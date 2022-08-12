Підтримував збройну агресію РФ, погрожував місцевим мешканцям і священнику: на Волині оголосили підозру переселенцю з Донеччини
Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту з Донеччини, який після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь
Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.
За даними спецслужби, 40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька.
"Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід "руского міра" на Волинь", - розповіли в СБУ.
Крім того, чоловік погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної української церкви.
"Постійно погрожував висловами на кшталт: "После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
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будут ... уничтожены...", "Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми Джерело:
Нужно это высказывания отдельного представителя восточных областей подготовить для будущего судебного процесса в ООН по конвенции по противодействию геноциду. Будем разбираться детально кто и с каких сторон готовил геноцид.
Про схоу тварину читав ще у 2016му - втік з окупованого Донецька у Дніпро і там розповідав про те, як скоро росія прийде у Днупро і як росіяни "знесуть хунту" і тп маячню. Коли його колега спитав - куда він побіжить з Дніпра у такому випадку - створіння не знало, що відповісти і глупо клипало очима.
Очень похож на этого ******* донецкого.
Наче вся поліція туди з'їхалась - диверсантів шукати.
На гілляку скотиняку! І сказати сам повісився, бо незнайшов "гуССкава міра".
Україна - країна для українофобів.