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Новини Війна
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Територіальний компроміс з РФ - вихід України на кордони 1991 року, - Резніков

резніков

Територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо "компромісів" з Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наприкінці року інтенсивність боїв зменшиться. Кінцем війни має стати вихід України на межі 1991 року, - Буданов

"Компроміс можливий лише, коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців - за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року", - наголосив він.

Автор: 

кордон (4820) перемовини (3010) територіальна цілісність (178) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+33
Им весело. Проблему "Азова" они уже решили тоже. Можно и поржать.

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12.08.2022 16:44 Відповісти
+30
Корбан був керівником штабу, який координував оборону Дніпропетровської та Запорізької областей. Вийшов ненадовго та повернутися не зміг.
Марченко організував оборону Миколаєва, недавно був помічений на Херсонському напрямку. Завели справу.
Чомусь акценти на південному напрямку
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12.08.2022 16:36 Відповісти
+27
******* - не мішки таскати
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12.08.2022 16:29 Відповісти
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Який він міністр він юрист .Яка репарація за 50000 вбитих????????????
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12.08.2022 19:04 Відповісти
+90км пояс безопасности от украинских границ - полная демилитаризация.
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12.08.2022 19:08 Відповісти
лучше застрелись...
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12.08.2022 19:40 Відповісти
компроміс може бути лише один - москалі самі уїобують у свої болота, а українці, так і бути, не наздоганятимуть їх і не вбиватимуть
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12.08.2022 19:46 Відповісти
Це самий правильний компроміс.

Інакше росія буде заставлена силою заплатити своїми територіями щоб у подальшому майбутні війни стала для рф фізично не можливими. Тобто або рф вже йде на компроміс віддаючи Україні всі території станом на 1991 рік і плюсом репарації, або потім українці зроблять росії ампутацію таких територій як Білгород, Ростов, Краснодар та вернуть їх на батьківщину в Україну.
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12.08.2022 20:27 Відповісти
Нияких территориальных компромиссов с рашкой быть не может. Только повыбивать ей зубы и изолировать от нормальных людей, ото и весь компромисс
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12.08.2022 21:46 Відповісти
Я вже не рз казав, що тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
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12.08.2022 22:18 Відповісти
Дивлячись як ці дебіли просрали ЗАЕС то язиком молотити вони лише можут, підари зелені.
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12.08.2022 22:33 Відповісти
Письдобол Хренов!
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12.08.2022 22:45 Відповісти
тему Кубані не розкрито...
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12.08.2022 22:59 Відповісти
А почему не по потребованиям делегации УНР на Парижской мирной конференции 1919 года!?

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12.08.2022 23:16 Відповісти
пару цифр переставить (1991 на 1919)!
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12.08.2022 23:18 Відповісти
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