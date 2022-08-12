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Новини Війна
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План РФ щодо легітимізації своєї армії на ЗАЕС провалився, більшість учасників Радбезу ООН розуміють ціну цинічних заяв, - Галущенко

заес,аес,запорізька

Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння Росії, що прагне змінити світовий порядок.

Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний країнам-учасницям Радбезу ООН, всім, хто підтримав Україну у намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС, що черговий план Росії - на цей раз щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції - провалився", - зазначив він.

На переконання міністра, переважна більшість учасників засідання чудово розуміють ціну цих цинічних заяв і безсоромної маніпуляції з боку Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Енергодарі критична. Відбувається найбільше загострення за останні 2-3 місяці, - мер Орлов

"Сподіваюсь, така російська демонстрація презирства до здорового глузду і зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН стане драйвером для скорішого ухвалення рішення щодо спільної місії МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС для її деокупації і забезпечення ядерної безпеки світу", - додав Галущенко.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Читайте також: Ситуація в Енергодарі критична. Відбувається найбільше загострення за останні 2-3 місяці, - мер Орлов

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Автор: 

Радбез ООН (869) Галущенко Герман (536) Запорізька АЕС (1427)


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Топ коментарі
+19
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12.08.2022 13:56 Відповісти
+12
Не перестаю удивляться как их вообще терпят еще в ООН, они же несут там полный бред, не поддерживают ни одной нормальной инициативы. Гнут свою гнилую линию и это все знают!
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12.08.2022 13:49 Відповісти
+4
Крадуть все.
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12.08.2022 13:47 Відповісти
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Кацапи збираються законсервувати ЗАЕС.
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12.08.2022 13:38 Відповісти
Крадуть все.
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12.08.2022 13:47 Відповісти
Не перестаю удивляться как их вообще терпят еще в ООН, они же несут там полный бред, не поддерживают ни одной нормальной инициативы. Гнут свою гнилую линию и это все знают!
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12.08.2022 13:49 Відповісти
Не перестаю удивляться,что ООН ещё не разогнали.
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12.08.2022 13:50 Відповісти
Сами себя не разгонят.
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12.08.2022 13:56 Відповісти
це як мати Північну Корею в Раді Безпеки тільки тому, що вони мають ядерну зброю.
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12.08.2022 14:22 Відповісти
Добре якщо так, а то орки зовсім інше кажуть...
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12.08.2022 13:56 Відповісти
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12.08.2022 13:56 Відповісти
Слухаючи Азію,то зешобла буде знесена. Не знаю хто їм це каже, але це не атака від орків, а розуміння що робить болото на сьогодні
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12.08.2022 14:48 Відповісти
Я бы не был так оптимистично настроен. В "свое время"... надо полагать - после Победы? Добро. Победили. Вернулись солдаты на гражданку. Сдали перед этим оружие в оружейки, и... начинают решать.
Сами-то в это верите? Если СЕЙЧАС, имея на руках все средства реального противодействия - не решают, то уж потом... потом тихо и мирно:
а) либо просто разгонят любой их митинг с которого они начнут решать
б) либо просто введут очередной карантин и будут все "решалы" сидеть по домам в масочках
в) комбинация вариантов "а" и "б".
г) после Победы ... Вы правда верите что кто-либо сможет хоть что-то решать против команды победившего в войне Верховного?
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12.08.2022 15:26 Відповісти
В отличии от рсукой *********, сев. кореи и прочих венесуэл, в Украине есть свободные выборы. Вернувшимся солдатам, сдавшим свое оружие, предоставлено право прийти на следующие выборы и поменять Зеленского на того, кого они считают достойным. Этого права никакая шобла у них не отберет.
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12.08.2022 16:16 Відповісти
Отберет. Легко и непринужденно.
1) В маркетинге они сильнее. Плюс админресурс допуска к медиа. Как пример - см. предыдущие выборы. Что мешает поступить как с Порошенко, творчески доработав концепт? Причем тогда Зеля был - лишь клоун из сериала. А в условиях новых - будет победоносным Главнокомандующим.
2) Солдат мало. Остальных больше, а в их отношении куда как легче работает п.1
3) В легкую. Отбирается. Вводится карантин и солдаты сидят себе в масочках - кто по расположениям, кто по домам. Уже было.
4) Не забывайте главное - считать будет кто?
"Свободные" выборы... не более чем иллюзия. Просто потому что есть такая штука как деньги. И выборы - это из их поля боя, социально-экономического, на котором воины... мягко говоря слабее.
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15.08.2022 09:45 Відповісти
Більшість але ж не всі?
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12.08.2022 14:26 Відповісти
Та понимают они то понимают---а потом вынимают. А сперматозодиды уже и тю-тю---вырвались!
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12.08.2022 14:31 Відповісти
Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня. Ще раз.

Запорізька АЕС окупована військами РФ ще 4 березня.

На 12-й день від початку війни...
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12.08.2022 15:19 Відповісти
ти ж не каєшся, 73%-тний
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12.08.2022 16:46 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:19 Відповісти
 
 