Медведєв щодо обстрілу ЗАЕС: В ЄС також є атомні станції і там так само можливі випадковості
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадковості".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Медведєв написав у Telegram.
Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".
"Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.
Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", - написав Медведєв.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян з них. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
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Заспокоює лише те, що через цього придурка транслюють саме погрози-фейки кремля
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
Той кацапський пророк транслював "чаянія народниє" рашиським мас
Не на вулиці, а чувак, якому ви платите за електроенергію щомісяця, і за опалення, раптом стоїть у вас під дверима з калашем і каже - якщо ви не будете йому *** смоктать, то завтра з вами може статися всяке. Нормальна людина в таких обставинах викликає копів і складає заяву. Дехто в Європі робить вигляд, шо нічого не відбувається і ващє все якось само розсосеться, а деякі так і взагалі напряму кажуть - "ну і шо? ну соснем ***, зато буде світло і опалення! і халявний білок теж!"
блаженні, це - у Богім Дусі, лагідні, засмучені через несправедливість, спраглі правди і праведності, милосердні, чисті серцем, миротворці, стійкі в переслідуваннях, що не бояться гонінь через віру в Бога. По-суті: поняття блаженства і розкриваються ознаками з дев'ятьох правил.
А москалі чомусь вирішили, що так вести себе можуть лише люди несповна розуму. Рашисти - вони і сімсот років тому рашисти. Не слідуйте їхнім наративам, якщо не рашист.
я би не легковажила з подібними заявочками
бо хто знає що на роісьці може зааплодувати хлопками..
дайте йому сєльодки!
Я вам вже казав і ще раз повторюю - Дімон своїм "ядєрним пєплом" для України робить більше, ніж Зєля зі своїми гундявими відосіками. А ви його ще вбить пропонували. Хто тоді буде ралаштовувати проти рашки весь світ?
Дорогие подписчики и гости канала! У президента России Владимира Путина специфическое чувство юмора. Юмор и издевки Путина прекрасно понимают в кремлевских кругах, но шутки президента зачастую бывают непонятны обычным гражданам России и внешним наблюдателям. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался как над самим Дмитрием Анатольевичем, заставив его заниматься не по рангу "мышиной возней", так и над членами делегации: Бортниковым, Бастрыкиным, Красновым и Кириенко- поставив во главе клоуна и откровенного фрика Медведева. Издевательство в форме "шутки" любимая забава Владимира Путина и многие процессы в российской политике становятся понятны исходя именно из этого аспекта.
Тільки повна ізоляція кацапів від цивілізованого світу..
Думаю, так точнее.)
- Никогда не угрожай, тем более если не сможешь выполнить угрозы.....
П.С.
Дайте алкашу почитать эту книгу !
Хлопок газа... покурили не там...
)))
Кличте санітарів...
Не зря хотели там пустьіе города-милионники строить
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
І, дуже дивно, що рашистська безалаберність, дурість, алкоголизм та паління ще не призвели до аварій на АЕС Рашки (на інших атомних об'ектах аварії в Рашці вже були).
ЩОБ КОРИСТУВАЛИСЬ ЇХ ГАЗОМ, А НЕ АТОМКАМИ.
КОЛИСЬ ЇМ В НІМЕЧЧИНІ ВЖЕ ВДАЛОСЯ ТАКЕ РЕАЛІЗУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШРЕДЕРА І МЕРКЕЛЬ, КОЛИ ПОЛІТИКИ ПОЧАЛИ ЗАЛЯКУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЕМ.
За таке треба щоб країни ЄС відправили тону тротилу прямо в голову.
Ну або що буде не гуманно і що швидше за все не захоче ЄС так нагодували радіоактивними ізотопами щоб воно помучилось перш чим здохло.