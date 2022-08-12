Дагестанців, які відмовилися воювати в Україні, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом, - росЗМІ

Дагестан вийшов на перше місце серед усіх регіонів Росії за кількістю ліквідованих на війні з Україною. За деякими даними, Дагестан став ще й одним із перших за зростанням кількості військових, які відмовляються воювати.

Про це йдеться у матеріалі видання "Верстка", інформує Цензор.НЕТ.

Із самого початку бойових дій в Україні мешканців Дагестану активно закликають на війну районні та муніципальні адміністрації через публікації у соцмережах. "Добровольців" оформлюють у військову частину №63354, вона ж - 136-а окрема гвардійська мотострілецька бригада. Вона має три дислокації: у Буйнакську та селах Герей-Авлак та Ботліх.

Дагестанців, які відмовилися воювати і повернулися на батьківщину, садять на гауптвахту і погрожують трибуналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ

Зокрема, йдеться про кілька десятків військових, яких в перші дні повномасштабного нападу на Україну перекинули під Маріуполь.

Не всі контрактники зраділи, але в результаті все-таки вдалося виїхати звідти - "тупо на попутках".

Коли повернулися до Буйнакська, написали заяву на звільнення з військової служби, проте керівництво частини звинуватило їх у дезертирстві. Їх помістили під варту на гауптвахту та протримали там кілька днів, після чого звільнили без можливості поновлення. Одночасно - позбавили різних виплат. Однак ніхто з військових не захотів позиватися до командування частини, як і не з’явилося кримінальних справ про дезертирство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Умерли по состоянию здоровья", - мер дагестанського міста на похованні 9 ліквідованих в Україні російських військових. ВIДЕО