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Новини Війна
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Україна закликає світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя: Вимагаємо негайно відправити представників ООН та Червоного Хреста до Оленівки

азов,евакуація

Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

"Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 - захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полоні окупантів перебуває 131 жінка з "Азовсталі", - Верещук

"Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту", - йдеться далі.

Тим часом, як підкреслюється у заяві, Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.

"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім - Оленівки", - резюмовано у заяві. 

Автор: 

Маріуполь (3243) Міноборони (7475) ООН (3378) Червоний Хрест (405) Азов (785) Азовсталь (446) 36 окрема бригада морської піхоти (206)


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Топ коментарі
+26
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12.08.2022 15:32 Відповісти
+21
16 буде 3 довгі смертельні місяці, як наших захисників здало пафосне недолуге падло у полон
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
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12.08.2022 15:38 Відповісти
+13
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12.08.2022 15:28 Відповісти
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Ті "іполіти" окрім "стурбованості", та "великої стурбованості" більше на ніц не здатні.
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12.08.2022 15:28 Відповісти
Черевний Хрест - це оговорочка по Фройду, однозначно)))
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12.08.2022 15:28 Відповісти
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12.08.2022 15:28 Відповісти
Ніхто нікого нікуди не відправить. Тупик. Всі питання до "гаранта" клована. Але вибіжить маляр і промекає, що "неначасі".
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12.08.2022 15:29 Відповісти
и опять раша в своем репертуаре!!!
по каким законам захватчик может судить защитников своей Родины ???????
ни логики ни смысла ни законности... одно показное шоу для раша-планктона, который продает своих детей за жигули...
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12.08.2022 15:30 Відповісти
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12.08.2022 15:32 Відповісти
Військова операція .....
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12.08.2022 15:33 Відповісти
Да досить скиглити в'їбати по центру прийняття рішення, що так тяжко вбити того пушиліна? Так звісно що то колоун, кремлівська лялька але якщо їх відстрілювати регулярно то охочих значно поменшає
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12.08.2022 15:33 Відповісти
от іменно! гаряче підтримую!
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12.08.2022 16:04 Відповісти
-ведь знают где именно здание и какое под суд и что мешает захерачить туда кое что как в Саках??? чтобы потом рашисты ******* ой ***** опять не там курнулы...
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12.08.2022 16:06 Відповісти
начебто писали, що клітки будують в маріуполі, у філармонії.
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12.08.2022 18:19 Відповісти
Хреста на них нема -- нелюди
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12.08.2022 15:34 Відповісти
Вперше для багатьох слово "Екстракція" прозвучало у зверненні до Папи Римського від Волини, командира загону морпіхів, що прорвались на Азовсталь...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою, як це сталось із захисниками ДАПу, коли рашисти підло підірвали їх, заклавши вибухівку під несучі стіни під час евакуації трупів своїх, або ж здатись у полон у воїнів полку Азов не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи обстріли й бомбардування Азовсталі.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону Маріуполя не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
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12.08.2022 15:35 Відповісти
16 буде 3 довгі смертельні місяці, як наших захисників здало пафосне недолуге падло у полон
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
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12.08.2022 15:38 Відповісти
Та да, так і було. Всілякі д'єрмакі, подляки і абдристовичи робили вумні **@ла, багатозначні паузи, закатували очі до гори, тіпа "журналісти і активісти не заважайте нам працювати", "надмірна увага суспільства заважає успішному проведенню операції з порятунку...".
Я дуже добре пам'ятаю це шоу.
Ну що, ******, допрацювались?
