У Харкові затримали російського агента, що коригував ракетні обстріли облдержадміністрації, - СБУ

У Харкові затримано ворожого агента, за "наводкою" якого окупанти здійснили ракетні удари по будівлі облдержадміністрації та 7 цивільних об’єктах.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

В ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь впровадженого ФСБ агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті та передавав окупантам геолокації міської інфраструктури.

Як повідомляється, за його "наводкою" росіяни здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах. Для передачі координат загарбникам, затриманий використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Розвіддані переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

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За даними слідства, чоловік раніше працював у правоохоронних органах, був завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніма та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в "режим очікування".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, на зв’язок з ворожим агентом вийшов його російський "куратор" і поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупантів, вони обіцяли "вивести" його на територію Росії і оформити громадянство країни-агресора.

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Під час обшуку за його місцем проживання, правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємного листування з представником спецслужб РФ.

Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.