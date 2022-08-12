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Німеччина хоче, щоб €8 млрд макрофінансової допомоги Україні від ЄС були не кредитом, а грантом, - Фельдгузен

фельдгузен

Німеччина хоче, щоб частина макрофінансової допомоги ЄС для України в сумі 8 млрд євро була не кредитом, а грантом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила послиня ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти", - сказала вона.

За словами дипломатки, зараз опрацьовуються технічні фінансові деталі надання цієї допомоги, зокрема, хто гарантуватиме суму, яка буде кредитом.

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"Ми очікуємо, що на початку вересня Єврокомісія надасть пропозиції, як це може бути зроблено, і ця макрофінансова допомога буде перерахована Україні", - сказала Фельдгузен.

Стосовно суми німецької допомоги послиня зазначила, що Німеччина робить найбільший внесок у європейський бюджет, а 25% всіх сум, які надає Євросоюз, оплачують німецькі платники податків.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перші два транші у розмірі по 500 мільйонів євро надійшли у липні. У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС.

Автор: 

Німеччина (7480) допомога (8446) Євросоюз (13656) грант (359) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+17
Дай вам боже здоров'я! Тільки пильно слідкуйте за руками!
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12.08.2022 14:40 Відповісти
+9
А ещё лучше проконтролируйте куда нелох и компания эти деньги будут тратить
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12.08.2022 14:41 Відповісти
+8
Коломойський і Буратіно тільки «За!!!».
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12.08.2022 14:39 Відповісти
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Украіна дає добро
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12.08.2022 14:37 Відповісти
але щоб ніхто ті мані не привласнив.
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12.08.2022 14:40 Відповісти
Якщо це буде кредит,то за повернення цього кредиту буде Німеччина,а якщо грант,то Німеччина і сама урве для себе пару сотень млн євро .
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12.08.2022 14:40 Відповісти
Нам же краще, якщо це буде не кредит, а грант.
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12.08.2022 15:06 Відповісти
Хм, а в чём разница?
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12.08.2022 15:53 Відповісти
Коломойський і Буратіно тільки «За!!!».
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12.08.2022 14:39 Відповісти
Тут вопрос в том, чего хочет коломойский...
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12.08.2022 14:40 Відповісти
невже німці почали просипатися... залік
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12.08.2022 14:40 Відповісти
Дай вам боже здоров'я! Тільки пильно слідкуйте за руками!
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12.08.2022 14:40 Відповісти
А ещё лучше проконтролируйте куда нелох и компания эти деньги будут тратить
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12.08.2022 14:41 Відповісти
німці починають виправлятися
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12.08.2022 14:41 Відповісти
А ми горбатими і не були.
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12.08.2022 14:45 Відповісти
що і з горбом прорашистської хвойди меркель,котрий називається "Північний потік" теж фріци не горбаті???І з блокуванням постачання озброєнь Україні теж не горбаті , і з голосуванням у 2008 році протів надання Україні ПДЧ,теж не "горбуни" рашистські???

Колишня канлцерка Німеччини https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангела Меркель заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни.

В інтверʼю телеканалу ARD вона заявила, що тоді приєднання України до Альянсу "було передчасним", пише https://www.bbc.com/russian/news-61727760 російська служба BBC .

Меркель стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.

"Величезна трагедія, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася", - заявила вона.
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12.08.2022 14:57 Відповісти
Поддерживаем на все сто!
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12.08.2022 14:41 Відповісти
це - діло!
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12.08.2022 14:43 Відповісти
аплодую німцям
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12.08.2022 14:44 Відповісти
ЗЕлупи вже рученьки потерають
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12.08.2022 14:44 Відповісти
Контроль від ЄС,бо ці кошти будуть у Зе шобли!
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12.08.2022 14:44 Відповісти
А як бєня цього хоче...
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12.08.2022 14:49 Відповісти
Щоб і зарплати з бюджета десятками тис, і курс стабільний, і армія щоб наступала. Так небуває валюта має йти виключно на імпорт зброї.
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12.08.2022 14:53 Відповісти
Ця банда і кредити вкраде і гранти без будь-якої користі для країни. Та краще вже гранти.
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12.08.2022 15:06 Відповісти
А Шольц часом не проти?
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12.08.2022 15:07 Відповісти
Кодломойские сыграли спектакль с Игорем Валерьевичем нехило...типа Кодломойский сдал паспорт Украины на хранение в Швейцарский банк... кловуны...
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12.08.2022 15:29 Відповісти
Эту сумму следует увеличить кратно, учитывая, что Украина платит кровью и жизнями своих граждан, которые в том числе, защищают и Запад!
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12.08.2022 15:35 Відповісти
Зелена наволоч вже кишені підготувала.
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12.08.2022 15:46 Відповісти
Почитайте що таке "грант" і на що виділяє кошти грантодавець
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12.08.2022 15:57 Відповісти
дякуємо канешно ! але дайте краще зброєю , там пушки та важка . техніка яку складно вкрасти нашим посадовцям. грошив не давайте не копійки , бо буде вкрадено та відмито через їхні сімейні фірми 95 %
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12.08.2022 16:19 Відповісти
Аудит за виділеними коштами повинні проводити держави-кредитори...інакше зеленобобіки все просруть(тобто, спиз...ть). Провірено ...
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12.08.2022 19:05 Відповісти
Послу поступила команда удобрить почву. Наблюдаем стремительный переход из режима наиглубочайшей озабоченности в режим "принципиально всегда поддерживали". Ожидается визит высокого лица.
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12.08.2022 22:12 Відповісти
 
 