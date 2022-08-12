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Новини Війна
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Дагестанців, які відмовилися воювати в Україні, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом, - росЗМІ

дагестан,рф,армія,частина

Дагестан вийшов на перше місце серед усіх регіонів Росії за кількістю ліквідованих на війні з Україною. За деякими даними, Дагестан став ще й одним із перших за зростанням кількості військових, які відмовляються воювати.

Про це йдеться у матеріалі видання "Верстка", інформує Цензор.НЕТ.

Із самого початку бойових дій в Україні мешканців Дагестану активно закликають на війну районні та муніципальні адміністрації через публікації у соцмережах. "Добровольців" оформлюють у військову частину №63354, вона ж - 136-а окрема гвардійська мотострілецька бригада. Вона має три дислокації: у Буйнакську та селах Герей-Авлак та Ботліх.

Дагестанців, які відмовилися воювати і повернулися на батьківщину, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ

Зокрема, йдеться про кілька десятків військових, яких в перші дні повномасштабного нападу на Україну перекинули під Маріуполь.

Не всі контрактники зраділи, але в результаті все-таки вдалося виїхати звідти - "тупо на попутках".

Коли повернулися до Буйнакська, написали заяву на звільнення з військової служби, проте керівництво частини звинуватило їх у дезертирстві. Їх помістили під варту на гауптвахту та протримали там кілька днів, після чого звільнили без можливості поновлення. Одночасно - позбавили різних виплат. Однак ніхто з військових не захотів позиватися до командування частини, як і не з’явилося кримінальних справ про дезертирство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Умерли по состоянию здоровья", - мер дагестанського міста на похованні 9 ліквідованих в Україні російських військових. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) Дагестан (78)


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Топ коментарі
+7
Зате, живими залишаться.
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12.08.2022 16:14 Відповісти
+5
а щож таке...овцеіоби почали щось підозрювати....
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12.08.2022 16:09 Відповісти
+5
Це вони так культурно відомий скляний предмет "гауптвахтою" назвали?
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12.08.2022 16:12 Відповісти
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а щож таке...овцеіоби почали щось підозрювати....
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12.08.2022 16:09 Відповісти
Це вони так культурно відомий скляний предмет "гауптвахтою" назвали?
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12.08.2022 16:12 Відповісти
Зате, живими залишаться.
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12.08.2022 16:14 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.08.2022 16:19 Відповісти
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12.08.2022 16:20 Відповісти
Не может бить. Дагестанци, ********* тюрьму і кацапов по ходу.
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12.08.2022 16:22 Відповісти
Даги могут только духов гонять
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12.08.2022 16:26 Відповісти
були у нас на курсі київського універу дагестанці..
ті що були - нормальні, звичайні пацани, разом мирно як могли вчилися-бухали-гуляли... і от нашо воно (мабуть вже їхнім дітям) вам вмирати за те сцикливе чмо - хйло?
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12.08.2022 16:29 Відповісти
Був у Дагестані,там на кожній горі свій діалект,та національностей купа різних,але є одне але,лакці це гірські жиди Дагестану,які займають усі керівні посади у МВС РД,мабуть їх найбільше покрошили наші,бо аварці ненавидять уззкіх і воювати проти нас відмовляються.
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12.08.2022 16:33 Відповісти
Це так сумно... путін влаштував геноцид непокірних народів: українців і дагестанців, просто натравивши один на одного... і за те, що дагестанці не хочуть бути знищені, їх будуть судити....
Боже, що за божевілля? кацапстан має бути знищенно!
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12.08.2022 17:01 Відповісти
а ще сумніше, що наші українці не менш тупі за дагестанців, і не розуміють, що путін веде ПОДВІЙНИЙ ГЕНОЦИД
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12.08.2022 17:03 Відповісти
 
 