Дагестанців, які відмовилися воювати в Україні, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом, - росЗМІ
Дагестан вийшов на перше місце серед усіх регіонів Росії за кількістю ліквідованих на війні з Україною. За деякими даними, Дагестан став ще й одним із перших за зростанням кількості військових, які відмовляються воювати.
Про це йдеться у матеріалі видання "Верстка", інформує Цензор.НЕТ.
Із самого початку бойових дій в Україні мешканців Дагестану активно закликають на війну районні та муніципальні адміністрації через публікації у соцмережах. "Добровольців" оформлюють у військову частину №63354, вона ж - 136-а окрема гвардійська мотострілецька бригада. Вона має три дислокації: у Буйнакську та селах Герей-Авлак та Ботліх.
Дагестанців, які відмовилися воювати і повернулися на батьківщину, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом.
Зокрема, йдеться про кілька десятків військових, яких в перші дні повномасштабного нападу на Україну перекинули під Маріуполь.
Не всі контрактники зраділи, але в результаті все-таки вдалося виїхати звідти - "тупо на попутках".
Коли повернулися до Буйнакська, написали заяву на звільнення з військової служби, проте керівництво частини звинуватило їх у дезертирстві. Їх помістили під варту на гауптвахту та протримали там кілька днів, після чого звільнили без можливості поновлення. Одночасно - позбавили різних виплат. Однак ніхто з військових не захотів позиватися до командування частини, як і не з’явилося кримінальних справ про дезертирство.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ті що були - нормальні, звичайні пацани, разом мирно як могли вчилися-бухали-гуляли... і от нашо воно (мабуть вже їхнім дітям) вам вмирати за те сцикливе чмо - хйло?
Боже, що за божевілля? кацапстан має бути знищенно!