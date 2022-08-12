Україна закликає світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя: Вимагаємо негайно відправити представників ООН та Червоного Хреста до Оленівки

Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

"Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 - захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

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"Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту", - йдеться далі.

Тим часом, як підкреслюється у заяві, Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.

"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім - Оленівки", - резюмовано у заяві.