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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Підтримував збройну агресію РФ, погрожував місцевим мешканцям і священнику: на Волині оголосили підозру переселенцю з Донеччини

сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту з Донеччини, який після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь

Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, 40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька.

"Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід "руского міра" на Волинь", - розповіли в СБУ.

Крім того, чоловік погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної української церкви.

"Постійно погрожував висловами на кшталт: "После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За колабораціонізм засуджено радника міського голови однієї із місцевих рад на Хмельниччині

Автор: 

СБУ (12954) русский мир (463) переселенці (986) підозра (785)


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Топ коментарі
+60
Надо было его втихаря порезать и закопать, ***** те суды для петушни даунбаской
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12.08.2022 13:31 Відповісти
+29
На Волині мабуть дерева закінчилися! Хай приїдуть для консультацій на чернігівську землю Не один такий ще в квітні "возвисився над землею"! Поліція "ноги до колін стерла" "розшукуючи" "зловмисників"!
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12.08.2022 14:05 Відповісти
+25
Так самое паскудное не то, что он говорил. Самое паскудное, что были уши которые его слушали. Он явно не один день там вещал на публику Хорошо, что нашелся священник, который в полицию обратился.
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12.08.2022 13:46 Відповісти
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Надо было его втихаря порезать и закопать, ***** те суды для петушни даунбаской
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12.08.2022 13:31 Відповісти
На Волині мабуть дерева закінчилися! Хай приїдуть для консультацій на чернігівську землю Не один такий ще в квітні "возвисився над землею"! Поліція "ноги до колін стерла" "розшукуючи" "зловмисників"!
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12.08.2022 14:05 Відповісти
А по-тихому ,нельзя было прикопать рашистскую мразь⁉️
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12.08.2022 14:40 Відповісти
На кукан питора!
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12.08.2022 13:34 Відповісти
відправте його до кацапів.... з нього вийде классний мобік на пару годин....
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12.08.2022 13:34 Відповісти
"Жору били всім селом" (с)
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12.08.2022 13:35 Відповісти
Так самое паскудное не то, что он говорил. Самое паскудное, что были уши которые его слушали. Он явно не один день там вещал на публику Хорошо, что нашелся священник, который в полицию обратился.
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12.08.2022 13:46 Відповісти
Даунецьк всюди даунецьк. Знаю не з чуток.
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12.08.2022 13:36 Відповісти
Та буде вам ярлики вішати. Там нормальних теж чимало. А покидьки є усюди. Навіть в Донецьку.
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12.08.2022 13:44 Відповісти
теж чимало? як би це було, то рюзьке мира не було б на лугондонії.
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12.08.2022 13:48 Відповісти
На Донбассе с самого его заселения жили русские и украинцы. Национальность там никогда не имела значения до того момента пока русские не начали продвигать идеи русского мира. Человек со здоровой психикой это не может поддерживать.

будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми Джерело:
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12.08.2022 13:58 Відповісти
ВСІ українці живуть на своїй єдиній землі - Україні (Русі)! А ВСІ кацапи, 100%, чи їх недалекі пращури приперлись в Україну зі свої смедячих мокшанських боліт! Така маленька відмінність....
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12.08.2022 14:46 Відповісти
На Донбассе никто не жил. Это было дикое поле ещё чуть больше 200 лет тому назад. Были отдельные поселения или зимовья.
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12.08.2022 15:10 Відповісти
За царським переписом 1897 року на Донбасі переважали українці! А русскіх почали завозити після того, як в Голодомор значна частина населення Донбасу вимерла і продовжили завозить після 1945.
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12.08.2022 15:30 Відповісти
Но ещё до Голодомора они все поддерживали большевиков, а не УНР.
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12.08.2022 17:05 Відповісти
Мура, ти така мура усруська, і досить смердіти своєю бидляцкою недомовою.
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12.08.2022 18:42 Відповісти
Шо ти мелеш? Це було не "Дике поле" а "Великий Луг"! Землі Низового війська запорізького Заселялися "хуторами" де селилися сімейні козаки - "гречкосії" Займалися переважно скотарством але вздовж річок - і землеробством Саме тому запорожці не залежали (як донські козаки) від поставок продовольства з північних хліборобських земель
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12.08.2022 21:13 Відповісти
"На Донбассе с самого его заселения жили русские и украинцы" - якщо точніше, то російські злочинці, яких імперія посилала на довічну каторгу в шахти. Пізніше до них долучилася бидлота, яку сталінські посіпаки завезли у виморені "вождьом народов" голодом села в товарних вагонах, позбиравши їх на вокзалах "руSSкай ґлубінкі". От звідки взялися "руSSкіє" на цих, споконвіку вкраїнських, землях. І їхні нащадки - то є нинішнє "насєлєніє бамбаса і луґандонії", якому так невистачає "руSSкаво міра". А та невелика частина нормальних, які залишилися - є потомками СПРАВЖНІХ хазяїв тої землі яких так боялася і яких нещадно знищувала "руSSкая" недоімперія у всі часи!
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12.08.2022 17:35 Відповісти
чимало, але не достатньо, шоб протистояти тій фігні. В Донецьку теж був свій Майдан. І він був теж кривавий (хоча і звичайно набагато менший за масштабом).
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Можна забрали людину з Даунбасу, але Даунбас з неї не забереться ніколи
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12.08.2022 14:01 Відповісти
Нє. У мене знайомі з донецька-луганська, З 14 воювали. І зараз, хто в ТРО, хто на фронті.
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12.08.2022 14:11 Відповісти
После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, Джерело:

