На Херсонщині українські воїни знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували 11 окупантів, - ОК "Південь"

Військові знищили склад боєприпасів окупантів на території окупованої Херсонщини.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Протягом ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання. У результаті прицільних ударів ліквідовано ще 11 окупантів. Після прицільних пострілів детонував склад боєприпасів в районі села Веселого на Херсонщині. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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Раніше повідомлялося, що 11 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.