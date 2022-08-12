План РФ щодо легітимізації своєї армії на ЗАЕС провалився, більшість учасників Радбезу ООН розуміють ціну цинічних заяв, - Галущенко

Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння Росії, що прагне змінити світовий порядок.

Про це повідомив у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний країнам-учасницям Радбезу ООН, всім, хто підтримав Україну у намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС, що черговий план Росії - на цей раз щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції - провалився", - зазначив він.

На переконання міністра, переважна більшість учасників засідання чудово розуміють ціну цих цинічних заяв і безсоромної маніпуляції з боку Російської Федерації.

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"Сподіваюсь, така російська демонстрація презирства до здорового глузду і зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН стане драйвером для скорішого ухвалення рішення щодо спільної місії МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС для її деокупації і забезпечення ядерної безпеки світу", - додав Галущенко.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.