Українцю, який став командиром роти російських десантників та наказував проводити "фільтрацію" на Херсонщині, повідомлено про підозру

Житель Донеччини разом з підлеглими російськими військовими проводив "фільтрацію" цивільних на окупованому півдні України.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров про вибух у Мелітополі: "По заслузі" отримав колаборант та поплічник гауляйтера Балицького Олег Шостак

Наприкінці березня 2022 року підозрюваний разом із підлеглими йому військовослужбовцями країни-агресора через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до селища Архангельське Херсонської області та отримали завдання утримувати захоплений район.

Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих "фільтраційних" заходів на підвідомчій йому території.

Також читайте: Двом працівникам залізниці в окупованому Мелітополі повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, - прокуратура. ФОТО