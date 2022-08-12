Територіальний компроміс з РФ - вихід України на кордони 1991 року, - Резніков
Територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим.
Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.
"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", - зазначив Резніков.
Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо "компромісів" з Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.
"Компроміс можливий лише, коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців - за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року", - наголосив він.
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Інакше росія буде заставлена силою заплатити своїми територіями щоб у подальшому майбутні війни стала для рф фізично не можливими. Тобто або рф вже йде на компроміс віддаючи Україні всі території станом на 1991 рік і плюсом репарації, або потім українці зроблять росії ампутацію таких територій як Білгород, Ростов, Краснодар та вернуть їх на батьківщину в Україну.