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12.08.2022 16:16 Відповісти
І сам Білецький кричав, мовчить, не заважайте. А Білецький хто? Отож.
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12.08.2022 17:16 Відповісти
Очевидно, що ООН та ЧХ нічого не будуть робити. Не можуть. Що буде робити гарант "обміну" від України- ВАЗеленський, окрім пред'яв посередникам?
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12.08.2022 15:39 Відповісти
Світом керують зажирівші боягузи .
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12.08.2022 15:46 Відповісти
Навіть,якщо вони не боягузи,які у них повноваження. Їх просто не пустять,не послухають і пошлють. Раніше треба було думати Зеленському,обманюючи одних і віддаючи других на муки.
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12.08.2022 15:56 Відповісти
Кто входит в "сили безпеки і оборони". А, Министерство обороны значит
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12.08.2022 15:53 Відповісти
Довго ж ви писали цю заяву, довбні.
Та ще й набрехали. мабуть, для цього і писали. а не для того, щоб щось зробити для цих людей, яких ви зрадили. Треба кричати на весь світ про них, а не сидіти соплі жувати.
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12.08.2022 16:03 Відповісти
а хто такий цей "світ"?! Звертатися до "світу" це те саме що звертатися до всесвіту, або чорної дири, результат той самий, наче перднув у пустоту... І, що він там вимогає від ООН та ЧХ? Вони вже чітко заявили що ніяких гарантій ненадавали, та і що вони взагалі можуть гарантувати? Тут треба діяти, а не ніжками тупотіти, хоча на справді діяти треба було пів року, рік, два, тому назад. Зараз взагалі якась безвихідь.
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12.08.2022 16:06 Відповісти
хай Анжеліну Джолі викликають, якщо гутерріш не допомагає. від Анжеліни у рашистів завжди підгорає. хай радбез ООН скликають. хай у Опри виступають. хай позорять рашистів на всіх каналах у прайм-тайм.
зло боїться світла, боїться розголосу.
ну і жахнуть треба по Душиліну, ми ж уже придумали.
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12.08.2022 16:17 Відповісти
ЗеЛя будет за все отвечать! Подонок который дал окружить их
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12.08.2022 16:08 Відповісти
Та все порешае дЕрмак и Безмозглая ...
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12.08.2022 16:08 Відповісти
взагалі-то на усих міжнародних майданчиках про це має КРИЧАТИ! Найвеличнівшиве, типу головний дипломат Держави.. якби воно не було надувною лялькою дермаків-бень або ще когось с бажаючих побавитися з дурепою..
спасіба вумному наріду - живете, ідіоти, як наголосували і, нажаль, уся Україна з вами, дебілами-експериментаторами
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12.08.2022 16:09 Відповісти
в нього дипломатія в межах 95 кварталy в Кривому Розі
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12.08.2022 18:37 Відповісти
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12.08.2022 16:10 Відповісти
Так зелупи казали що це евакуація. Формальна процедура обміну. Їх мол сразу обміняють.... Люди одумайтеся... Переглянте риторику зелуп, в той час як Азов сдавали в полон. Зелупи це вороги не гірше русні. І чим раніше це зрозуміє більша частина населення, тим більше шансів на перемогу у нас буде
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12.08.2022 16:10 Відповісти
А отправить серию снарядов в "строителей" - слабо?
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12.08.2022 16:22 Відповісти
Це ви повинні зупинить судилище ! Це ж ваш договорняк ,ви без гарантій віддали АЗОВ ! А тепер світ допоможи !
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12.08.2022 16:29 Відповісти
Розкажи, які саме мали бути гарантії, як вони мали виглядати. От ти президент, наприклад, чи Залужний. Конкретніше. Такі гарантії, щоб ***** їх залізно не порушило.
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12.08.2022 17:19 Відповісти
Єдине що роблять зелені уй обки це "закликають"
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12.08.2022 16:41 Відповісти
папу римського з хрестом чого не закликаєте? може поможе
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12.08.2022 16:59 Відповісти
А засідання ООН по Оленівці скликали?????
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12.08.2022 17:21 Відповісти
Звичайний "зелено- рашистський" гешефт. Захисники "Азова" в обмін на рашистське розблокування вивозу зерна з Українських портів
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12.08.2022 18:09 Відповісти
Треба щоб у тій Консерваторії покурили напередодні суду!
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12.08.2022 18:25 Відповісти
 
 