Нужно это высказывания отдельного представителя восточных областей подготовить для будущего судебного процесса в ООН по конвенции по противодействию геноциду. Будем разбираться детально кто и с каких сторон готовил геноцид.
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12.08.2022 13:37 Відповісти
Разбираться с чем ⁉️Всегда творили ГЕНОЦИД исключительно -КАЦАПСКИЕ КОММУНЯКИ ,А ТЕПЕРЬ РАШИСТЫ ,ИХ ВЫРОДКИ !
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12.08.2022 14:45 Відповісти
І що, нікому було цю гнидь підвісити на смереку???
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12.08.2022 13:41 Відповісти
Сашко,де ти під Луцьком знайдеш смереку?Посадили ,поливали,побачили що довго росте.Взяли та й здали падлюку.А що зробиш,проти природи не підеш...
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12.08.2022 14:06 Відповісти
Некому, его еще и терпели столько времени, наверно сильно борзеть стал, вот кто-то и стуканул на этого ушлёпка, а так он же у родичей наверно там жил, вот и терпели как могли ... идиоты
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12.08.2022 14:09 Відповісти
Стукануть ***** , припершегося от "русского мира " , а не выслушивать угрозы
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12.08.2022 14:51 Відповісти
Тепер по всій країні, особливо на заході держави порозселялось таке створіння, що прийшло на все готове і знову за своє, але тут не Донбас, людям потрібно зразу заявляти на таких гнид.
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12.08.2022 13:43 Відповісти
Отрезать яйца,засунуть в пасть и отправить на родину!
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12.08.2022 13:45 Відповісти
В цій країні нічого не зміниться. Ніякого реального строку він не отримає. Нехай Зеля його громадянства позбавить. Слабо?
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12.08.2022 13:47 Відповісти
Нельзя, если у него оно единственное.
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12.08.2022 13:47 Відповісти
А где доказательства ,что у Корбана было ещё какое - то гражданство ⁉️Почему не отдали в руки ФБР КАЛАМОЯ уж у него ТОЧНО(он сам заявил)- три гражданства⁉️⁉️⁉️
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12.08.2022 14:55 Відповісти
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12.08.2022 13:47 Відповісти
Щож його ніхто не зарізав раніше? Яйця на Волині є?
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12.08.2022 13:54 Відповісти
а чого він втік ???? з данбасу????? там же якраз і пришли ті, кого він чекав???? ...може, він не просто даунбаский дурник, а мав суворий наказ?
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Логіка цим тваринам не відома.
Про схоу тварину читав ще у 2016му - втік з окупованого Донецька у Дніпро і там розповідав про те, як скоро росія прийде у Днупро і як росіяни "знесуть хунту" і тп маячню. Коли його колега спитав - куда він побіжить з Дніпра у такому випадку - створіння не знало, що відповісти і глупо клипало очима.
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12.08.2022 15:12 Відповісти
В Одесі таких повно. Спочатку роками чекали на "руській мір", а як тільки він почав наближатися - ні, навіть не до Одеси, а до Миколаєва - хутко здриснули до Західної Європи. Тепер чекають на "руській мір" там, у комфорті (чомусь саме їм надали окремі квартири... мабуть, тому що здриснули першими?).
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12.08.2022 16:38 Відповісти
І що, на Волині не найшлося нікого аби поріза це свинча на органи...?
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12.08.2022 14:03 Відповісти
А що, там місцевих не знайшлося, щоби виховну роботу провели? Але, якщо СБУ підійде відповідально і по законам воєнного часу, то нехай би попрацював на оборону.
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12.08.2022 14:05 Відповісти
Ахренеть. Это случайно не Виктор Федоррвич Янукович?
Очень похож на этого ******* донецкого.
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12.08.2022 14:12 Відповісти
Було цього тижня в Ківерцях.
Наче вся поліція туди з'їхалась - диверсантів шукати.
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12.08.2022 14:12 Відповісти
А чого він не на кацапію втік? Що гадав що і на Волині срач кацапський розведе
