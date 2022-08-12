Штайнмаєр планує візит в Україну, німецька сторона над цим працює, - посол Фельдгузен

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом, німецька сторона працює над його організацією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну. - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, - цей візит буде", - сказала вона.

Фельдгузен зауважила, що не може назвати дату візиту.

"Але сподіваюсь, що скоро", - зазначила посол Німеччини.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром 5 травня запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту президента Німеччини в Україну.