Німеччина хоче, щоб €8 млрд макрофінансової допомоги Україні від ЄС були не кредитом, а грантом, - Фельдгузен

Німеччина хоче, щоб частина макрофінансової допомоги ЄС для України в сумі 8 млрд євро була не кредитом, а грантом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила послиня ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти", - сказала вона.

За словами дипломатки, зараз опрацьовуються технічні фінансові деталі надання цієї допомоги, зокрема, хто гарантуватиме суму, яка буде кредитом.

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"Ми очікуємо, що на початку вересня Єврокомісія надасть пропозиції, як це може бути зроблено, і ця макрофінансова допомога буде перерахована Україні", - сказала Фельдгузен.

Стосовно суми німецької допомоги послиня зазначила, що Німеччина робить найбільший внесок у європейський бюджет, а 25% всіх сум, які надає Євросоюз, оплачують німецькі платники податків.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перші два транші у розмірі по 500 мільйонів євро надійшли у липні. У серпні в Офісі Президента звернули увагу на затримки з перерахуванням макрофінансової допомоги ЄС.