Штайнмаєр планує візит в Україну, німецька сторона над цим працює, - посол Фельдгузен
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом, німецька сторона працює над його організацією.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ.
"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну. - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, - цей візит буде", - сказала вона.
Фельдгузен зауважила, що не може назвати дату візиту.
"Але сподіваюсь, що скоро", - зазначила посол Німеччини.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром 5 травня запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту президента Німеччини в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль