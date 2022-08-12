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Новини Агресія Росії проти України Війна
14 088 90

Медведєв щодо обстрілу ЗАЕС: В ЄС також є атомні станції і там так само можливі випадковості

заес,аес,запорізька

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадковості".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Медведєв написав у Telegram.

Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".

"Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.

Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", - написав Медведєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контроль Запорізької АЕС відсутній, тому відповідальні відомства пропрацьовують різні сценарії, зокрема питань евакуації, - Монастирський. ВIДЕО

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян з них. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1917) обстріл (29141) Запорізька АЕС (1427)


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Топ коментарі
+44
Ни в коем случае! Через медведева транслируются настроения и истинные желания кремленов. Наоборот, надо его высеры распространять по максимуму, чтобы даже до самых миролюбивых особей дошло, с кем воюет Украина.
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12.08.2022 14:03 Відповісти
+41
Отличные слова, которые должен услышать каждый европеец.
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
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12.08.2022 14:00 Відповісти
+18
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12.08.2022 14:04 Відповісти
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Отберите у кто-то у ребенка возможность играть с телефоном и ПК, он пишет всякую чепуху.
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12.08.2022 13:59 Відповісти
Ни в коем случае! Через медведева транслируются настроения и истинные желания кремленов. Наоборот, надо его высеры распространять по максимуму, чтобы даже до самых миролюбивых особей дошло, с кем воюет Украина.
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12.08.2022 14:03 Відповісти
може і насправді, хай це кончане на весь світ демонструє сутність людиноненавистницького, смердючого рузького міру.
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12.08.2022 14:30 Відповісти
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12.08.2022 14:24 Відповісти
***** почему ***** выплевывала его на выходе не наткнулась на ракету Калибр????!!! таким ********** как Медведев ЖИТЬ ЗАПРЕЩЕНО ЭТО ОШИБКА БОГА дать такому уе@ану житие это даже не подобие человека....это сгусток АБСОЛЮТНОГО ЗЛА ДЕМОНИЗАЩИИ НЕЧИСТИ И ГОВНО ОТ ЛЮЦИФЕРА....
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12.08.2022 15:18 Відповісти
Пошли дурня Мітьку-дурака в Луганськ, так він ЗАЕС підірве, та ще й із десяток АЕС в Європі 🤔

Заспокоює лише те, що через цього придурка транслюють саме погрози-фейки кремля
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12.08.2022 15:07 Відповісти
А дебил Дима не в курсе что есть спутниковые снимки у американцев ??
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Спутниковые снимки от радиации не защищают...
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12.08.2022 14:03 Відповісти
Якщр друкувати їх на товстій свинцевій плиті, тоді - захищають
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12.08.2022 14:05 Відповісти
Ну, я так понимаю, что в паРаше АЭС нет, или опять - А нас то за что????
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12.08.2022 15:11 Відповісти
Отличные слова, которые должен услышать каждый европеец.
Интересно, пропагандоны скажут, что это медведева опять взломали?
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Как это заявление должны рассматривать западные партнеры? Понятно что медведь - конченный алкаш, но всё же. Как никак пьяное, но официальное лицо.
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12.08.2022 14:01 Відповісти
Він в кремлі працює Васілієм Блаженним.
Той кацапський пророк транслював "чаянія народниє" рашиським мас
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12.08.2022 15:10 Відповісти
За одни такие угрозы можно в рог с хлопатать!!! Но в Европе эе толерантность, можно только озабоченность выразить, глубокую... А жопа та играет, кто этих придурашных упырей знает, возьмут и кинут бобмочку!!! А вы все раскачивайтесь!!!
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12.08.2022 14:01 Відповісти
якщо зустрінете на вулиці блаженого, від якого нічого не залежить і який несе галіму невсунітницю, як Ви будете реагувати?... ото й Ойропа так реагує...
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12.08.2022 14:07 Відповісти
Ваша аналогія - фуфло.
Не на вулиці, а чувак, якому ви платите за електроенергію щомісяця, і за опалення, раптом стоїть у вас під дверима з калашем і каже - якщо ви не будете йому *** смоктать, то завтра з вами може статися всяке. Нормальна людина в таких обставинах викликає копів і складає заяву. Дехто в Європі робить вигляд, шо нічого не відбувається і ващє все якось само розсосеться, а деякі так і взагалі напряму кажуть - "ну і шо? ну соснем ***, зато буде світло і опалення! і халявний білок теж!"
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12.08.2022 14:37 Відповісти
що блажений і придурок одне й те саме - виключно москальський наратив. Бо насправді слово блажений прийшло у мову з Благої Звістки (Євангелія). І там у ознаках блаженства вимога бути придурком відсутня зовсім.
блаженні, це - у Богім Дусі, лагідні, засмучені через несправедливість, спраглі правди і праведності, милосердні, чисті серцем, миротворці, стійкі в переслідуваннях, що не бояться гонінь через віру в Бога. По-суті: поняття блаженства і розкриваються ознаками з дев'ятьох правил.
А москалі чомусь вирішили, що так вести себе можуть лише люди несповна розуму. Рашисти - вони і сімсот років тому рашисти. Не слідуйте їхнім наративам, якщо не рашист.
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12.08.2022 14:52 Відповісти
так і на кацапщині є
я би не легковажила з подібними заявочками
бо хто знає що на роісьці може зааплодувати хлопками..
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12.08.2022 14:02 Відповісти
Красава!! "Жги єщо"...
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12.08.2022 14:02 Відповісти
Идиот упоротый, заканчивай с барбитуратами
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12.08.2022 14:03 Відповісти
Что с алкаша возьмёшь?🤷
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12.08.2022 14:03 Відповісти
Ничего, кроме анализа и то протухшего
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12.08.2022 15:27 Відповісти
Интересное сообщение сделал широко известный в узких кругах алкоблогер, потрахиваемый в.в.путиным в углу за лояльность...)))
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12.08.2022 14:03 Відповісти
шо ж він не закусює?
дайте йому сєльодки!
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12.08.2022 14:04 Відповісти
Бухарь Дмитрий допивая бутль вина, и рыгая: а ***** также есть АЭС в Европе...и упав
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12.08.2022 14:04 Відповісти
давай, Димон, накати еще для смелости, Европа ждёт "можем повторить"
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12.08.2022 14:04 Відповісти
Дімон, ти - мій герой! Браво! Пʼять з плюсом.
Я вам вже казав і ще раз повторюю - Дімон своїм "ядєрним пєплом" для України робить більше, ніж Зєля зі своїми гундявими відосіками. А ви його ще вбить пропонували. Хто тоді буде ралаштовувати проти рашки весь світ?
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12.08.2022 14:04 Відповісти
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12.08.2022 14:04 Відповісти
Димон употреблял, употребляет и будет употреблять. Кстати, курск - это не ЕС, и даже не подлодка, это ...йня с нюансом: там тоже есть АЭС.
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12.08.2022 14:04 Відповісти
Браво давай ще.
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12.08.2022 14:05 Відповісти
ядерний терорист-недомірок-алкоголік
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12.08.2022 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-CTzQl6XjWk https://www.youtube.com/watch?v=-CTzQl6XjWk

