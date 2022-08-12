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Новини Війна
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На Херсонщині українські воїни знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували 11 окупантів, - ОК "Південь"

південь

Військові знищили склад боєприпасів окупантів на території окупованої Херсонщини.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Протягом ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання. У результаті прицільних ударів ліквідовано ще 11 окупантів. Після прицільних пострілів детонував склад боєприпасів в районі села Веселого на Херсонщині. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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Раніше повідомлялося, що 11 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

армія рф (17821) знищення (7558) втрати (4445) Херсонська область (5879)


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Час назад, скорее всего, по каховскому гэсу отхимарсили
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12.08.2022 15:08 Відповісти
еще немножко мост взорвался. чуть-чуть.
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12.08.2022 15:09 Відповісти
Героям Слава !!
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12.08.2022 15:12 Відповісти
Армія РФ втрачає своїх офіцерів в Україні буквально сотнями.
Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.
Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня
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12.08.2022 15:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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12.08.2022 16:21 Відповісти
 
 