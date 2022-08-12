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Новини Війна
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Росія від початку війни не дозволяє забезпечувати окуповані території ліками, - МОЗ

ліки

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території України ліками через гуманітарні коридори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, прор це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я

"З початку війни Росія жодного разу не надала Україні можливості забезпечити тимчасово окуповану територію лікарськими засобами гуманітарними коридорами", -  зазначив заступника міністра Олександр Комаріду.

За його словами, Росія не дозволяє забезпечити ліками тимчасово окуповану Херсонщину, при цьому "трапляються такі цинічні випадки, коли окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від Росії".

"МОЗ зверталося до міжнародних партнерів – Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров'я, організації "Лікарі без кордонів", проте не отримало жодних гарантій безпеки та підтверджень організації гуманітарних коридорів", — сказав він.

Водночас він наголосив, що у прифронтових регіонах працює держпрограма реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки", а також точки видачі ліків, які надходять як гуманітарна допомога.

Також читайте: Ляшко закликав міжнародні організації сприяти доставці ліків на окуповані Росією території

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А разве не оккупирующая сторона должна это делать? Что Амнистия об этом думает? Не происходит ли нарушение прав гражданского населения?
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12.08.2022 13:19 Відповісти
Це ще один метод знищення українців. Люди непомітно будуть вмирати вже без зброї. Навіть здоровій людині буде достатньо перманентного стресу, відсутність медичного обслуговування та ліків.

Ми домашнього улюбленця втратили саме через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і зробити аналіз крові не було ніякої можливості. Ми вже були готові їхати до Стойкова на окуповану Київщину, але не встигли.
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12.08.2022 13:30 Відповісти
а чому це питання не піднімається на радбезі оон? воно не важливе?
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12.08.2022 13:34 Відповісти
Раша веде політику геноциду українського народу
раше потрібна гола земля , щоб завести сраних узкоглазихкацапів і казати , що вони і е потомки Київської русі
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12.08.2022 13:53 Відповісти
оккупант и должен заботиться о тех, кто его долго ждал
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12.08.2022 14:10 Відповісти
Нічого дивного бо лапатнікі і територію своєї балалайні ліками як це потрібно не забезпечували ніколи...
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12.08.2022 16:43 Відповісти
 
 