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12.08.2022 14:09 Відповісти
Цього алкоголіка треба просто вколоти чимсь один раз.
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12.08.2022 14:10 Відповісти
Так на кацапії теж багато АЕС, і останнім часом на кацапії багато "бавовни" розвелося. А вона може і десь там на кацапській АЕС розвестися.
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12.08.2022 14:11 Відповісти
А ви і далі пускайте потвор в ЄС,вони і втілять погрози алкаша в життя
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12.08.2022 14:13 Відповісти
https://t.me/generalsvr2/245 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! У президента России Владимира Путина специфическое чувство юмора. Юмор и издевки Путина прекрасно понимают в кремлевских кругах, но шутки президента зачастую бывают непонятны обычным гражданам России и внешним наблюдателям. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался как над самим Дмитрием Анатольевичем, заставив его заниматься не по рангу "мышиной возней", так и над членами делегации: Бортниковым, Бастрыкиным, Красновым и Кириенко- поставив во главе клоуна и откровенного фрика Медведева. Издевательство в форме "шутки" любимая забава Владимира Путина и многие процессы в российской политике становятся понятны исходя именно из этого аспекта.
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12.08.2022 14:15 Відповісти
Нюанси жабогадюкінга у орків це звичайно дуже цікаво, але виключно людям, що мають дипломи докторів психіатрії. Нам сюди нащо це гівно постить? Ми нічого не бажаємо, окрім світу щасливих людей!
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12.08.2022 14:40 Відповісти
це потрібно транслювати по телебаченню країн ЄС, щоб любителів їх поменшало. Лінгвісти зробіть благе діло. перекладіть та закиньте в твітер OOН. Бундесверу. парламенту ЄС, президкенту Туреччини. А то як ці дебіли загхнуть ЗАЕС. то весело буде і: Ромунії, Болгарії, Туреччині, а далі це лайно черес Чогне море піде в Атлантику.
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12.08.2022 14:16 Відповісти
Шо у п'яного на язиці,то у трезвого на умі...
Тільки повна ізоляція кацапів від цивілізованого світу..
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12.08.2022 14:17 Відповісти
Пора вже видати ліцензію на відстріл цих кацапських потвор. Бо чим довше вони існують, тим людям більше горя буде.
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12.08.2022 14:18 Відповісти
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12.08.2022 14:18 Відповісти
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12.08.2022 14:20 Відповісти
,,,,Я люблю тебя дима, что мне так необходимо. Ты единственный пилот, отправляйся в свой полёт..... ,
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12.08.2022 14:22 Відповісти
... отправляйся в свой помет!
Думаю, так точнее.)
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12.08.2022 15:16 Відповісти
Це заміна жиріка, тобто треба ставитися до цих нациських меседжів максимально серйозно. Бо це те що думає ***** на справді
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12.08.2022 14:24 Відповісти
Ой мля дурак, яке ж воно кончене
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12.08.2022 14:25 Відповісти
Кажется, Аль Капоне говорил:
- Никогда не угрожай, тем более если не сможешь выполнить угрозы.....
П.С.
Дайте алкашу почитать эту книгу !
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12.08.2022 14:25 Відповісти
Дон Карлеоне.
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12.08.2022 15:19 Відповісти
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12.08.2022 14:26 Відповісти
"Що у тверезого на умі, те у п"яного - на язиці!"
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12.08.2022 14:32 Відповісти
и в россиии есть и я думаю что возможным случайностям пора начатся на российских аэс
Хлопок газа... покурили не там...
)))
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12.08.2022 14:27 Відповісти
Бен Ладен нервно курит в сторонке
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12.08.2022 14:28 Відповісти
але рашистські окупанти на території України і Запоріжської АЕС не випадковість.Рашистський ібанат
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12.08.2022 14:29 Відповісти
краще би він застрелився. і для нас, і для нього
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12.08.2022 14:30 Відповісти
Обнінська АЕС під москвою теж не застрахована
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12.08.2022 14:34 Відповісти
Ну всьо, експеримент по повному розчиненню мозку алкоголем успішно завершено!
Кличте санітарів...
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12.08.2022 14:35 Відповісти
Кремлівський алкаш і ублюдок відверто і голосно шантажує весь цивілізований світ , а у відповідь тиша 😡
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12.08.2022 14:36 Відповісти
Та хто ж з нормальних людей опуститься до рівня цієї істоти? Ви б, наприклад, вели філософські бесіди з обдристаним алкашем в стані білої гарячки?
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12.08.2022 15:04 Відповісти
цього ведмедика взяли б в 95 квартал без конкурса за тупість і недолугість
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12.08.2022 14:38 Відповісти
Обнінська атомна під москвою теж не застрахована
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12.08.2022 14:40 Відповісти
Свежая идея на расее! Засрать всю Европу (до Урала!) радиацией,а самим переселиться в китайскую провинцию Сибирь!
Не зря хотели там пустьіе города-милионники строить
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12.08.2022 14:40 Відповісти
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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12.08.2022 17:24 Відповісти
*******
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12.08.2022 14:43 Відповісти
походу тупориле алкаш-невдаха дмитро мєдвєдєв-уточкін впевнений, що працюючих атомних станцій вже нема на Мокші
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12.08.2022 14:45 Відповісти
Алкаш забув що на россії теж є АС
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12.08.2022 14:47 Відповісти
и это - экс-президент россии. Этого мало, чтобы не признать эту страну террористом? не пускать этих уродов в Европу? лишить их виз?
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12.08.2022 14:47 Відповісти
Это не страна-террорист, это страна-шизофреник в стадии обострения! Террористам присуща логика, а здесь налицо полное отсутствие таковой, как следствие даже не изменения, а полного разложения сознания! Изоляция, изоляция и ещё раз изоляция! Плюс регулярные инъекции ковровых бомбардировок (точечные уже не помогут)!
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12.08.2022 15:13 Відповісти
Недалеко от границы рабZeи находятся три атомные станции хмырей мавзолейных..Смоленская и Нововоронежская...бавовна может бахнуть в любой момент... Ведмедев денег нет починит запросто..возьмёт у Рогозина Скотч и заклеит дырки...что на МКС...два Димона это сила...
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12.08.2022 14:58 Відповісти
Алкаш Дімон щось там про Крим казав, про його захист, про армагедон.
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12.08.2022 15:11 Відповісти
А что на параше разве нет атомных станций. А вообще европейцам пора уже задуматься стоит ли принимать у себя туристов из бензоколонки и сколько россиянцев там натурализовалось.
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12.08.2022 15:21 Відповісти
Задница у Медведева тоже есть
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12.08.2022 15:29 Відповісти
Видать,знову бояришніка нах###уярився...
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12.08.2022 15:30 Відповісти
Боже, яке воно кончене...
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12.08.2022 15:46 Відповісти
Лавры жириновского не дают ему покоя. Все в придворные шуты набивается
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12.08.2022 16:05 Відповісти
А я нагадаю, що, найчастіше, всі рашистські погрози, зазвичай, трапляються на самій Рашці.
І, дуже дивно, що рашистська безалаберність, дурість, алкоголизм та паління ще не призвели до аварій на АЕС Рашки (на інших атомних об'ектах аварії в Рашці вже були).
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12.08.2022 17:17 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:26 Відповісти
Нлющевый Медвежонок намЭкнул европейцам,что ,мол,тоже их атомки могут быть под прицелом...Ну,теперь даже у начинающих "уставать от Украины" (кстати,а почему устают от Украины,а не от агрессора РФ ?) сразу кровяное давление поднимется...Теперь поймут,насколько им важна Украина как щит от обезумевшей шайки в российской власти..)А Плюшевому Медвежонку уже пора искать хорошего ветеринара..
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12.08.2022 17:43 Відповісти
...захватите пару АЭС на болотах мацковии...Хотят твари поигратцо сыграем...
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12.08.2022 18:15 Відповісти
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12.08.2022 18:33 Відповісти
ЦЕ ВОНИ ПРОВОДЯТЬ КАМПАНІЮ ПРОТИ АТОМНИХ СТАНЦІЙ.
ЩОБ КОРИСТУВАЛИСЬ ЇХ ГАЗОМ, А НЕ АТОМКАМИ.

