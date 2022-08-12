Українцю, який став командиром роти російських десантників та наказував проводити "фільтрацію" на Херсонщині, повідомлено про підозру
Житель Донеччини разом з підлеглими російськими військовими проводив "фільтрацію" цивільних на окупованому півдні України.
Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіку заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде).
Наприкінці березня 2022 року підозрюваний разом із підлеглими йому військовослужбовцями країни-агресора через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до селища Архангельське Херсонської області та отримали завдання утримувати захоплений район.
Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих "фільтраційних" заходів на підвідомчій йому території.
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