022 15:04 Відповісти
М'ясо. Тупе, ї@ануте м'ясо.
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12.08.2022 13:18 Відповісти
Что то мне кажется, что намного больше, и вот почему. Возьмём пандемию ковида. Ежедневно озвучивались цифры смертей. И при этом я лично не знал ни одного умершего. Более того, в моем окружении (пусть это будет 100 человек) никто даже не болел. Думаю, что так у большинства. Теперь о войне. Достаточно прошерстить соцсети. Кругом соболезнования, лады калины и проливание слез по брату, сыну, другу и т.д. Вот чисто статистически или с ковидом врали или реально рэфия намного больше народу теряет. Потому что слишком большой круг тех, у кого кто то отбыл к кабзону
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12.08.2022 13:21 Відповісти
Маловато...
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12.08.2022 13:21 Відповісти
С 22 июня по 1 октября 1941 года в плен сдались 4 миллиона красных армейцев..типа дедываевалов...
В "котле" под Минском 356 тысяч...в котле под Киевом 650 000...в других котлах по 100 000 тысч...остальные разбежались по лесам болотам хуторам...
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12.08.2022 13:23 Відповісти
походу безвідмовні за гроші, як АК, кацапські самки разом з представиками народів Кавказу давно вже працюють над питанням демографії по-узьки, допоки їх кацапи-дебіли гинуть сотнями за унітази
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12.08.2022 13:35 Відповісти
ещё нарожаем.
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12.08.2022 13:37 Відповісти
1000 убитых высокопоставленных русских офицеров по состоянию на 12 августа

ОSINT-исследователи провели мониторинг русской «спецоперации по «демилитаризации» высокопоставленных лиц российской армии, ссылаясь на минимальные подтвержденные потери российских офицеров в Украине из открытых списков имен и званий.

По их сообщениям, на 12 августа число отправившихся на «концерт к Кобзону» составило ровно 1000 человек. Из них 2 генерал-лейтенанта и 8 генерал-майора армии РФ.

Остальные - ниже по званию, но не менее болезненные потери, так как воспитать толковых полковников, капитанов и т.д. - нужен не один год.
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12.08.2022 13:41 Відповісти
норм, бо щось забагато наших коментаторів підхопили і почали розносити ******** гіркіна з його 1 до 10 на користь орків через перевагу в артилерії
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12.08.2022 13:42 Відповісти
Від оцього"або" вся ця цифра набуває абстрактності. Це можна розуміти 1 вбитий і 499 пальця поранили. Те саме стосуєься даних Генерального штабу. На початку війни я точно пам`ятаю, що біля цирфри була присписка "вбито і поранено". Зараз вже її немає. Але всі кажуть вже точно про вбитих виходячи із першої цифри втрат.
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12.08.2022 14:05 Відповісти
На самом деле бавовна бахнула в Крыму славно...аж на трёх направлениях одновременно...авиаполк рабZeи подох смертью не храбрых крыс путлера.. но патерь нет...привычная фраза Козлашенкова...
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12.08.2022 14:39 Відповісти
Дохлый совок победил Гитлера...немцев сдохло 7 мильонов..советских 60...
Но это раБеда...
Подсчет банально прост..
На 22 июня 1941г. В СССР проживало 170млн...в 1948 году 110...
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12.08.2022 14:44 Відповісти
 
 