КОЛИСЬ ЇМ В НІМЕЧЧИНІ ВЖЕ ВДАЛОСЯ ТАКЕ РЕАЛІЗУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШРЕДЕРА І МЕРКЕЛЬ, КОЛИ ПОЛІТИКИ ПОЧАЛИ ЗАЛЯКУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЕМ.
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12.08.2022 18:40 Відповісти
У жирика хоть харизма была ,а у митьки только перегар.
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Ну наляйтє дімону стакан бояришніка і хай спить вжє і нє тявкає.
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12.08.2022 20:02 Відповісти
А если ЗАЕС взять в кольцо, перекрыть поставки оружия и продовольствия из рашки и держать в осаде, то как долго там протянут росийцы без провизии? Мне кажется, это единственный способ выкурить их оттуда... Или есть варианты получше?
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12.08.2022 20:14 Відповісти
Дихлофосом. А нам боюсь не дозволять.
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12.08.2022 21:06 Відповісти
Це пряма погроза від свині.

За таке треба щоб країни ЄС відправили тону тротилу прямо в голову.

Ну або що буде не гуманно і що швидше за все не захоче ЄС так нагодували радіоактивними ізотопами щоб воно помучилось перш чим здохло.
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12.08.2022 21:05 Відповісти
У карликового алкоголика окончательно кукуха съехала
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12.08.2022 21:29 Відповісти
Карлику- *******- алкашу няшной вспомнить , что в Раше тоже есть много атомных станций и опасных объектов с последствиями очень трагическими. Не выпускайте пожалуйста придурка из дурдома!!!!
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25.08.2022 15:37 Відповісти
 
 