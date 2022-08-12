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Новини Війна
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У Харкові затримали російського агента, що коригував ракетні обстріли облдержадміністрації, - СБУ

сбу

У Харкові затримано ворожого агента, за "наводкою" якого окупанти здійснили ракетні удари по будівлі облдержадміністрації та 7 цивільних об’єктах.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

В ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь впровадженого ФСБ агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті та передавав окупантам геолокації міської інфраструктури.

Як повідомляється, за його "наводкою" росіяни здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах. Для передачі координат загарбникам, затриманий використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Розвіддані переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

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За даними слідства, чоловік раніше працював у правоохоронних органах, був завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніма та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в "режим очікування".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, на зв’язок з ворожим агентом вийшов його російський "куратор" і поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупантів, вони обіцяли "вивести" його на територію Росії і оформити громадянство країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині СБУ виявила 60 осіб, що передавали ворогу розвіддані та готували диверсії. ФОТОрепортаж

Під час обшуку за його місцем проживання, правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємного листування з представником спецслужб РФ.

Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

росія (65994) СБУ (12954) зливання інформації (71) секретна інформація (36)


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Топ коментарі
+5
На шибеницю гниду,бо інакше діла не буде.
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12.08.2022 13:30 Відповісти
+3
Де багато обстрілів, там є наводчики.
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12.08.2022 13:25 Відповісти
+2
НЕ корегувальник, масовий вбивця. Покарання має відповідати злочину, а не "під заставу".
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12.08.2022 14:08 Відповісти
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Де багато обстрілів, там є наводчики.
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12.08.2022 13:25 Відповісти
На шибеницю гниду,бо інакше діла не буде.
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12.08.2022 13:30 Відповісти
10 раз одну і теж новину мусолять.
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12.08.2022 13:34 Відповісти
рік умовно
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12.08.2022 13:37 Відповісти
Чомусь всі навідники колишні мусора?
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12.08.2022 13:39 Відповісти
його фамілія єрмак?
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12.08.2022 13:55 Відповісти
НЕ корегувальник, масовий вбивця. Покарання має відповідати злочину, а не "під заставу".
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12.08.2022 14:08 Відповісти
Гарно "упакований" ментяра.
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12.08.2022 14:15 Відповісти
Як повідомляється, за його "наводкою" росіяни здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об'єктах. Для передачі координат загарбникам, затриманий використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. - Всі ці дані є в Google Maps, або в Google Erth.
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12.08.2022 14:37 Відповісти
По данным следствия, мужчина ранее работал в правоохранительных органах....
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12.08.2022 15:14 Відповісти
А у нас половина предателей - это работники правооханительных органов. Там отбор этой породы быдла происходит еще с детства.
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12.08.2022 17:31 Відповісти
 
 