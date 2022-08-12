Україна закликає світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя: Вимагаємо негайно відправити представників ООН та Червоного Хреста до Оленівки
Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям.
Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.
"Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 - захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію", - йдеться у заяві.
Також повідомляється, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
"Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту", - йдеться далі.
Тим часом, як підкреслюється у заяві, Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими є складним і чутливим.
Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.
"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім - Оленівки", - резюмовано у заяві.
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по каким законам захватчик может судить защитников своей Родины ???????
ни логики ни смысла ни законности... одно показное шоу для раша-планктона, который продает своих детей за жигули...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою, як це сталось із захисниками ДАПу, коли рашисти підло підірвали їх, заклавши вибухівку під несучі стіни під час евакуації трупів своїх, або ж здатись у полон у воїнів полку Азов не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи обстріли й бомбардування Азовсталі.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону Маріуполя не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
де ті хто підморгував і посміхався, мовляв не заважайте, мовчіть, все буде путьом !!!
один за одним "харанти" відхрещуються від придуманих зе-шмарклею якихось "кейсів"...
один за одним АЗОВці відходять у Вічність... не дочекавшись волі і повіривши пустобріху...
коли останній раз рашка виконувала хоч шось? в які набати треба бити щоб це почули і зрозуміли?
Я дуже добре пам'ятаю це шоу.
Ну що, ******, допрацювались?
Та ще й набрехали. мабуть, для цього і писали. а не для того, щоб щось зробити для цих людей, яких ви зрадили. Треба кричати на весь світ про них, а не сидіти соплі жувати.
зло боїться світла, боїться розголосу.
ну і жахнуть треба по Душиліну, ми ж уже придумали.
спасіба вумному наріду - живете, ідіоти, як наголосували і, нажаль, уся Україна з вами, дебілами-експериментаторами