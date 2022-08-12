Німеччина хоче, щоб €8 млрд макрофінансової допомоги Україні від ЄС були не кредитом, а грантом, - Фельдгузен
Німеччина хоче, щоб частина макрофінансової допомоги ЄС для України в сумі 8 млрд євро була не кредитом, а грантом.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила послиня ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти", - сказала вона.
За словами дипломатки, зараз опрацьовуються технічні фінансові деталі надання цієї допомоги, зокрема, хто гарантуватиме суму, яка буде кредитом.
"Ми очікуємо, що на початку вересня Єврокомісія надасть пропозиції, як це може бути зроблено, і ця макрофінансова допомога буде перерахована Україні", - сказала Фельдгузен.
Стосовно суми німецької допомоги послиня зазначила, що Німеччина робить найбільший внесок у європейський бюджет, а 25% всіх сум, які надає Євросоюз, оплачують німецькі платники податків.
Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перші два транші у розмірі по 500 мільйонів євро надійшли у липні. У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС.
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Колишня канлцерка Німеччини https://lb.ua/file/person/2009_merkel_angela.html Ангела Меркель заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО у 2008 році було викликане неготовністю країни.
В інтверʼю телеканалу ARD вона заявила, що тоді приєднання України до Альянсу "було передчасним", пише https://www.bbc.com/russian/news-61727760 російська служба BBC .
Меркель стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.
"Величезна трагедія, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася", - заявила вона.