УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12239 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 202 13

Українцю, який став командиром роти російських десантників та наказував проводити "фільтрацію" на Херсонщині, повідомлено про підозру

херсонщина,херсонська

Житель Донеччини разом з підлеглими російськими військовими проводив "фільтрацію" цивільних на окупованому півдні України.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров про вибух у Мелітополі: "По заслузі" отримав колаборант та поплічник гауляйтера Балицького Олег Шостак

Наприкінці березня 2022 року підозрюваний разом із підлеглими йому військовослужбовцями країни-агресора через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до селища Архангельське Херсонської області та отримали завдання утримувати захоплений район.

Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих "фільтраційних" заходів на підвідомчій йому території.

Також читайте: Двом працівникам залізниці в окупованому Мелітополі повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, - прокуратура. ФОТО

колабораціонізм (1171) Офіс Генпрокурора (3279) Херсонська область (5879)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Гнида він кацапська,а не українець. Маю велику надію,що скоро здохне,як шолудива собака.
показати весь коментар
12.08.2022 15:26 Відповісти
+5
Цього відвести в сторонку але щоб бачили решта і пристрелити.
показати весь коментар
12.08.2022 15:22 Відповісти
+4
Ви там при розумі взагалі ? Яка підозра, звинувачення в держ зраді як мінімум!
показати весь коментар
12.08.2022 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цього відвести в сторонку але щоб бачили решта і пристрелити.
показати весь коментар
12.08.2022 15:22 Відповісти
Гнида він кацапська,а не українець. Маю велику надію,що скоро здохне,як шолудива собака.
показати весь коментар
12.08.2022 15:26 Відповісти
Ви там при розумі взагалі ? Яка підозра, звинувачення в держ зраді як мінімум!
показати весь коментар
12.08.2022 15:32 Відповісти


Процедура. Сначала вручается подозрение в совершении преступления. А факт уже устанавливается следствием и судом.
показати весь коментар
12.08.2022 16:56 Відповісти
А как подозрение вручается? Ему на руки выдали?
показати весь коментар
12.08.2022 19:20 Відповісти
какой украинец, зачем писать такое? недогражданин он.
показати весь коментар
12.08.2022 15:35 Відповісти
По факту Костромская и Псковская дивизии ВДВ рабZeи не существуют...из расхерячили под Киевом и Черниговом..драпалт что Мерины цыгана Будулая...остальные сгорели заживо в БТРах и танках...земля Стекловатой быдлу..😁💪
показати весь коментар
12.08.2022 15:42 Відповісти
Нажаль. Військова частина існує допоки є командир, прапор і кухар.
показати весь коментар
12.08.2022 16:54 Відповісти
С каких пор измену начали называть подозрением?
показати весь коментар
12.08.2022 15:53 Відповісти
Процедура. Сначала вручается подозрение в совершении преступления. А факт уже устанавливается следствием и судом.
показати весь коментар
12.08.2022 16:18 Відповісти
Ну і який він українець? Рашист з паспортом України!
показати весь коментар
12.08.2022 16:23 Відповісти
Коли вже наші кореспонденти навчаться писати "громадянин України" ??
показати весь коментар
12.08.2022 16:53 Відповісти
Можливо коли за безграмотність будуть звільнення...
показати весь коментар
12.08.2022 19:07 Відповісти
 
 