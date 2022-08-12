На Херсонщині українські воїни знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували 11 окупантів, - ОК "Південь"
Військові знищили склад боєприпасів окупантів на території окупованої Херсонщини.
Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Протягом ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання. У результаті прицільних ударів ліквідовано ще 11 окупантів. Після прицільних пострілів детонував склад боєприпасів в районі села Веселого на Херсонщині. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Раніше повідомлялося, що 11 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
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Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.
Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня