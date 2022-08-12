План РФ щодо легітимізації своєї армії на ЗАЕС провалився, більшість учасників Радбезу ООН розуміють ціну цинічних заяв, - Галущенко
Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння Росії, що прагне змінити світовий порядок.
Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний країнам-учасницям Радбезу ООН, всім, хто підтримав Україну у намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС, що черговий план Росії - на цей раз щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції - провалився", - зазначив він.
На переконання міністра, переважна більшість учасників засідання чудово розуміють ціну цих цинічних заяв і безсоромної маніпуляції з боку Російської Федерації.
"Сподіваюсь, така російська демонстрація презирства до здорового глузду і зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН стане драйвером для скорішого ухвалення рішення щодо спільної місії МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС для її деокупації і забезпечення ядерної безпеки світу", - додав Галущенко.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
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Сами-то в это верите? Если СЕЙЧАС, имея на руках все средства реального противодействия - не решают, то уж потом... потом тихо и мирно:
а) либо просто разгонят любой их митинг с которого они начнут решать
б) либо просто введут очередной карантин и будут все "решалы" сидеть по домам в масочках
в) комбинация вариантов "а" и "б".
г) после Победы ... Вы правда верите что кто-либо сможет хоть что-то решать против команды победившего в войне Верховного?
1) В маркетинге они сильнее. Плюс админресурс допуска к медиа. Как пример - см. предыдущие выборы. Что мешает поступить как с Порошенко, творчески доработав концепт? Причем тогда Зеля был - лишь клоун из сериала. А в условиях новых - будет победоносным Главнокомандующим.
2) Солдат мало. Остальных больше, а в их отношении куда как легче работает п.1
3) В легкую. Отбирается. Вводится карантин и солдаты сидят себе в масочках - кто по расположениям, кто по домам. Уже было.
4) Не забывайте главное - считать будет кто?
"Свободные" выборы... не более чем иллюзия. Просто потому что есть такая штука как деньги. И выборы - это из их поля боя, социально-экономического, на котором воины... мягко говоря слабее.
Запорізька АЕС окупована військами РФ ще 4 березня.
На 12-й день від початку війни...