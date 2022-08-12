Росія від початку війни не дозволяє забезпечувати окуповані території ліками, - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території України ліками через гуманітарні коридори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, прор це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я

"З початку війни Росія жодного разу не надала Україні можливості забезпечити тимчасово окуповану територію лікарськими засобами гуманітарними коридорами", - зазначив заступника міністра Олександр Комаріду.

За його словами, Росія не дозволяє забезпечити ліками тимчасово окуповану Херсонщину, при цьому "трапляються такі цинічні випадки, коли окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від Росії".

"МОЗ зверталося до міжнародних партнерів – Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров'я, організації "Лікарі без кордонів", проте не отримало жодних гарантій безпеки та підтверджень організації гуманітарних коридорів", — сказав він.

Водночас він наголосив, що у прифронтових регіонах працює держпрограма реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки", а також точки видачі ліків, які надходять як гуманітарна допомога.

Також читайте: Ляшко закликав міжнародні організації сприяти доставці ліків на окуповані Росією території