На гілляку скотиняку! І сказати сам повісився, бо незнайшов "гуССкава міра".
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12.08.2022 14:17 Відповісти
Старинная фраза звучит надежно. А был бы принят закон о коротком огнестреле как в Молдове в 1993г, не угрожал был этот утырок на Волыни, приехав с ордло. И ордло бы тоже ни какого бы не было! И ментов было бы меньше и на много, как показала мировая статистика, запросто на 40% можно сокращать их. И на лавках кури сколько хочешь, не попросят. И музыка резко бы затихала к 23ч. А за феерверки отдельная тема. Даже слово бы такое забыли. Та много разного. Но и здесь мы все просрали.
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12.08.2022 14:18 Відповісти
Все началось в конце 2004 года, начале 2005 года. Предположительно Ющенко вступил в сговор с россиянами, или скорее с пророссийскими силами, которые были представлены олигархами. Если Кучма отдал Донбасс им на разграбление, то с 2004/2005 началось продвижение националистических идей о превосходстве русской/российской нации.
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12.08.2022 14:23 Відповісти
Дивно, що він, такий борзий, ніразу в ліс по гриби не зходив ...
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12.08.2022 14:22 Відповісти
может, первая похоронка в село пришла ?
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12.08.2022 14:42 Відповісти
Ця домбаська мразота з 2014 го загадила Київ,а зараз розповзлася по всій Україні.Відрізнити від нормальних людей доволі просто-нахабні,хрюкають виключно руським нарєчієм,залишають після себе купу сміття,на зауваження реагують агресивно,являються прихильниками руського міра,у фаворитах різне політичне проросійське лайно,типу ригів,опзжоперів,шаріїв...Потенційні зрадники і сепаратюги.Вилупки від старих нічим не відрізняються,бо "виховувались" в одному домбаському хліві. Українці,будьте пильними,якщо поряд з вами з'явились подібні істоти- "перевиховання" буде дієвим виключно за допомогою фізичного впливу.
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12.08.2022 14:54 Відповісти
Таку курву на вінничіні, де ми зараз терміново мешкаємо, побили у черзі за гуманітаркою, почала там вякати нагла тварюка
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12.08.2022 15:20 Відповісти
Ці "біженці" вже розповзаються світом, треба щось з цим робити.
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12.08.2022 15:49 Відповісти
Проблема в нашій ВЛАДІ,яка чи то ЗДУРУ,чи то навмисно робить так,щоб вся лугандонська мерзота,яка отримала рашистські пашпорти та не здавши український,могла СПОКІЙНО переїхати в ЄС.Одна дура взагалі пропонує приймати БЕЗ ПАШПОРТІВ.Розповідаю на пальцях.Лугандонці,які раніше виїхали в лаптєстан і жінки,і чоловіки, з територіі РФ перетинають,по УКРАЇНСЬКОМУ ПАШПОРТУ,кордон з ЄС,як "біженці" і проповідують там,рашистську ідеологію,як громадяни України.А банкова їм підігрує.Що це?Дурість?Чи що?
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12.08.2022 16:11 Відповісти
Треба розуміти,що такої погані понаїхало з донбасу,стільки всюди,що навіть важко порахувати.Ця мерзота нічим не краще тієї яка сім років сиділа в лугандоні та мріяла про окупацію всієї України та яку,сьогодні мобілізують воювати проти України.Здавати житло переселенцям надо але тільки ПІСЛЯ постанови на військовий облік в військоматі.Всім інших(з дітьми,без дітей) палатку та в ліс.Вони дружин та дітей реєструють переселенцями а самі ховаються.Треба чітко розуміти ВОНИ тікали не від рашистської окупаціі а від війни.А це різні речі.Цей тупорилий,бо багато розповідав.А скільки таких мовчунів?
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12.08.2022 16:04 Відповісти
і шо, в цьому селі немає кому це гівно прикопать?
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12.08.2022 16:14 Відповісти
Що за підозру? Чому воно досі не в СІЗО? Потім присудять книжку почитати?
Україна - країна для українофобів.
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12.08.2022 16:21 Відповісти
Серед них багато вати яки тікали не від росіян а від ЗСУ яке як вони кажуть їх обстрілювало. І Ссукі ходять і зудять про це при кожному удобному випадку
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12.08.2022 16:25 Відповісти
 
 