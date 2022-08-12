УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12764 відвідувача онлайн
Новини
1 415 18

Штайнмаєр планує візит в Україну, німецька сторона над цим працює, - посол Фельдгузен

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом, німецька сторона працює над його організацією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну. - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, - цей візит буде", - сказала вона.

Фельдгузен зауважила, що не може назвати дату візиту.

"Але сподіваюсь, що скоро", - зазначила посол Німеччини.

Читайте також: Зеленський знову запросив президента Німеччини Штайнмаєра до Києва, - посол Мельник

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром 5 травня запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту президента Німеччини в Україну.

Автор: 

візит (1610) Німеччина (7475) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346) Фельдгузен Анка (111)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Хочет свою формулу привезти?
показати весь коментар
12.08.2022 13:21 Відповісти
+3
На Банковую, только после посещения Бучи, Ирпеня...
показати весь коментар
12.08.2022 13:33 Відповісти
+3
Нафіг не потрібно. Своїх зрадників вистачає.
показати весь коментар
12.08.2022 13:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочет свою формулу привезти?
показати весь коментар
12.08.2022 13:21 Відповісти
Вже нову.
показати весь коментар
12.08.2022 13:27 Відповісти
В нього формул як у Енштейна, світило кацапської науки.
показати весь коментар
12.08.2022 13:32 Відповісти
А шо там планировать? Сел на паровоз и приехал,как это делают все нормальные люди.
показати весь коментар
12.08.2022 13:23 Відповісти
Было бы желание, можно даже и на ешаке...
показати весь коментар
12.08.2022 13:31 Відповісти
Ща ***** на билет денёг подкинет и приедет)))))
показати весь коментар
12.08.2022 13:57 Відповісти
На Банковую, только после посещения Бучи, Ирпеня...
показати весь коментар
12.08.2022 13:33 Відповісти
На яку Банкову? Зустріч має відбутися в Пісках і тільки там.
показати весь коментар
12.08.2022 14:04 Відповісти
Нафіг не потрібно. Своїх зрадників вистачає.
показати весь коментар
12.08.2022 13:33 Відповісти
пошлите его и формулы которые он придумал с ****** подальше...
показати весь коментар
12.08.2022 13:36 Відповісти
Пошліть НХЙ цю російську курву !
показати весь коментар
12.08.2022 13:39 Відповісти
цікаво він зі своїм планом чи ні
показати весь коментар
12.08.2022 13:47 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 13:49 Відповісти
Навіщо в Україні ця КГБшна меркелівсько-путінська гнида?
показати весь коментар
12.08.2022 13:53 Відповісти
о зелена пліснява знову бикує..а потім ображається що леопарди не дають... ідіотія як вона є
показати весь коментар
12.08.2022 14:00 Відповісти
И на хрена нам нужен єтот путинский фашист Штайнмаер со своей припи....денной формулой или своими новыми добавлениями к минским соглашениям?? Вам не хватило одного раза обжечься с этим гандоном Штайнмаером и Меркель!!!*?? долой путинских холуёв!!
показати весь коментар
12.08.2022 14:05 Відповісти
Цієї гниди Нам невистачало! Своїх з надлишком...!
показати весь коментар
12.08.2022 14:13 Відповісти
 
 